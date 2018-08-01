Американского ЛГБТ-активиста не пустили в Беларусь

1 Авг. 18:17 2018-08-01T19:00:23+03:00

Активисту не объяснили, почему он не может попасть в Беларусь. Фото: с официальной страницы Вайд-Менона в Фейсбуке.

Изменить размер текста: A A

Организаторы - проект MAKEOUT, представили его как «икону гендерно-небинарного и транс активистского сообщества» и «небелого человека с американским паспортом». Об Алоке сторонники ЛГБТ-движения говорят «они», потому что Вайд-Менон не определяет себя только как мужчину или как женщину.

Активист прилетел в Минск самолетом, чтобы воспользоваться безвизовым въездом. Однако 31 июля в Национальном аэропорту ему отказали во въезде на основании статьи 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». В ней сказано, что иностранца могут не впустить в страну, если его пребывание противоречит национальной или общественной безопасности, угрожает нравственности, здоровью населения или свободе граждан и других лиц.

Алок известен как организатор перфомансов. Фото: с официальной страницы Вайд-Менона в Фейсбуке.

Конкретная причина запрета на въезд не называется.

Об инциденте знают в посольстве США в Минске. Там агентстсву БелаПАН подтвердили, что Вайд-Менона не пустили в Беларусь.

Организаторы тем временем готовят официальное заявление по этому поводу. Пока они прокомментировали ситуацию так:

- Нам печально видеть, что пограничники вместо таких белорусских ценностей, как гостеприимство и толерантность, продемонстрировали всему миру трансфобию и расизм.

Среди сторонников сообщества Алок известен во все мире.

На публичной лекции Алок Вайд-Менон должен был рассказать о том, как сталкивался с насилием и дискриминацией, а также о жизни мигранта и трансгендера в Америке. У него индийско-американское происхождение, он известен как перформер, поэт и ЛГБТ-активист.