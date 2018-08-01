В Минске впервые пройдет этап Лиги Европы по пляжному футболу

1 Авг. 16:07 2018-08-01T16:06:11+03:00

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Специальный стадион для пляжного футбола возвели за несколько месяцев на территории спорткомплекса «Олимпийский», трибуны которого вмещают полторы тысячи зрителей. Через год тут состоятся матчи в рамках II Европейских игр.

Андрей Нестерович, Сергей Шаблыко, Юрий Вергейчик, Александр Барауля, Алексей Сычев открыли стадион для пляжного футбола.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В выходные же пройдет этап Лиги Европы (Евролиги). По сути, это чемпионат континента среди национальных команд. Турнир проходит в несколько этапов, после чего лучшие по рейтингу команды в Суперфинале спорят за медали.

Сборная Беларуси дебютировала на международной арене в 2008 году и из минорных дивизионов добралась до элиты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный стадион для пляжного футбола построили за несколько месяцев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сборная Беларуси дебютировала на международной арене в 2008 году и из минорных дивизионов добралась до элиты, причем в 2016 году занята пятое место в Евролиге. На протяжении последних лет наши пляжные футболисты регулярно играют в Суперфинале. При этом лишь в этом году игроки сборной получили ставки в Министерстве спорта и туризма.

Николас Альварадо, трижды становившийся со сборной своей страны вице-чемпионом мира и пять раз - победителем Евролиги.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тренирует команду испанец Николас Альварадо, трижды становившийся со сборной своей страны вице-чемпионом мира и пять раз - победителем Евролиги.

- Сегодня мы на каждом турнире настраиваемся на максимальный результат, и это не просто слова. Отправляясь в Беларусь, я приблизительно представлял возможности здешних футболистов, был впечатлен их характером, боевым духом и заряженностью на победу. Технически они уже практически не уступают ведущим европейским сборным. Осталось подтянуть тактику. А уж с настроем на домашнем стадионе вопросов быть не должно, - сказал Альварадо.

Лига Европы по пляжному футболу в Минске.

Соперниками сборной Беларуси на домашнем этапе Евролиги станут команды Турции (матч 3 августа), Польши (4 августа) и Италии (5 августа). На первом этапе Евролиги в Баку белорусы выиграли у Азербайджана (4:1) и Франции (3:2) и уступили Португалии (2:3), одной из самых титулованных команд в Европе. В общем зачете Евролиги сборная Беларуси занимает сейчас 6-е место, набрав шесть очков. Команды Италии и Польши имеют по три зачетных балла, турецкая сборная не набрала ни одного очка в трех проведенных встречах. Все матчи пройдут на стадионе для пляжного футбола (улица Сурганова, 2а), вход свободный, матчи сборной Беларуси будут начинаться в 18.30.

Тренировка сборной Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Николас Альварадо: "Сегодня мы на каждом турнире настраиваемся на максимальный результат, и это не просто слова".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пляжный футбол - одна из самых зрелищных разновидностей популярной игры, особенности площадки заставляют мяч держать преимущественно вверху, показывая высокую технику, голы забиваются чуть ли не раз в три минуты (зачастую в эффектном стиле - в падении через себя), а за матч команды исполняют несколько десятков ударов.

- Предстоящие II Европейские игры – это шанс себя проявить такому виду спорта, как пляжный футбол. В 2018 году в Беларуси была официально создана национальная сборная команда по пляжному футболу, и это одна из форм поддержки вида со стороны государства при подготовке к мулитиспортивному форуму. Традиции, которые заложат на нем, будут иметь большое значение в будущем, – подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

Спортивный директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Шаблыко выразил надежду, что соревнования Игр по пляжному футболу будут пользоваться популярностью у минчан и гостей столицы, тем более, стадион разместился в весьма удобном месте, по соседству с парковой зоной.

– Ни для кого не секрет, что в Беларуси любят спорт, поэтому мы надеемся, что трибуны национального стадиона по пляжному футболу также будут переполнены во время II Европейских игр, – сказал Сергей Шаблыко. – Хотел бы отметить деятельность федерации по развитию вида спорта в стране, в том числе в рамках подготовки к Играм. И в качестве пожелания – чтобы они смогли открыть как можно больше отделений в детско-юношеских спортивных школах, а пляжный футбол в итоге стал олимпийским видом спорта.