2018-07-31T21:32:43+03:00
Общество

Помощь пришла: «Ксюша занимается на тренажере!»

Читатели «Комсомолки» помогли десятилетней Ксении Холод из Минска
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Утро Ксюши начинается с беговой дорожкиУтро Ксюши начинается с беговой дорожкиФото: из семейного архива
Изменить размер текста:

О Ксюше мы писали в конце июня. У девочки ДЦП, и, по словам врачей, ей нужно постоянно заниматься на тренажерах. Однако на их покупку у мамы Ксюши, которая воспитывает дочку одна, не хватало денег. После же публикации в «Комсомолке» долгожданная помощь пришла! На собранные деньги мама Ксюши смогла купить дочке беговую дорожку. Сейчас девочка занимается на ней каждый день.

- Выражаю от всего сердца слова благодарности людям, которые откликнулись на нашу просьбу! Огромное спасибо незнакомой женщине, которая позвонила и передала мне 300 долларов на покупку тренажера, - рассказала нам Светлана, мама Ксюши. - Я благодарна и работникам библиотеки БГАТУ, которые откликнулись, прочитав статью о Ксении. В мире очень много добрых и неравнодушных людей. Всем огромное спасибо!

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Главврач 3-й больницы: «Куллинкович поступил к нам в крайне тяжелом состоянии»
Можно ли было спасти лидера группы «Нейро Дюбель» и все ли сделали для этого врачи, «Комсомолке» рассказал Владимир Комар - главный врач 3-й минской клиники, в которой утром 4 августа скончался музыкант
Молдавская бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца: «Мой зять был маньяком, он 20 лет бил мою дочь и угрожал детям, что убьет ее!»
Лариса Тодика, которая живет в Молдове, говорит, что мама боялась за дочек, а дочки – за маму. Поэтому все так случилось [ФОТО, ВИДЕО]
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли