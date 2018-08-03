«Играть в футбол регбийным мячом смешно и полезно»

3 Авг. 12:38 2018-08-03T17:55:05+03:00

Корреспондент KP.BY потренировался под руководством Сергея Гуренко, который рассказал, что из него получился бы хороший хоккеист, а пару лет назад его приглашали работать со священниками [видео+фото]

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Пока хоккеисты минского «Динамо» закладывают функциональную базу к сезону и наигрывают связи, клуб для болельщиков решил организовать свою подготовку, назвав это #DinamoChallenge (если дословно, то «Вызов «Динамо»). Суть – болельщики в течение нескольких недель проходили свою предсезонку, посещая тренировки разных видов спорта. Причем, тренировки под руководством знаменитых спортсменов и тренеров: Виталий Гурков (тайский бокс, единоборства), Мелитина Станюта (гимнастка давала упражнения на растяжку), Спартак Миронович (гандбол), тренер ХК «Динамо» по ОФП Геннадий Лянго и Анастасия Гурина нагрузили в тренажерном зале, было и занятие по флорболу, где процессом руководил Константин Кольцов.

Перед финальным аккордом на «Минск-Арене» с напутствием Горди Дуайера, участники #DinamoChallenge посетили, возможно, самую интересную тренировку – футбольную. Под руководством Сергея Гуренко, главного тренера минского «Динамо».

Сергей Гуренко пользуется популярностью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корреспондент KP.BY с удовольствием побывал бы и на всех предыдущих занятиях, но мешали то занятость на работе, то личные дела вроде двухдневного сплава на байдарках (тоже, кстати, очень классная штука). Благо посетить футбольный #DinamoChallenge ничто не помешало.

Днем нас из города забрали на клубном автобусе, на котором ездит главная команда «бело-синих». Мы направляемся на базу «Динамо» в Стайки. В салоне слышны разговоры о хоккее, то и дело доносятся ключевые слова или обрывки фраз: «Харламов», «Чикаго»…

Некоторые болельщики взяли собой детей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приехав, основной состав застаем на тренировке – команде предстоит ответная игра Лиги Европы со словацким DAC 1904 (как уже знаем, будет победа – 4:1). Пока пару минут занимают организационные дела, спрашиваю у болельщиков, какое впечатление от предыдущих тренировок:

- Все супер! Если честно, думал, что после тренировки Виталия Гуркова ничего труднее не будет, но на растяжке от Мелитины Станюты вспотели не меньше.

Капитаны подбирают себе команду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Переодевшись, выходим на второе поле. Сергей Гуренко начинает с подсчета игроков и просит выйти двух капитанов, кто подберет себе команды. В итоге две девушки примерили на себя роль тренеров-селекционеров. После нескольких раундов драфта Сергей Витальевич шутит:

- Что ты, себе только бородатых выбираешь? Так давай и меня, - улыбнулся тренер, показывая на щетину.

Сергей Гуренко дает установку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гуренко сразу обозначил, что даст три упражнения/игры, а играть будем на то, что часто практикуется в дворовом футболе и не только.

Тренировка началась с ручного мяча. Игра, знакомая с тренировок в СДЮШОР, только в Стайках играли на несколько ворот. Правила: две команды (в серых и бордовых манишках), с мячом передвигаться нельзя – только пасовать, забивать можно руками (1 очко) и головой (два очка). Игра помогает быстро искать партнеров по команде и принимать решения. Как ни старался, победа осталась за «бордовыми».

В начале тренировки был "ручной мяч" - надо было пасовать, а забивать можно было только руками или головой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Было много эмоций.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй раунд – игра в футбол, но на четверо маленьких ворот.

Сергей Гуренко не чурался того, чтобы самому подвигать ворота.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тут тоже надо быстро ориентироваться, куда выгоднее направить атаку. Хотя на выходе получилось много сумбура. Пусть мне и получилось дважды забить, «бордовые» вновь оформили локальную победу. Которая трансформировалась в общую. В паузе между таймами Гуренко кричит спортивному директору «Динамо» Виталию Булыге: «Николаич, только ты можешь помочь!». Подумалось: «Если бы у соперника в воротах играл Буффон или Чех, или Леманн, то точно помог бы» (играя за сборную Беларуси, Булыга забивал этим легендарным вратарям).

В футбол играли на четверо ворот.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Гуренко похвалил девушек за самоотдачу и старание на поле.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

учитывая особенности здания, на поле надо было быстро принимать решения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

События на поле менялись стремительно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Третий раунд в виде серии 11-метровых ударов стал формальностью. И звездным часом нашего вратаря Виталия. Он отразил первый удар, второй…

Мне предлагают исполнить наш второй удар. Сергей Гуренко сам устанавливает мяч на «точку». В голове мысль: «Надо подойти и самому подправить мяч». Это что-то вроде приметы и последовательности действий. Но тут же вторая мысль: «Когда еще доведется бить после того, как мяч устанавливал главный тренер «Динамо», многолетний капитан национальной сборной, обладатель Кубков Италии и Испании?» Разбегаюсь, бью… Удар получается не совсем таким, как хотел (получилось не в угол, а ближе к центру), но мяч в сетке.

Виталий Сандрос злорово проявил себя в воротах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А дальше Виталий отражает удар за ударом. Виталий Булыга говорит команде соперника: «Знаете, почему вы не забиваете? Вам мяч ставит Сергей Витальевич. Вы сами должны подойти, взять мяч, потрогать его и поставить». «Бордовые» следуют заветам Булыги, но результат тот же – Виталий летает по углам и отбивает мячи.

Тут Сергей Омельянчук, еще один экс-игрок сборной, входящий в тренерский штаб Гуренко, надевает бордовую манишку и с улыбкой подходит к «точке». И мощно бьет в угол под общий смех (вратарь готовился к удару другого игрока).

Сергей Омельянчук исполняет удар с "точки". Фото: ФК "Динамо Минск"

В общем, в серии 11-метровых ударов мы выиграли за явным преимуществом. Но общая победа у «бордовых». А играли мы на ж… Еще это называется «на расстрел». Выглядело как-то так.

Финальный аккорд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После тренировки у всех настроение супер.

Общекомандное фото.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Гуренко рассказывает, какие у него впечатления:

- Хотелось, чтобы ребятам все понравилось. Мне тоже было интересно понаблюдать. Думаю, люди убедились лишний раз, насколько это непросто играть самим. Любая тренировка должна приносить удовольствие, какая бы трудная она ни была. Сегодня люди посмотрели, что такое футбол, все это не так просто, как кажется. На самом деле футбол наиболее сложен с точки зрения координации. В гандбол, баскетбол и другие командные виды играют руками.

- Когда-нибудь доводилось проводить тренировки с участием девушек?

- Как-то предлагали поработать со священниками:) Но не сложилось – уехал работать в другое место.

- С какими эмоциями наблюдаете за девушками на футбольном поле? С ухмылкой?

- Нет! Почему? Встречал таких девчонок, которые здорово играли. Даже сегодня девушки себя проявили – молодцы!

- То есть, вы не считаете, что футбол – это не женское дело, как звучало из уст некоторых фукционеров?

- Если это нравится и приносит удовольствие – почему нет? Единственное, должны быть хорошие условия для женского футбола. А у нас с этим и для мужских команд проблемы. В целом, девушки более терпеливые, ответственные, исполнительные.

- За чем забавнее всего было сегодня наблюдать?

- За вашими эмоциями.

- Сами какие эмоции получили?

- Только положительные.

- Тренируя основной состав «Динамо», у вас положительные эмоции?

- Если что-то не получается, могу вскипеть. Но когда у ребят все получается, они выполняют мои требования, получаю только положительные эмоции.

- Кого-то в себе состав насмотрели?

- Вратарь хорош. И селекционеры тоже. Первая девушка, которая выбирала себе команду, ни в ком не ошиблась, разве что с вратарем прогадала.

- Вы часто ходите на хоккей. Что-то из хоккейной практики применимо в футболе?

- В хоккее важно умение играть корпусом, идти в контакт. Этого не хватает многим футболистам. К слову, думаю, что из меня получился бы очень хороший хоккеист:) В детстве неплохо получалось. Мы постоянно гоняли зимой шайбу, а летом играли с мячом. Но в Гродно тогда не было профессиональной школы, поэтому выбрал футбол. Хотя у меня отец вырос в Сибири и очень хорошо играл в хоккей. Гены! И я сложен хорошо для хоккеиста.

- Начали тренировку с «ручного мяча»…

- Это как разминка. Зачем вам было по кругу бегать. Вы не только разогрели мышцы, но и подготовили голову, чтобы быстро соображать. Потом дал поиграть в футбол. Но играть на двое ворот было бы банально. А так на меленьком пространстве погоняли мяч, много мячей забили.

- Когда только узнали о такой тренировке, были еще варианты какие дать упражнения?

- Сразу появились эти варианты. Цель была одна – чтобы люди получили удовольствие.

-В тренировках «Динамо» используете тренировочные комплексы других видов спорта?

- Конечно. И в баскетбол мы играем. Или играем в футбол регбийным мячом, кстати, можно было бы и вам дать это попробовать. Это смешно и полезно. Может, в следующий раз попробуем.

- Хоккейное «Динамо» сейчас ведет подготовку к сезону и недавно посетило часть спецназа, где игроки проходили полосу препятствий. У вас была такая идея?

- У хоккеистов это была как часть предсезонки, у нас она зимой. В целом для новых эмоций это тоже хорошо. Пробежались, получили удовольствие. Для этого можно и в пейнтбол поиграть. Часто полезно голову расслабить.

- Может, вратари играют в бадминтон или боксируют, чтобы тренировать реакцию.

- Есть один боксер на «Беларусь 5» :) (Гуренко намекает на Василия Хомутовского, который несколько недель назад критиковал тренера «Динамо» за ответную игру в Лиге Европы с «Дерри Сити» - Ред.).

Команда "серых" обнимает Виталия Сандроса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поделился эмоциями и Виталий Сандрос:

- Классные впечатления, насыщенная тренировка получилась: два интересных упражнения и серия пенальти. У кого-то получалось больше, у кого-то меньше.

- Вижу, что у участников #DinamoChallenge уже свое братство, все друг друга знают, есть дружеские подколки и все такое.

- За время проекта познакомились. Спасибо организаторам – компания подобралась очень хорошая. Общаемся друг с другом не просто как участники проекта. Здорово, что «Динамо» придумало такую идею.

- В серии 11-метровых ударов был твой звездный час. Занимался футболом?

- Очень давно в СДЮШОР «Динамо» занимался. В той самой, где были тренировки на асфальте. Ноги все время были подраны, мама ругалась. Но футбол очень люблю. Посещаю и футбольные, и хоккейные матчи. Болею за имя, за бренд «Динамо».

- У тебя фирменная динамовская форма…

- Да, есть и футбольная, есть и хоккейная.

- Карьера в футболе не сложилась?

- Были травмы и на юношеском уровне занятия закончил. Сейчас работаю бортпроводником в «Белавиа». Играю на любительском уровне и в футбол, и в хоккей. В позапрошлом сезоне в составе команды болельщиков ХК «Динамо» BYzone выиграли Кубок любительской лиги АХЛ, второе место в чемпионате ЛХ. В этом году будем играть в Ночной хоккейной лиге.