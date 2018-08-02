2018-08-01T14:21:08+03:00
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Два дня до «Рока за Бобров»: план фестиваля, расписание выступлений и список победителей розыгрышей «КП»

4 августа в Минске в одиннадцатый раз пройдет один из самых масштабных белорусских фестивалей
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: Александр КандыбоФото: Александр Кандыбо
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Фестиваль будет жарким: уже сейчас куплено 25 тысяч билетов. Полторы тысячи лимитированных вип-билетов раскупили за несколько недель до фестиваля. О том, как организаторы «Рока за Бобров» подготовились к фестивалю, можно прочитать тут: когда приходить, что есть и пить, сколько это стоит, как получить скидку и что делать, если вдруг дождь.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Новая фишка: в этом году будет бесплатная трансляция выступления всех артистов! Организаторы обещают многокамерную съемку и отличное качество картинки. Смотреть стрим фестиваля можно с любого устройства, нужно только авторизоваться в приложении или на сайте voka.tv. Эфир будет доступен по ссылке сразу после начала концертов.

Когда и кого смотреть?

12.00 – 12.15. Янки

12.30 – 13.00. J:Морс

13.15 – 13.45. Neuro Dubel

14.00 – 14.45. ДАЙ ДАРОГУ!

15.00 – 16.00. LOUNA

16.15 – 17.15. NOIZE MC

17.30 – 18.30. ЛСП

18.45 – 19.45. Звери

20.10 – 21.10. Сплин

21.30 – 22.30. Ляпис-98

22.45 – 23.45. ДДТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

На протяжении двух месяцев «Комсомолка» каждую пятницу публиковала вопросы и вручала каждому из победителей по два пригласительных на «Рок за бобров».

Состоялось восемь розыгрышей: 31 мая читатели отвечали на вопросы про лидера «Ляпис-98», 7 июня – про Юрия Шевчука из ДДТ, 29 июня - про группу ЛСП, 6 июля - про группу «Звери», 13 июля - про Noize MC, 20 июля - про группу LOUNA, 27 июля - про группу «Дай Дарогу!».

Честно выигранные билеты получили Владимир Белов, Алексей Карпов, Наталья Павловская, Виталий Котиков, Саша Лискова, Наталья Баньковская, Екатерина Ларионова и Юрий Захаренков.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Аэродром Боровая. Добраться можно из Уручья на автобусе 113с, из микрорайона «Академия Наук» на 145 автобусе (по маршруту ст.м. «Московская» – Боровая).

КОГДА? 4 августа

ЦЕНА ВОПРОСА: 35 рублей (обычный билет), 69 рублей (VIP).

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