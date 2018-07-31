2018-07-31T14:51:41+03:00
Происшествия

«Мужчинам участие - 200 долларов, женщинам - бесплатно». Белорусский спецназ сорвал секс-вечеринку под Минском

Двое неработающих минчан два года устраивали секс-оргии в съемном коттедже недалеко от белорусской столицы [видео]
Настасья КОРСАК
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В коттедже проходила секс-вечеринка, там были 34 мужчины и 18 девушек. Фото: кадр видеоВ коттедже проходила секс-вечеринка, там были 34 мужчины и 18 девушек. Фото: кадр видео
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В ночь на 28 июля в один из коттеджей в поселке Боровляны под Минском ворвалась милиция. В коттедже проходила секс-вечеринка, там были 34 мужчины и 18 девушек в возрасте от 20 до 45 лет. Среди них были супружеские пары и студенты.

- Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370 рублей, для пары - 120 рублей. Женщины участвовали в мероприятии бесплатно. Постоянным членам клуба предоставлялись скидки, - рассказали в милиции. - Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам.

В милиции говорят, что такие вечеринки «стали набирать обороты». Фото: кадр видео

В милиции говорят, что такие вечеринки «стали набирать обороты». Фото: кадр видео

Закрытые секс-вечеринки в съемном коттедже проводили с 2016 по 2018 год. Организаторы - двое неработающих минчан. Коттедж снимали за те деньги, которые получали от участников. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах.

Кроме случайных участников на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены. Также в оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном.

Закрытые секс-вечеринки в съемном коттедже проводили с 2016 по 2018 год. Фото: кадр видео

Закрытые секс-вечеринки в съемном коттедже проводили с 2016 по 2018 год. Фото: кадр видео

В милиции говорят, что такие вечеринки «стали набирать обороты».

- Есть информация, что различные свинг-вечеринки с элементами БДСМ, тематическими развратными конкурсами, участием представителей нетрадиционных сексуальных взглядов, в том числе сторонников ЛГБТ-сообщества, могли организовываться во многих регионах страны. Эти сведения проверяются. Однако уже очевидно, что под видом секс-вечеринок скрывается незаконная деятельность по организации и использованию занятия проституцией, по ее распространению, а также продвижению извращенных взглядов на отношения «мужчина-женщина».

В отношении организаторов возбудили уголовное дело.

Задержаны организаторы секс-вечеринки. Источник: МВД Республики Беларусь

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