«Сын услышал наши голоса и засмеялся»

31 Июль 17:36 2018-07-31T17:38:51+03:00

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Илье было три года, когда ему установили слуховой аппарат. Этот день родители запомнили на всю жизнь.

- Это был незабываемый момент! Ильюша выглядел удивленным. Он рассмеялся, услышав наш голос. После этого сын быстро научился говорить, - рассказывает мама мальчика Юлия.

О том, что у Ильи проблемы со слухом, родители узнали не сразу.

- Ильюша рос обычным ребенком. В два месяца держал голову, на пять-шесть месяцев ползал, а к концу 10 месяца начал ходить, гулять, лепетать, произносить отдельные слоги. Но вскоре мы заволновались. В два года Ильюша очень плохо говорил. Невролог нас успокоил, мол, он заговорит в три года. Прописал нам препарат для стимуляции речи. Принимая лекарство, сын также стал посещать развивающие занятия для малышей. Но никакого результата не было, - вспоминает Юлия. - Мы обратились к логопеду, которая заподозрила, что сын плохо слышит. Она и направила нас в РНПЦ оториноларингологии. Там сыну и поставили шокирующий диагноз: хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость III степени слева и IV степени справа, недоразвитие речи.

Благодаря занятиям с сурдопедагогом, логопедическому массажу у Ильи стали появляться новые слова. Кроме того, он стал посещать детский сад, где с ним занимается учитель-дефектолог. Однако мальчик все равно разговаривает на уровне двух лет.

- К сожалению, упущено много времени. Если бы ему поставили диагноз раньше, то сейчас он бы разговаривал, как обычный ребенок, - вздыхает Юлия. - Без слухового аппарата сын слышит меня, только если я говорю возле его ушка.

Родители Ильи узнали, что в Москве есть специализированный логопедический центр, на базе которого проходят курсы по запуску речи для детей с нарушениями слуха. Длительность такого курса - 4 недели, стоимость которого в пересчете составляет 2 тысячи 50 белорусских рублей.

Собрать такую сумму самостоятельно семья не в силах.

- Доходы у нас с супругом небольшие. Я работаю экономистом на неполную ставку, зарабатываю около 350 рублей, муж получает чуть больше - 500 рублей. Мы очень хотим попасть в московский центр, так как этот курс поможет Ильюше быстрее научиться правильно говорить. Надеемся, что это даст большой толчок в развитии речи Ильи. Мы очень хотим, чтобы он пошел в первый класс в обычную общеобразовательную школу. Пожалуйста, помогите нам!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №514 Беларусбанка - г. Минск, ул. Сурганова, 47а; УНП 100420097; МФО AKBBBY21514:

Белорусские рубли: транзитный счет BY82AKBB38193821023695300000 на благотворительный счет BY96AKBB31340000120605320164 в отделении 514/164, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY94AKBB38193821097795300000 на благотворительный счет BY51AKBB31340000120635320164 в отделении 514/164, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY94AKBB38193821097795300000 на благотворительный счет BY81AKBB31340000120615320164 в отделении 514/164, бессрочный

Евро: транзитный счет BY94AKBB38193821097795300000 на благотворительный счет BY66AKBB31340000120625320164 в отделении 514/164, бессрочный

Назначение платежа: на имя Матюшевич Юлия Геннадьевна для диагностики, лечения и реабилитации сына в центрах за рубежом.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 9112 0001 6309 9878. Срок действия: 04/21

Электронные счета:

WebMoney:

WMID: 363108379803

Контакты: Юлия, мама: (029) 398-56-93.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».