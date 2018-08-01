Нацбанк - о наших валютных долгах: «При снижении курса рубля к доллару на 1% предприятия теряют 230 млн руб., бюджет - 330 млн руб.»

1 Авг. 10:38 2018-08-01T10:39:12+03:00

Из-за того, что большинство наших долгов в валюте, страна и предприятия теряют дополнительные деньги. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц рассказал о денежно-кредитной политике страны в первом полугодии, мы выбрали самое интересное

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Чтобы снизить страх инфляции, Нацбанк будет более открыто общаться с белорусами

Пока цены растут медленнее, чем прогнозировало правительство: в июне этого года по сравнению с прошлым инфляция составила всего 4,1%. К концу года, по подсчетам экспертов, этот показатель не сильно вырастет - до 5,5%.

- Важнейшей задачей в области ценовой стабильности на ближайшие годы становится обеспечение устойчивости достигнутых результатов и устранение предпосылок для формирования более высоких темпов роста цен на отдельные товары и услуги, - сообщил Сергей Калечиц.

В частности, проблема есть с ценами, которые регулируются административно. Они за год выросли на 9,1%.

- Важно добиться, чтобы прирост цен (тарифов) на большинство товаров и услуг данной группы не превышал базовую инфляцию, - подчеркнул Сергей Калечиц.

Одним из факторов, серьезно влияющих на уровень инфляции, эксперт называет инфляционные ожидания. Грубо говоря, белорусы считают, что цены растут и будут расти быстрее, чем говорят официальные данные. В последнее время инфляционные ожидания немного снизились, но все равно остаются достаточно высокими. Нацбанк будет отдельно работать над этим вместе с другими органами госуправления.

- Предстоит выстраивать по-новому коммуникационную политику с рынком и обществом. Более открыто и на регулярной основе информировать общественность о принимаемых решениях и мерах политики, - пояснил Сергей Калечиц.

Вместо выплат по кредитам банки получат акции предприятия-должника

С финансовой ситуацией в целом тоже стабильно. Но есть и серьезная проблема - закредитованность предприятий и рост проблемных долгов.

Чтобы разрешить ситуацию, Нацбанк дал банкам возможность более гибко управлять этими долгами.

- В частности, банки могут обменять задолженность по кредитному договору на долю в акционерном капитале предприятия-должника. Это даст возможность банку за счет участия в менеджменте провести мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия, - привел пример Сергей Калечиц. - Также задолженность по кредитным договорам одного предприятия может быть передана в один банк по цене, определяемой банками в договоре. Таким образом, сформировав пакет кредитов, банк в дальнейшем может реструктуризировать эту задолженность, оказав тем самым содействие предприятию в улучшении его финансового положения.

Все сборы и тарифы хотят устанавливать только в рублях

Одна из основных проблем, по мнению Нацбанка, - это высокий уровень долларизации экономики. Речь идет в первую очередь о валютных долгах государства и предприятий. Из-за этого колебания курса доллара могут сильно влиять на то, сколько приходится выплачивать кредиторам.

- При снижении курса белорусского рубля к доллару на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят 230 млн руб., потери бюджета от переоценки внешнего долга - 330 млн руб., - привел цифры Сергей Калечиц. - Долларизация влияет и на темп инфляции, поскольку иностранная валюта участвует в процессе обращения. По оценке Нацбанка, общий расчетный размер потерь страны от долларизации можно оценить в сумме около 2 - 3% ВВП ежегодно.

Чтобы окончательно перейти с «зеленых» на рубли, Нацбанк предлагает определить «исключительный узкий перечень случаев», в которых на территории страны будут использовать валюту, а также устанавливать все тарифы, сборы и пошлины только в рублях.