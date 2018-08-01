Помощь пришла: «Ксюша занимается на тренажере!»

1 Авг. 00:00 2018-07-31T21:32:43+03:00

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О Ксюше мы писали в конце июня. У девочки ДЦП, и, по словам врачей, ей нужно постоянно заниматься на тренажерах. Однако на их покупку у мамы Ксюши, которая воспитывает дочку одна, не хватало денег. После же публикации в «Комсомолке» долгожданная помощь пришла! На собранные деньги мама Ксюши смогла купить дочке беговую дорожку. Сейчас девочка занимается на ней каждый день.

- Выражаю от всего сердца слова благодарности людям, которые откликнулись на нашу просьбу! Огромное спасибо незнакомой женщине, которая позвонила и передала мне 300 долларов на покупку тренажера, - рассказала нам Светлана, мама Ксюши. - Я благодарна и работникам библиотеки БГАТУ, которые откликнулись, прочитав статью о Ксении. В мире очень много добрых и неравнодушных людей. Всем огромное спасибо!

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».