2018-08-05T21:41:18+03:00
Общество

На секретной пре-пати A-Fest минчан угостят хот-догами с телячьими мозгами и проведут экскурсию в настоящем фудтраке

7 августа на улицах Минска пройдет эксклюзивная пре-пати многотысячного фестиваля A-Fest. Такая вечеринка будет в поп-ап формате и за один вечер появится сразу в 3 локациях города — адреса пока держат в секрете
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Главная наводка, которую дают организаторы — красный фудтрак Академии фудхантеров A-Fest. Во время пре-пати в нем пройдет второе занятие юных «охотников за едой». Название улиц и номера домов, рядом с которыми пройдет вечеринка, появятся в день пре-пати в инстаграм-профиле «ректора» академии — Koko.by.

В 2016 году Аливария провела в Лошицком парке первый A-Fest и привезла с ним в Беларусь традиции европейского отдыха: от хедлайнеров из Великобритании, Франции, Латвии до огромного фудкорта с уличной едой. В Беларуси сейчас стрит-фуд стал таким же популярным, как и в остальной Европе. Поэтому “Аливария вместе с Академией фудхантеров A-Fest решили познакомить белорусов с культурой стрит-фуда, уличными тусовками и провести эксклюзивную пре-пати фестиваля.

Пре-пати A-Fest в масштабах целого города пройдет впервые. Ее гостем может стать каждый минчанин. Вечеринка начнется в 18:00 и за один вечер появится в 3 точках города. Остановка в одной локации будет всего на 30 минут, после чего пре-пати исчезнет и появится уже в новом месте. Чтобы первым узнать, по каким адресам пройдет вечеринка, белорусам предлагают внимательно следить за профилем Koko.by в Instagram, который 7 августа расскажет в нем о 3 «секретных» локациях.

На пре-пати организаторы обещают устроить настоящее гастрономическое шоу. 3 лучших студента академии во главе с ее «ректором» — Koko.by приготовят 1,5 сотни хот-догов по авторским рецептам: от классических с сосиской гриль и вегетарианских с салатом, до экзотических с разноцветной булочкой и колбаской из телячьих мозгов. Случайные гости пре-пати на один вечер станут фудхантерами и продегустируют такой стрит-фуд. Тестить хот-доги минчане будут вместе с пивом от «Аливарии», а маленькие белорусы с квасом «Алiварскi».

После дегустации гостям предлагают посетить первую стрит-фуд экскурсию в стране, ее проведет Koko.by. Увидеть все секреты переездной уличной кухни, и узнать, как приготовить тот самый стрит хот-дог в домашних условиях, можно будет в фудтраке Академии фудхантеров A-Fest.

— Фудкорт на фестивале занимает такое же важное место, как музыка и другие развлечения. Для A-Fest 2018 мы его усовершенствовали. Например, смотреть выступление артистов можно будет не только со сцены, но и с 3-метрового экрана, который расположится рядом с ресторанами. Кроме этого, мы уже начали знакомить белорусов с меню фестиваля через Академию фудхантеров A-Fest, — рассказывает Тарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу пивоваренной компании «Аливария» и организатор A-Fest. — Студенты уже сделали обзоры на стрит-сеты участников Food-A-Festa, которые появятся и на самом фестивале. А гости нашей пре-пати смогут первыми «затестить» необычный фудкорт европейского фестиваля пива и еды A-Fest.

Третий европейский фестиваль пива и еды пройдет 11 августа в Лошицком парке. В 2017 его посетили 150 тысяч человек, и в этом году организаторы ожидают не меньше. Вход свободный, а дети до 18 лет смогут пройти в сопровождении родителей.

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