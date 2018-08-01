«У дочки каждый день приступы эпилепсии»

1 Авг. 09:00 2018-07-31T21:34:18+03:00

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- Моя дочка родилась здоровой. Все было хорошо, но в четыре месяца у Элины начались непонятные движения. Невролог осмотрела ее и сказала: «Не хочу вас огорчать, но это очень похоже на эпилепсию». Для меня это стало ударом. Земля ушла из-под ног. Как так? Через пару дней мы уже лежали в областной больнице. Нам провели необходимые обследования, после чего нам выписали лекарство и отправили домой со словами: «Принимайте их пять лет». С этого началась борьба за здоровье Элины, - рассказывает Кристина, мама девочки.

Родные Элины заметили, что малышка изменилась: перестала улыбаться, все время спала, потеряла интерес к окружающему миру.

- Мы лежали в больницах, подбирали очередное лекарство, но все безуспешно. Однако ежедневные занятия с дочкой все-таки дали свои плоды: мы сели, а потом пошли. Однако из-за эпилепсии Элина не развивается интеллектуально. Дочке скоро исполняется четыре года, но она не говорит, не понимает обращенную к ней речь, нет у нее и навыков самообслуживания. Из-за приступов, которые случаются каждый день, Элина в любой момент может отключиться и упасть. Не дай бог разбить голову. Поэтому мне приходится быть всегда с ней рядом, - объясняет Кристина.

Сейчас диагноз девочки звучит так: эпилептическая энцефалопатия, синдром Леннокса-Гасто, грубая задержка психоречевого развития.

- Я решила обратиться в московскую клинику, где таким детям, как Элина, стационарно вводят специальную диету. Кроме того, там она пройдет полное обследование, где, я надеюсь, найдут причину ее эпилепсии. Мне прислали счет за 10 дней пребывания в клинике, и в пересчете на наши деньги сумма составила чуть больше 5 тысяч белорусских рублей, из которых собрано около 2 тысяч 200 рублей, - говорит Кристина. - Наш финансовый запас исчерпан. Поэтому нам пришлось открыть благотворительные счета в банке. Просить помощи нелегко, но ничего другого не остается. Доходы нашей семьи небольшие: муж работает водителем. Я же получаю пособие по уходу за ребенком-инвалидом и алименты на дочь от отца Элины. Мы планируем поездку в сентябре и надеемся, что нужная сумма соберется.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №416 Беларусбанка. - г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 22а; УНП 500191715; МФО AKBBBY21413:

Белорусские рубли: транзитный счет BY33AKBB38193821041094200000 на благотворительный счет BY58AKBB31340000095954220416 в центре банковских услуг 416/Операционная служба, бессрочный

Евро: транзитный счет BY66AKBB38193821057174200000 на благотворительный счет BY95AKBB31340000095994220416 в центре банковских услуг 416/Операционная служба, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY66AKBB38193821057174200000 на благотворительный счёт BY80AKBB31340000096004220416 в центре банковских услуг 416/Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY66AKBB38193821057174200000 на благотворительный счет BY28AKBB31340000095974220416 в центре банковских услуг 416/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: счет открыт на имя Лавская Кристина Андреевна для лечения дочери Ранько Элины Александровны.

Можно положить деньги на банковские карточки. Номер карты Беларусбанка: 4255 1905 8077 6915. Срок действия: 12/20.

Номер карты МТБанка «Халва»: 5351 0413 6197 1045. Срок действия: 09/19.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 531-58-72. Номер оформлен на Кристину Андреевну Лавскую.

Контакты:

Кристина, мама Элины: (8044) 466-44-66.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».