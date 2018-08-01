Житель Витебска подправил ручкой сертификат о прохождении техосмотра

1 Авг. 16:22 2018-08-02T16:24:58+03:00

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33-летний житель Витебска попался на том, что слегка подправил сертификат о прохождении гостехосмотра. Действие сертификата, который у него был, закончилось в ноябре 2016 года. Мужчина просто взял ручку и аккуратно исправил шестерку на восьмерку, продлив таким образом действие документа еще на два года.

Невооруженным глазом исправление было практически незаметно. Истину установили эксперты. Чуть-чуть отличается цвет пасты, которой поверх шестерки написана восьмерка, в некоторых местах писали явно с большим нажимом, а кое-где части надписи оказались интенсивнее окрашены. По этим и другим признакам эксперты сделали вывод, что документ подправлен.

Автовладельцу теперь грозит уголовная ответственность. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил в отношении него дело по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Наказание - вплоть до ограничения свободы на два года.

Сертификаты о прохождении техосмотра входят в топ документов, которые подделывают чаще всего. Что неудивительно: умельцы, которые предлагают шлепнуть поддельный штампик, за свои услуги берут, как правило, в несколько раз меньше, чем обходится официальное прохождение техосмотра вместе с дорожным сбором.

- 25 - 35% технических экспертиз документов, проводимых Витебским межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз, приходятся именно на исследование сертификатов о прохождении технического осмотра транспортного средства и иных автомобильных документов, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Анна Барышникова. - Чаще всего приходится устанавливать наличие изменений первоначального содержания записей, исследовать подлинность самого бланка и отдельных реквизитов, например, оттисков штампов. Преступники чаще всего дописывают или исправляют срок действия или другие записи в документах, иногда подделывают оттиски штампа или весь бланк, используя струйные и лазерные принтеры. Случается, изготавливают поддельные рельефные клише, которые могут по форме, размеру и содержанию совпадать с подлинными печатями. В таких случаях эксперт выявляет частные признаки клише (деформации, стертые или забитые доны и так далее).

Одно из самых резонансных дел по поддельным сертификатам техосмотра суд Первомайского района Витебска рассматривал в феврале. Некий Виктор Б. больше года ставил штампы всем желающим и расписывался за работников гостехосмотра и ГАИ. Поддельные штампы сделал сам после того, как его авто прошло техосмотр - просто скопировал с выданного сертификата. Брал за свои услуги недорого - 10 - 50 рублей. Вычислили его после того, как один из его клиентов попал в аварию. Кроме того, что машину помяло в ДТП, в ней было столько неисправностей, что на ней нельзя было ездить, но техосмотр оказался пройденным. Виктор Б. получил год ограничения свободы. Около десятка его клиентов тоже привлекли к ответственности - их оштрафовали за использование подложных документов.