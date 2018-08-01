Макс Барских: Для жизни достаточно двух чемоданов

1 Авг. 15:42 2018-08-02T16:24:58+03:00

Известный украинский артист признался «Комсомолке», что счел бы за честь, если бы другая страна предложила ему поехать на «Евровидение», вопрос лишь в том, захотел ли бы он отправиться на этот конкурс [фото + видео]

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Наверное, уже не найти человека, который бы не слышал его хитов «Туманы» и «Сделай громче». Его клипы набирают миллионы просмотров в YouTube.

Макс Барских Туманы/Неверная.

Но в жизни он совсем не похож на того эпатажного, с поволокой в глазах певца - скромный и даже замкнутый. Высокий, в бейсболке и спортивных штанах, он подошел и сказал просто: «Добрый день, я Макс»…

- А вы, оказывается, однофамилец Левы БИ-2. Он ведь тоже Бортник.

- Да? Я не знал.

Макс Барских в прошлом году был назван певцом N1 в Украине

- А откуда этот псевдоним - Макс Барских?

- По дороге на кастинг украинской «Фабрики звезд» я подумал, что не хочу представляться Колей Бортником. Имя для псевдонима взял моего родного брата Максима - оно мне всегда нравилось.

- При этом у вас ведь есть и англоязычный проект Mickolai.

- Да, все верно, для этого проекта я использовал свое настоящее имя. Те, кто слушает его впервые, не сразу догадываются, что это тоже я.

- А в Америке вы даете концерты как Макс Барских или как Mickolai?

- Только как Макс Барских. Есть даже поклонники из американцев, которые специально учат русский, чтобы петь мои песни. А меня это вдохновляет, чтобы писать больше англоязычного материала.

Макс Барских приедет в Минск с сольной программой осеньюФото: Павел МАРТИНЧИК

Если я выпадаю из соцсетей, значит, у меня нет настроения общаться

- С кем из белорусов вы поддерживаете отношения?

- К сожалению, ни с кем. Я вообще вне светской тусовки. У меня есть круг друзей, с которыми общаюсь много лет. Если есть свободное время, я предпочитаю встречаться с ними. Кто-то пишет стихи, кто-то картины рисует - они меня заряжают энергией. Что касается людей из шоу-бизнеса - они, как правило, недалекие и не такие уж творческие, какими хотят казаться. Мне с ними неинтересно.

- Радикальное заявление…

- Как есть.

- Тина Кароль, имея в виду Алексеева, сказала нам, что легионеры не должны представлять чужую страну на «Евровидении». Из Украины ей тут же пришла ответочка - многие были недовольны ее мнением. Что скажете на это?

Макс Барских. "Сделай громче".

- Но в Беларуси же сами выбрали Алексеева? Украинские артисты сейчас очень много гастролируют в постсоветских странах, потому что очень популярны. Меня, например, в разных странах часто принимают за своего. Я счел бы за честь, если бы другая страна предложила мне поехать на «Евровидение», вопрос лишь в том, захотел ли бы я отправиться на этот конкурс. Не вижу в этом ничего плохого. Если бы Алексеев занял первое место, никто бы его не осудил, правда?

Макс Барских на "Славянском базаре в Витебске"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Из чего можно подумать, что вы сами хотели бы поехать на «Евровидение»?

- Раньше я думал об этом, а сейчас уже, если честно, пропало желание. Мне кажется, из года в год на конкурсе становится все меньше и меньше творчества. Волна интереса к конкурсу уходит, гораздо больше людей сейчас следит за тем, что происходит в интернете.

- Некоторые музыканты, как наш Макс Корж, например, вообще стараются обходить стороной телевидение.

- Да, из белорусов мне очень нравится Макс Корж! Я в этом его понимаю, я тоже интроверт по сути. Не люблю личное делать публичным, но иногда это случается в силу моей профессии. Моя команда упрекает меня за то, что я часто пропадаю из соцсетей. А мне просто необходимо время, чтобы побыть наедине с собой, зарядиться для создания чего-то нового.

Макс говорит, что при таком графике, как у него, завести личную жизнь просто нереально. Фото: Юлия СОЛОДОВНИКОВА

Снимаю квартиру в Америке

- У вас был роман с Мишей Романовой, теперь уже экс-солисткой «ВИА Гры». Кем занято сердце сейчас?

- Сердце абсолютно свободно, и непонятно, когда вновь будет занято.

- Читал, что вам для жизни достаточно двух чемоданов. Что вы постоянно переезжаете и у вас нет своего дома.

- Да, это так. Это, кстати, тоже одна из причин, почему я не могу завести какую-то личную жизнь - я же постоянно в разъездах. Я то в Европе, то в Америке.

- И в Америке нет своего дома?

- Я снимаю квартиру. Если покупать, то дом, и хороший, а он стоит два миллиона долларов и выше. Так что пока ничего нет.

Макс Барских Полураздета [OST Секс и ничего личного ].

- Когда приедете в Беларусь с концертами?

- К осени сделаем новое шоу и приедем. Дата уточняется. Название у него будет - «Семь».

- Почему «Семь»?

- Есть определенный концепт, но пока не хочу раскрывать всю интригу. 7 - мое любимое счастливое число, и так будет называться мой новый альбом, который выйдет уже этой осенью.

- Я читал, что вы хорошо помните все цифры. Ищете в них символизм, как наш артист Александр Солодуха?

- Я верю больше в силу притяжения собственной мысли. Материализуется то, о чем мы думаем. То, что должно произойти, обязательно произойдет - высчитывай или нет.

Алан Бадоев единственный протянул руку помощи после «Фабрики звезд»

- Многие выпускники телепроектов так и не становятся артистами - просто растворяются где-то. Почему?

- В моем случае огромная заслуга Алана Бадоева, который разглядел меня и музыку, с которой я пришел на этот проект. Я ведь начал писать задолго до «фабрики» и всегда был независим в том, какую музыку делать, мне сложно было что-то навязать. В отличие от других организаторов шоу, Алан Бадоев единственный протянул руку помощи, когда я по своему желанию покинул проект, и люди из шоу-индустрии перекрыли мне весь кислород. По сей день мы с Аланом работаем как партнеры. Но вместе с тем это ежедневная работа над собой, вся моя жизнь сейчас посвящена музыке. Вот что отличает меня от остальных фабрикантов, которые ушли в небытие.

Макс на сцене. Фото: Юлия СОЛОДОВНИКОВА

- Как-то смотрел несколько недель ваши украинские каналы и удивлялся, сколько у вас модных современных артистов, которых у нас в Беларуси не знают. Такое ощущение, что белорусский шоу-бизнес проигрывает украинскому лет десять, не меньше.

- Когда я начал выезжать за пределы Украины с концертами, для меня тоже стало открытием, что развитие музыки во многих странах остановилось, даже в России, где на самом деле много артистов. Думаю, потому что украинские артисты не боятся экспериментировать в музыке, вдохновляются европейскими и американскими музыкантами. Поэтому то, что производится у нас в музыкальной индустрии, интересно людям всего постсоветского пространства.