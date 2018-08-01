2018-08-01T17:20:18+03:00
Экономика

Для предприятий отменили обязательную продажу валютной выручки

Теперь предприятия будут сами решать, куда тратить заработанные иностранные деньги
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Для предприятий отменили обязательную продажу валютной выручки.Для предприятий отменили обязательную продажу валютной выручки.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Указ об этом Александр Лукашенко подписал во вторник, 31 июля, в силу он вступит после официального опубликования.

- Принятое решение положительно скажется на предприятиях. Если государство отменило обязательную продажу валютной выручки, то само предприятие будет принимать решение, куда ее тратить, - цитирует belta.by министра экономики Владимира Зиновского.

Еще несколько лет назад, напомним, предприятия обязаны были сдавать 30% своей валютной выручки. Основной целью такой меры было гарантировать постоянное наличие валюты на внутреннем рынке. Но по мере того, как ситуация в экономике и финансовой сфере становилась стабильнее, Нацбанк постепенно уменьшал этот норматив. Так, в сентябре 2016-го предприятиям разрешили сдавать не меньше 20% валютной выручки, а в октябре 2017-го уже только 10%.

При этом, отмечают в Нацбанке, снижение планки никак не повлияло на количество валюты на рынке. Предприятия и так сдавали гораздо больше минимума - едва ли не половину:

- При действовавшем до последнего времени нормативе обязательной продажи на уровне 10% субъекты хозяйствования фактически продавали более 47% своей валютной выручки. Среднедневная продажа валюты субъектами хозяйствования в условиях постепенного снижения норматива обязательной продажи с 30% до 10% увеличилась с 62 млн. долларов в эквиваленте за январь - август 2016 года до 77 млн. долларов в эквиваленте за октябрь 2017 года - июнь 2018 года, - приводят пример в Нацбанке. - Цифры свидетельствуют о том, что объем продаваемой субъектами хозяйствования иностранной валюты диктуется главным образом их потребностями в белорусских рублях для обеспечения хозяйственной деятельности (выплата зарплат, уплата налогов, покупка комплектующих и материалов и др.). А эти потребности, в свою очередь, зависят от уровня деловой активности в экономике и динамики масштабов хозяйственной деятельности.

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