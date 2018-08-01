В Минске впервые пройдет этап Лиги Европы по пляжному футболу
Специальный стадион для пляжного футбола возвели за несколько месяцев на территории спорткомплекса «Олимпийский», трибуны которого вмещают полторы тысячи зрителей. Через год тут состоятся матчи в рамках II Европейских игр.
Андрей Нестерович, Сергей Шаблыко, Юрий Вергейчик, Александр Барауля, Алексей Сычев открыли стадион для пляжного футбола.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В выходные же пройдет этап Лиги Европы (Евролиги). По сути, это чемпионат континента среди национальных команд. Турнир проходит в несколько этапов, после чего лучшие по рейтингу команды в Суперфинале спорят за медали.
Сборная Беларуси дебютировала на международной арене в 2008 году и из минорных дивизионов добралась до элиты.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Национальный стадион для пляжного футбола построили за несколько месяцев.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сборная Беларуси дебютировала на международной арене в 2008 году и из минорных дивизионов добралась до элиты, причем в 2016 году занята пятое место в Евролиге. На протяжении последних лет наши пляжные футболисты регулярно играют в Суперфинале. При этом лишь в этом году игроки сборной получили ставки в Министерстве спорта и туризма.
Николас Альварадо, трижды становившийся со сборной своей страны вице-чемпионом мира и пять раз - победителем Евролиги.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Тренирует команду испанец Николас Альварадо, трижды становившийся со сборной своей страны вице-чемпионом мира и пять раз - победителем Евролиги.
- Сегодня мы на каждом турнире настраиваемся на максимальный результат, и это не просто слова. Отправляясь в Беларусь, я приблизительно представлял возможности здешних футболистов, был впечатлен их характером, боевым духом и заряженностью на победу. Технически они уже практически не уступают ведущим европейским сборным. Осталось подтянуть тактику. А уж с настроем на домашнем стадионе вопросов быть не должно, - сказал Альварадо.
Лига Европы по пляжному футболу в Минске.
Соперниками сборной Беларуси на домашнем этапе Евролиги станут команды Турции (матч 3 августа), Польши (4 августа) и Италии (5 августа). На первом этапе Евролиги в Баку белорусы выиграли у Азербайджана (4:1) и Франции (3:2) и уступили Португалии (2:3), одной из самых титулованных команд в Европе. В общем зачете Евролиги сборная Беларуси занимает сейчас 6-е место, набрав шесть очков. Команды Италии и Польши имеют по три зачетных балла, турецкая сборная не набрала ни одного очка в трех проведенных встречах. Все матчи пройдут на стадионе для пляжного футбола (улица Сурганова, 2а), вход свободный, матчи сборной Беларуси будут начинаться в 18.30.
Тренировка сборной Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Николас Альварадо: "Сегодня мы на каждом турнире настраиваемся на максимальный результат, и это не просто слова".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пляжный футбол - одна из самых зрелищных разновидностей популярной игры, особенности площадки заставляют мяч держать преимущественно вверху, показывая высокую технику, голы забиваются чуть ли не раз в три минуты (зачастую в эффектном стиле - в падении через себя), а за матч команды исполняют несколько десятков ударов.
- Предстоящие II Европейские игры – это шанс себя проявить такому виду спорта, как пляжный футбол. В 2018 году в Беларуси была официально создана национальная сборная команда по пляжному футболу, и это одна из форм поддержки вида со стороны государства при подготовке к мулитиспортивному форуму. Традиции, которые заложат на нем, будут иметь большое значение в будущем, – подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.
Спортивный директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Шаблыко выразил надежду, что соревнования Игр по пляжному футболу будут пользоваться популярностью у минчан и гостей столицы, тем более, стадион разместился в весьма удобном месте, по соседству с парковой зоной.
– Ни для кого не секрет, что в Беларуси любят спорт, поэтому мы надеемся, что трибуны национального стадиона по пляжному футболу также будут переполнены во время II Европейских игр, – сказал Сергей Шаблыко. – Хотел бы отметить деятельность федерации по развитию вида спорта в стране, в том числе в рамках подготовки к Играм. И в качестве пожелания – чтобы они смогли открыть как можно больше отделений в детско-юношеских спортивных школах, а пляжный футбол в итоге стал олимпийским видом спорта.
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