2018-08-01T16:51:12+03:00
Общество

«Услышал крики и побежал!». Работник МЧС в отпуске спас на водоеме женщину и ее дочь

Мужчина вытащил из воды тонущую 14-летнюю школьницу и ее мать
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Максим Новиков спас женщину и ее 14-летнюю дочьМаксим Новиков спас женщину и ее 14-летнюю дочьФото: Личный архив
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В минувший вторник 30-летний Максим Новиков, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Костюковичского РОЧС, отдыхал со своей семьей на меловом карьере в Климовичах. Внезапно мужчина заметил, как в 10 метрах от берега тонет женщина и ее дочь. Девочка повисла у матери на плечах.

- Я услышал, что девочка стала кричать: «Мама, мама!». И понял, что случилась беда, - рассказывает Максим. - Они обе уходили на дно. Женщина начала терять сознание. Когда я подплыл к ней, она уже закрывала глаза. Все произошло в считанные секунды: я прыгнул в воду, подплыл, поднырнул и вытащил их на берег. Как получилось их спасти? Сам не знаю. Одной рукой я держал маму, а второй - придерживал девочку. Уже на берегу я помог женщине прийти в чувства, принес из аптечки валерьянку, дал понюхать нашатырный спирт. От вызова скорой помощи они отказались. Когда я собирался уезжать, они подошли, обняли меня. Мать девочки заплакала и сказала, что я подарил им вторую жизнь. Оказалось, что ни ее дочь, ни она сама, плавать не умеют.

Максим признается, что хорошо плавает. Будучи еще подростком, он пришел в команду юных спасателей Могилевской области и нередко выступал в соревнованиях по спасению на воде.

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