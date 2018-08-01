Выпил моющее средство, выпал из окна, захлебнулся в озере - как уберечь ребенка от трагедии

1 Авг. 11:17 2018-08-01T16:49:01+03:00

Мы собрали советы для детей, родителей и очевидцев о том, что делать в опасных ситуациях

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Ребенок нашел на кухне чистящее средство и решил попробовать его на вкус, дети остались одни дома - начался пожар, малыш забрался на подоконник и выпал… О трагедиях, связанных с детьми, мы слышим и читаем постоянно. Иногда на то, чтобы принять правильное решение, есть буквально несколько секунд - важно, чтобы и дети, и родители, и те, кто случайно оказался рядом, знали, как поступить в случае ЧП.

1. ПОЖАР

Первого июля в деревне Залесье Поставского района загорелся дом. На тот момент там находилось шестеро детей - никого из взрослых рядом не оказалось. Старшая девятилетняя девочка, которая первой обнаружила пожар, не растерялась и вынесла из дома четверых братьев и сестер. Восьмилетнюю сестру девочка разбудить не смогла…

Родители, выучите с ребенком телефоны экстренных служб. Иллюстрации Екатерины Мартинович

Советы ребенку

Запомни: твоя главная задача - спастись. Не трать время на то, чтобы найти и взять с собой любимую игрушку или смартфон. Как только увидел, что в квартире что-то горит, выходи из дома, ни в коем случае не прячься. Пользоваться лифтом при пожаре нельзя - спускайся по лестнице.

Если у тебя не получается открыть дверь или путь к ней заблокирован огнем, беги на балкон или к окну - кричи, маши руками, чтобы привлечь внимание прохожих или соседей. При этом закройся в комнате, заткни щели тряпками, одеждой - это задержит дым. Чтобы было легче дышать, возьми любую тряпку или сними с себя майку, кофту и намочи ее: подойдет и вода из вазы, и газировка. Приложи мокрую ткань к носу и дыши через нее. Передвигайся ползком - внизу, возле пола, воздух чище.

Когда ты выбрался из квартиры, из безопасного места звони спасателям по телефону 101 или 112. Постарайся спокойно и четко назвать свою фамилию, адрес, этаж, что именно загорелось. Не волнуйся - пока ты говоришь с диспетчером, пожарные уже выезжают и совсем скоро будут на месте.

Если ты почувствовал запах дыма из подъезда, не пытайся выбежать из квартиры на улицу. Плотно закрой дверь, подоткни мокрыми тряпками. Иди в дальнюю комнату, закрывая за собой двери. Позвони в 101 и расскажи, что случилось.

…Родителям

Несколько раз проговорите с ребенком правила спасения, а лучше поиграйте с ним в эвакуацию. Объясните, что ни в коем случае не нужно прятаться, скажите, что родители не будут его ругать за то, что случился пожар. Самое главное - выбраться. И, пожалуйста, никогда сами не создавайте ситуации, в которой маленькие дети остаются одни с чем бы то ни было, что может спровоцировать пожар, - работающие электроприборы, спички, плита или печка.

О трагедиях, связанных с детьми, мы слышим и читаем постоянно. Иногда на то, чтобы принять правильное решение, есть буквально несколько секунд - важно, чтобы и дети, и родители, и те, кто случайно оказался рядом, знали, как поступить в случае ЧП.

…Прохожему

Заметили, что горит соседняя квартира или дом? Первым делом звоните в 101. Не стоит думать, что кто-то другой уже позвонил спасателям - лучше много звонков, чем ни одного. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит и где. Предупредите соседей, по возможности помогите пожилым людям и детям.

2. РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

Недавно из окна второго этажа частного дома в Узденском районе выпали трое детей. Они приставили к окну стул и вскарабкались на подоконник. Дети оперлись на москитную сетку - та, конечно, не выдержала и оборвалась. Все трое малышей выпали - с травмами головы, переломами и ушибами их доставили в больницу.

Самый простой и действенный способ, который убережет ребенка от падения - замки на окнах.

Советы ребенку

Окно - это очень опасно: ты можешь выпасть из него и получить серьезные травмы. И уж точно на подоконнике нельзя играть. Если ты хочешь выглянуть из окна, не делай этого один - обязательно позови маму или папу.

…Родителям

Самый простой и действенный способ, который убережет ребенка от падения - замки на окнах. Большинство запорных механизмов блокируют створку так, чтобы окно можно было открыть только на проветривание. Ребенок сам не сможет открыть окно - для этого нужен ключ.

По словам менеджера одной из оконных компаний, простые и надежные детские замки стоят около 8 рублей. В комплект входит ключ, который подходит для всех замков на ваших окнах. Блокиратор можно установить и самому - это займет не больше 20 минут. Есть специальные замки и для деревянных окон - такие блокираторы устанавливаются сбоку и не позволяют распахнуть окно.

Никогда не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок! Даже на три минуты - этого более чем достаточно, чтобы малыш забрался на подоконник и упал. Открывайте их для проветривания и снова закрывайте.

Не надейтесь на то, что москитная сетка задержит малыша. Печальная практика уже много раз доказала обратное. При этом ребенку кажется, что он в безопасности и может опереться на сетки - однако веса даже годовалого малыша может хватить, чтобы крепления сетки вылетели из оконного проема.

Запретите играть у окна! Не разрешайте детям влезать на стул или другую мебель у окна, чтобы рассматривать улицу, стоять или сидеть на подоконнике. А лучше уберите мебель, которая стоит рядом с окнами.

Никогда не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок

Не учите малыша самостоятельно открывать створки. Объясняйте и чаще напоминайте, что любое окно в доме, подъезде и где бы то ни было - не место для игр.

При падении с высоты дети получают тяжелые травмы: как правило, это черепно-мозговая травма, переломы рук и ног, костей таза, позвоночника. При этом высота падения для ребенка не имеет значения: малыш может упасть с первого этажа и в траву, но если удар придется на шею, он может получить травму спинного мозга и пожизненную инвалидность.

…Прохожему

Иногда быстрая реакция посторонних людей может спасти ребенку жизнь. Так случилось 9 июля в Минске: трое прохожих поймали пледом пятилетнего мальчика, который упал из окна седьмого этажа. Они увидели, как мальчик собирался спуститься из окна. К счастью, ребенок отделался только ушибами. Как поступить в такой ситуации - личный выбор каждого. Самое главное - вызвать экстренные службы по телефону 101 или 112.

3. ЧП НА ВОДЕ

Советы ребенку

Идти на речку или озеро лучше всего с кем-то из взрослых. Но даже если дома никого нет, а искупаться очень хочется, не иди один: возьми с собой друга. Если что случится, вы сможете помочь друг другу.

Тебе может показаться заманчивым и веселым развлечением поплавать на автомобильной шине, куске пенопласта или даже надувном матраце, который кажется безопасным. Но от этой идеи лучше отказаться - все эти предметы легко уносит течением, и ты можешь незаметно оказаться на глубоком месте озера.

Выбирайте оборудованный пляж - там дежурят спасатели, а в жару - и машина скорой помощи

Научись держаться на воде, лежа на спине - так ты сможешь отдыхать, когда устанешь плавать. Если начал тонуть - перевернись на живот или на спину. Раскинь руки и ноги как можно шире. Не выдыхай полностью - в легких должен оставаться воздух. Загребай воду под себя руками и, если можешь, плыви к берегу. Если ногу свела судорога, перевернись на спину, расслабься, крепко ухвати рукой большой палец и сильно тяни ступню на себя, пока нога не выпрямится.

…Родителям

Первое и главное правило: не отпускайте ребенка на пляж одного и не упускайте его из виду, когда он плавает. Не стоит полагаться на то, что ребенок уже большой или хорошо плавает. Выбирайте оборудованный пляж - там дежурят спасатели, а в жару - и машина скорой помощи. Большинство трагедий происходят на диких пляжах. Откажитесь от алкоголя: даже стаканчик пива снижает внимательность, вас может клонить в сон, и ребенок останется один на один с водой.

Даже если вы одели на ребенка жилет или спасательный круг - это не повод оставлять малыша без присмотра. Высокая волна, неосторожные движения - и ребенок может захлебнуться.

…Прохожему

Люди тонут не так, как в кино. Тонущий ребенок не размахивает руками и не кричит «Помогите!». Все его силы уходят на то, чтобы сохранить дыхание, на речь просто не остается воздуха. Если ребенок кричит и колотит по воде руками и ногами - скорее всего, у него паника: наглотался воды или заплыл слишком далеко и испугался. Дети в этом состоянии еще способны контролировать свои движения и могут схватиться за брошенный спасательный круг. Если на пляже нет спасателей, осмотритесь, может быть, рядом есть люди, которые смогут помочь.

Поищите вокруг предмет, который можно протянуть ему и вытащить на сушу - это может быть палка, полотенце или футболка. Снимите верхнюю одежду и обувь, выверните карманы, чтобы в них не набралась вода. Подплыв на расстояние метра, бросьте ребенку круг или веревку и крикните, чтобы он схватился. Плывите обратно, через каждые 5 - 10 секунд оглядываясь, чтобы убедиться, что ребенок держится. Важно не давать ребенку схватиться за вас: в состоянии паники он может затащить вас под воду или помешать быстро выбраться на берег. Может случиться, что ребенок будет не в состоянии ухватиться за веревку. Тогда подплывите к нему сзади и подхватите под мышки. Переверните малыша лицом вверх, чтобы он мог дышать. Можно плыть на спине, положив на свой живот ребенка. Одной рукой придерживайте его, другой гребите.

4. РЕБЕНОК ВЫПИЛ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

8 июля годовалый ребенок, который вместе с мамой и сестрой приехал к бабушке, выпил моющего средства. Его госпитализировали в реанимацию, но, к сожалению, спасти малыша не удалось - через два дня он умер.

Советы ребенку

Ты нашел на кухне или в ванной бутылку с жидкостью, которая выглядит и пахнет приятно, похожа на сироп? Это может быть опасное химическое средство, которое вызовет у тебя сильнейшее отравление, да еще и окажется неприятным на вкус. Поэтому ничего не пробуй, не узнав у мамы или папы, что это за жидкость. Если это съедобно и безопасно, они наверняка позволят тебе попробовать.

…Родителям

Дети могут попробовать все, что им покажется интересным. Яркая бутылка, необычный цвет жидкости привлекают внимание малыша. Поэтому обязательно храните бытовую химию на высокой полке - так, чтобы ребенок не смог достать ничего оттуда, даже встав на табуретку. Еще один вариант - хранить чистящие средства в шкафу с закрытым замком. Заодно проверьте, не стоит ли возле унитаза освежитель воздуха, а возле стиральной машины - порошок, отбеливатель или другие средства. Нет ли в прихожей в открытом доступе крема для обуви, а на полке - тюбика помады и духов? Где лежит аптечка? Все эти предметы потенциально опасны для маленького ребенка, их нужно спрятать подальше уже тогда, когда малыш начинает ползать и исследовать дом.

Бытовую химию, аптечку стоит спрятать подальше уже тогда, когда малыш начинает ползать и исследовать дом

Не переливайте чистящие средства в емкости для хранения, которые всегда стоят у раковины, или в стеклянные и пластиковые бутылки для воды - ребенок может решить, что это съедобно, и выпить. Был случай, когда родители перелили лак с растворителем в бутылку из-под «Колы», а ребенок выпил этот «напиток».

Если ваш ребенок отравился, попытайтесь выяснить, что именно он выпил или съел. Сразу же вызывайте «скорую», четко объяснив врачам симптомы.

Особенно опасны жидкости, которые содержат сильные щелочи и кислоты: а это средства и для уборки душевых и унитазов, и для удаления накипи и ржавчины. Даже попадая в полость рта, они могут вызвать химический ожог. А один глоток такого средства чреват ожогом пищевода. Последствия могут быть страшными - вплоть до инвалидности и летального исхода.

5. В КВАРТИРЕ ЗАПАХ ГАЗА

В феврале этого года в Гродно из-за отравления угарным газом умерла шестиклассница - девочка принимала ванну. Достаточно побыть 5 минут в комнате, где содержится всего 0,5% угарного газа - и человек теряет сознание, а смерть наступает в течение 30 минут. Источником угарного газа может быть газовая колонка, печь, камин, плита. Чтобы обезопасить себя, можно установить дома датчик угарного газа.

Советы ребенку

Если поставил разогреваться на плиту обед - никуда не отлучайся! Почувствовал запах газа? Сразу отключи плиту, перекрой газопроводный кран, который находится на трубе над плитой. Помни, что ни в коем случае нельзя включать и выключать свет, зажигать огонь, пользоваться телефоном. Если у тебя включен в розетку компьютер и телевизор, горит свет - ничего не трогай, оставь все, как есть. Открой окна и уходи из квартиры. Вызови аварийную газовую службу по телефону 104. Подожди на улице, пока бригада приедет.

Если поставил разогреваться на плиту обед - никуда не отлучайся!

Может случиться так, что никакого запаха газа нет, но у тебя внезапно закружилась голова, появился шум в ушах, в голове - тяжесть и пульсация. Возможно, это отравление угарным газом. Выходи из комнаты, где тебе стало плохо (скорее всего, это ванная или кухня), открой двери и форточки, чтобы получился сквозняк, и вызывай «скорую».

…Родителям

Научите ребенка закрывать кран, который блокирует подачу газа к плите. Если у вас есть газовая колонка, перед каждым использованием проверяйте, есть ли тяга, запретите детям пользоваться колонкой в ваше отсутствие. Дошкольникам не стоит разрешать пользоваться и газовой плитой. Хотя бы раз в год вызывайте специалистов, чтобы они проверили газовые приборы, печи и камины, системы вентиляции и дымоходов. Никогда не используйте газовые приборы, чтобы обогреть помещение - пламя сжигает кислород и повышается уровень CO.

…Прохожему

Если вы услышали запах газа в подъезде, сразу позвоните в аварийную службу по телефону 104 из безопасной зоны. По возможности откройте окна в подъезде. Попытайтесь достучаться (звонить в звонок нельзя!) соседям и эвакуировать их. Если кто-то чувствует себя плохо, звоните в «скорую» и сообщите количество людей, которые чувствуют себя плохо, и назовите их симптомы. Затем звоните в МЧС.

Благодарим за помощь в подготовке материала официального представителя МЧС Виталия Новицкого, педиатра Дмитрия Чеснова и водолазного специалиста Могилевской областной организации ОСВОД Николая Гавриленко.