В Бресте российскую Instargam-диву Марию Хрестину осудили на три года за чай с марихуаной

1 Авг. 17:38 2018-08-01T17:39:27+03:00

Баночку с зеленым семилистником на этикетке она купила в обычном магазине в Праге

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С наркотиками на белорусско-польской границе попалась 26-летняя звезда Instagram Мария Хрестина. Служебная собака в пункте таможенного оформления Варшавский мост в Бресте унюхала запрещенные вещества в машине модели. Ее отправили на досмотр и нашли чай с марихуаной, а также шоколадку и другие продукты с изображением зеленого листика каннабиса на этикетке. Модель возвращалась вместе с другом после отдыха в Европе.

Девушку задержали. Экспертиза показала, что в ее крови и моче содержатся следы наркотика, равно как и в продуктах, которые она везла. Ей предъявили обвинение в незаконном перемещении через границу наркотических веществ. Суд Московского района Бреста рассмотрел уголовное дело в отношении Хрестиной и признал ее виновной по ч. 1 ст. 328 и ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси.

Европейские каникулы закончились проблемами на границе. Фото: Instagram Хрестиной.

- Обвиняемая признана виновной в незаконных, без цели сбыта, хранении и перевозке наркотических веществ, а также в перемещении наркотических веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза, - комментируют в пресс-службе Брестского областного суда.

С обвинением Хрестина не согласилась. С ее слов, все продукты с листиком марихуаны на этикетке, которые оказались запрещеными, она купила в обычном магазине в Праге. Однако по белорусским законам через границу нельзя перевозить не только наркотики в чистом виде, но и любые продукты, содержащие вещества из списка запрещенных к ввозу в страну. Шоколадку с каннабисом тоже везти нельзя, даже если содержание психотропа в ней ничтожное.

Последняя публикация в Instagram была 5 мая, тогда же девушку и задержали. Под фотографией больше 3000 комментариев - подписчики спорят, справедливо ли ее наказали.

Суд окончательно назначил девушке наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил, адвокат обвиняемой сообщил, что она будет его обжаловать в вышестоящем суде.