Конкурс kp.by! Четыре билета на фестиваль фейерверков за фото

1 Авг. 17:00 2018-08-01T15:16:06+03:00

25 августа в Логойске пройдет «Навальнiца», один из самых эффектных фестивалей в Беларуси

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Фестиваль «Навальнiца» - это простой способ провести крутой день вместе с семьей. Днем – очень много развлечений для детей: игры, квесты, детский городок, аттракционы, вейкпарк. Взрослые могут поесть на интернациональном фудкорте, отдохнуть в лаунж-зоне, зоне барбекю или на пляже.

А вечером – концерты и фейерверки:

- «Маланка Оркестра», «Крамбамбуля» и Brutto - отличный разогрев перед кульминацией вечера, - уверены организаторы.

Кульминация – фейерверки от профессиональной команды пиротехников и участников являются победителями и призерами международных выступлений.

Фото: организаторы.

Чтобы вы не пропустили этот фестиваль, «Комсомолка» вместе с организаторами решила разыграть два семейных комплекта билетов (из расчета, что семья – это двое взрослых + двое детей).

Получить их очень просто! Как?

1. Сделайте новую или найдите архивную фотографию, на которой запечатлен фейерверк любви. На снимке может быть кто и что угодно! Муж и жена, родитель и ребенок, бабушки-дедушки с внуками, парень и девушка. Может быть человек с любимцем (принимаются все – котики, собачки, хомячки, попугайчики, крыски хорьки). Может быть животное со своей любимой игрушкой. Автовладелец со своей «ласточкой», турист с «шенгеном», сладкоежка с огромной шоколадкой, бодибилдер, целующий штангу… Любить можно что угодно!

2. Напишите короткую подпись. Нам должно быть понятно, кто изображен на фото и кого или что он так сильно любит (и за что!).

3. Отправьте снимок с подписью на адрес konkurs@phkp.by с пометкой #ЛюблюНавальнiцу. Мы будем ждать ваших фотографий с 1 по 19 августа 2018 года.

Мы опубликуем все снимки, а билеты получит тот, чье фото больше всего впечатлит или насмешит жюри. Победителей, которые получат одну пару билетов, выберет редакция, тех, кому достанется другая – организаторы.

Важно: обязательно укажите в письме свое имя, фамилию и контактный номер телефона, иначе мы будем вынуждены выбрать другого победителя.

Желаем всем удачи!

Фото: организаторы.

ГДЕ? ГСОК «Логойск». Добраться можно на своей машине (будет три парковки на 1500 авто) или трансфером от ст.м. «Восток»

КОГДА? 25 августа 2018 года. Начало праздника в 12.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 35 рублей (стандартный билет), 150 рублей (групповой). Детям до 12 лет в сопровождении родителей бесплатно. Справки по телефону +375 (44) 594-79-47.