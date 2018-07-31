Дарья Домрачева: «Дочке спорт будет нужен, как и мне»

31 Июль 15:40 2018-08-01T16:06:19+03:00

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Лето Дарья Домрачева с супругом Оле-Эйнаром Бьорндаленым проводит преимущественно в Минск, а скоро звездная пара хочет отправиться в путешествие по Беларуси. Для журнала Fashion Collection биатлонистка рассказала о…

… ЯРКИХ МОМЕНТАХ КАРЬЕРЫ

Если мысленно пройтись по всей моей карьере, я наверняка смогу вспомнить что-то особенное о каждой из гонок, то, что у меня ассоциируется именно с этим днем и с этим соревнованием. Но если уж выделять что-то наиболее запоминающееся, то это юниорский чемпионат мира, где мне удалось выиграть две золотые медали. Именно те старты дали мне понять, что я действительно на верном пути и не зря столько времени посвящаю этому спорту. Тогда мне было 18, этот чемпионат стал одним из первых крупных соревнований, где мне важно было показать результат, мотивирующий на продолжение. Хорошо запомнились гонки, где стреляла из положения стоя вместо лежа… Конечно же, победные гонки Сочи, особенно масстарт, который проходил на невероятном напряжении предыдущих стартов. Гонки Кореи, опять же, масстарт, ставший переломным. Приятно осознавать, что после череды неудач выстояла, не сломалась, подтвердила свой бойцовский характер и вырвала ту важную медаль, а затем уже все вместе закрепили результат эстафетным золотом.

Дарья Домрачева ушла из большого спорта: «Не нашла возможность совмещать семью и спортивную карьеру»

Дарья Домрачева: "С течением времени я поняла, что сейчас мне хочется еще чем-то мотивировать людей на занятия спортом". Фото: fcollection.by

… ФИТНЕСЕ

Конечно, нельзя резко останавливаться — стараюсь тренироваться каждый день. Как человек, который в спорте с детства, я нуждаюсь в физических нагрузках. Без них организму тяжело. Безусловно, это не те объемы, которые были в серьезном тренировочном процессе, но чувствую, что моя форма в порядке.

… ДОЧКЕ КСЕНИИ

Наблюдая сегодня за своей дочкой, вижу, что спорт ей будет нужен, как и мне. В детстве друзья родителей называли меня «чертолетиком», потому что я не могла усидеть на месте. Именно поэтому они решили, что мне стоит заниматься каким-нибудь видом спорта. В Ксении много энергии, которой нужен выход. В любом случае мы поможем ей сделать первые шаги в спорте, но быть ли профессиональной спортсменкой и какой вид спорта выбрать, решать ей.

Дарья Домрачева: "Мне близка арт-атмосфера: я выросла в семье архитекторов". Фото: fcollection.by

… ЛЮБИМЫХ МЕСТАХ В МИНСКЕ

Чаще всего меня можно встретить на беговой дорожке, так что присоединяйтесь, может, как-нибудь пересечемся (смеется). А вообще люблю старые районы города, в таких местах обычно тихо и я чувствую себя комфортно. Минск — прекрасный город, я безумно ценю то количество парков, что мы имеем. Удивительно, что в самом центре города ты, зайдя в любой из них, можешь быть настолько окружен природой. Не в каждой мировой столице есть зеленые насаждения таких масштабов. Стоит это ценить, жаль, что иногда в будничной суете мы не замечаем прелести города, в котором живем.

Дарья Домрачева: "Чаще всего меня можно встретить на беговой дорожке, так что присоединяйтесь". Фото: fcollection.by

… ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Да, у меня есть несколько идей, которые хотелось бы реализовать в будущем, но пока рано их озвучивать, потому что все еще только на уровне задумок. А идея создания интернет-магазина пришла ко мне неслучайно. Мне близка арт-атмосфера: я выросла в семье архитекторов и с раннего детства слышала обсуждения стилей и архитектурных проектов. В детстве мне очень нравилось рисовать, и наверняка родители думали, что я буду развиваться в этом направлении. Но судьба повернулась иначе. Я единственная спортсменка в нашей семье — никто не ожидал, что из меня вырастет девочка, которая когда-то будет завоевывать мировые спортивные награды. Несмотря на это, мне всегда было интересно придумывать, аккумулировать идеи, зарисовывать их, и с течением времени я поняла, что сейчас мне хочется еще чем-то мотивировать людей на занятия спортом. Каждый день вижу, как много людей выходит на беговые дорожки, как много спортивных мероприятий стало проводиться в стране. Сегодня Беларусь выходит на хороший уровень любительского спорта — для здоровья, для хорошей формы. Мне кажется, что, окунаясь в это движение, каждый человек хочет чувствовать себя на тренировках комфортно, уверенно. Возможно, для кого-то из моих болельщиков футболка или лосины от Даши Домрачевой станут мотивацией пробежать лишний километр. Над проектом еще нужно много работать, и сейчас у меня есть еще несколько задумок по поводу его развития и даже перевоплощения.

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Фото: Алла Пархимович. Стиль: Регина Полейчук. Прическа: Ольга Дмитренко. Макияж: Карина Климкина. Ассистент стилиста: Андрей Чесноков. Ассистент фотографа: Антон Вериго

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