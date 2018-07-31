От «Ангела смерти» до котов на Зыбицкой. Почему в Минске стали массово закрашивать граффити?

31 Июль 17:03 2018-07-31T17:03:22+03:00

Разбираемся, почему рисунки на домах и подстанциях начали исчезать под слоями ярко-желтой или уныло-серой краски. Фото: Фейсбук Игоря Кольченко

Разбираемся, почему рисунки на домах и подстанциях начали исчезать под слоями ярко-желтой или уныло-серой краски [фото]

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Сначала в Минске был всплеск уличного искусства, появляются новые граффити, арт-объекты и инсталляции от белорусских и зарубежных художников. Минчане радуются, туристы делают селфи, улицу Октябрьскую даже в шутку прозвали музеем граффити - так много там ярких работ.

Но пока в одной части Минска художники рисуют новые граффити - в другой коммунальники закрашивают старые. В последнее время таких случаев стало подозрительно много.

В июне, перед открытием стадиона «Динамо», напротив него, под мостом, закрасили серой краской яркий рисунок, сделанный во время фестиваля Вulica Brasil.

Буквально в пятницу 27 июля, рабочие покрыли толстым слоем желтой краски скандально известное граффити на стене дома на улице Воронянского. Его нарисовал греческий художник, однако оно пришлось не по вкусу местным жителям, они даже писали жалобы с просьбой убрать его.

Вместо «Человека без лица» на стене будет ярко-желтая стена.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Та же судьба постигла и забавно разрисованные распределительные ящики на улице Золотая Горка. Несколько месяцев назад неизвестные художники переделали безликие «коробки» в полицию, барбершоп и творческий центр.

Так домики выглядели раньшеФото: Ольга ШИЛАК

Рядом с надписью «Креативное агентство» даже не поленились приклеить бисерную канарейку. Горожане фотографировали и шутили, мол, «вот она, вся инфраструктура Минска». Увы, ящики вновь стали серыми и унылыми…

Сейчас ящики выглядят такФото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Еще один пример - разноцветная маска на стене дома на улице Платонова. Спустя время яркость ушла, а маска стала неприметно-бежевой.

Еще один пример. Раньше маска на доме на улице Платонова была яркойФото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Спустя время яркость ушла, а маска стала неприметно-бежевойФото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

И наконец, 31 июля в соцсетях появились фотографии, как закрашивают граффити с котиками на улице Зыбицкая, которое появилось на подстанции около кафе и баров почти два года назад. Вместо него - опять серая краска!

- Нет больше наших Зыбских котиков. Не усматриваем в этом никакой политической подоплеки. Просто RIP, - написал минчанин Игорь и опубликовал фото унылой стены.

Да, позже стало известно, что, хоть котиков больше не будет, на их месте появится новое граффити с национальными узорами.

Хоть граффити котиков на Зыбицкой больше не будет, на их месте появится новое граффити с национальными узорами. Фото: Фейсбук Игоря Кольченко

Но если исключить последний случай, почему же в Минске исчезают граффити и арт-объекты, которые делают город ярче и интереснее?

Мы попытались получить ответ (см. ОФИЦИАЛЬНО). Получается, у художников есть шансы спасти свою «официальную» работу или предложить новую. Увы, без ответа остался вопрос, как быть с теми небольшими, но симпатичными и забавными рисунками, вроде птички или домиков на Золотой Горке, на которые, скорее всего, разрешения никто не спрашивал, но улицу они делали более яркой.

ОФИЦИАЛЬНО

Мингорисполком: «Мы не можем предугадать, что будет со стеной через два-три года»

- Городские власти дают разрешение на размещение граффити и других художественных работ на фасадах зданий. Однако спрогнозировать, каким будет состояние рисунка через два-три года и как на нем отразятся погодные условия, невозможно, - сказали нам в Мингорисполкоме. - Если фасад подлежит ремонту, то работы будут производиться независимо от того, есть на стене граффити или нет. Это вынужденная мера. В то же время город готов рассмотреть предложения от художников по замене рисунков после завершения работ.

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