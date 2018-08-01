«Ребенка ударили не меньше 190 раз». Жуткие подробности убийства двухлетней девочки в Слуцке

1 Авг. 16:38 2018-08-02T14:25:11+03:00

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Расследование дела об убийстве двухлетней девочки в Слуцке завершено. Напомним, 29 января женщина вызвала дочери «скорую» - медики обнаружили малышку в тяжелом состоянии со следами побоев. Девочку не удалось спасти - она скончалась. По подозрению в убийстве задержали маму ребенка и ее сожителя. Сейчас 26-летний мужчина находится под стражей, а его сожительница - под подпиской о невыезде. Всего в семье воспитывали пятерых детей. В июне суд Слуцкого района лишил женщину родительских прав, но она с этим не согласилась.

26-летний мужчина избивал детей, потому что они лакали и капризничалиФото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Сейчас решение находится в стадии обжалования. Четверо других живут в приемной семье в детской деревне, - прокомментировала Нина Грек, заведующая сектором охраны детства управления по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома.

Соседка семьи рассказывала, что накануне трагедии слышала, как ребенок плакал, а мама на него кричала. Как выяснилось, мужчина бил малышку за то, что она капризничала и плакала. Избивал он не только девочку, но и ее пятилетнего брата.

- Сожитель матери погибшей, неадекватно реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату - не менее 50, - озвучили подробности в СК.

Ударить детей могла и мама - в их семье были приняты такие методы воспитания. При этом мать детей могла остановить своего сожителя, прекратить избиения, вызвать детям медицинскую и другую помощь, но не сделала этого. Как сообщили в СК, женщину обвиняют в том, что она оставила ребенка в опасности. Возможное наказание - от ареста до ограничения свободы на два года.

Родителей, которые жестоко обошлись со своими детьми, скоро будут судитьФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз провели больше 30 экспертиз: в том числе психолого-психиатрическую. Она показала, что обвиняемый мог осознавать свои действия и руководить ими. В качестве свидетелей допросили больше 100 человек: в их числе и сотрудники райисполкома, милиции, медработники, родственники обвиняемых, их соседи и знакомые. Братьев и сестер погибшей опросил педагог-психолог.

26-летнего мужчину обвиняют по нескольким статьям УК: покушение на убийство двоих детей с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, убийство ребенка с особой жестокостью, из хулиганских побуждений. Уголовное дело рассмотрит прокурор, а после оно поступит в суд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Закрыла новорожденной дочери рот и нос, сдавила шею»

35-летнюю женщину из Пинского района обвиняют в убийстве новорожденной дочери. Она поступила в больницу 26 января с подозрением на выкидыш. Медики сообщили об этом случае в милицию. В квартире женщины следователи нашли труп новорожденной девочки с ссадинами и синяками. Тело было завернуто в пакет и лежало в женской сумочке. Эксперты установили, что ребенок родился доношенным и жизнеспособным, но умер из-за удушения.

- Обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 телесных повреждений. После этого она закрыла ей рот и нос и сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась, - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Судебные психологи и психиатры сделали вывод, что женщина могла осознавать свои действия и руководить ими. Сейчас она находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».