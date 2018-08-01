2018-07-31T17:23:47+03:00
Афиша

В ноябре в Минске выступит Jah Khalib

Он сыграет для зрителей альбом E.G.O.
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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Настоящее имя Jah Khalib - Бахтияр Мамедов, и его фишка – романтичный рэп. Народу нравится: у него больше двух миллионов подписчиков в инстаграме и по 30-40 миллионов просмотров видеоклипов на YouTube.

Jah Khalib - Лейла.

- Успех приходит только к тем, кто не врет публике, а говорит за жизнь как она есть, - уверен артист.

«Баха» (так он просит себя называть) написал все песни сам. Результат творчества виден: каждый год по 150 концертов. Один из них состоится осенью в Минске.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

КОГДА? 22 ноября 2018 года в

ЦЕНА ВОПРОСА: 65 рублей (танцпол) 55-96 рублей (трибуны). Справки по телефону 8 (033) 365-00-00.

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