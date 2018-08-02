Если муж заставляет выйти из декрета или не дает денег - его могут наказать за домашнее насилие

2 Авг. 17:31 2018-08-04T13:44:53+03:00

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МВД предлагает расширить понятие «домашнее насилие» и включить в него, кроме физического, психологического или сексуального, еще и экономическое насилие. Например, муж запрещает жене получать образование, заставляет выйти из декрета на работу, не дает деньги на личные нужды или жестко контролирует все траты - все это относится к экономическому насилию. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал начальник отдела организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий. МВД вынесло на обсуждение концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию».

- Практически в любой ситуации, где есть физическое и психологическое насилие, присутствуют и элементы экономического насилия, - говорит Ольга Красковская, социальный работник ОО «Радислава». - К примеру, муж контролирует, куда жена тратит пособие на ребенка, запрещает покупать малышу новую одежду. Была ситуация, когда у женщины, которая воспитывала четверых детей, муж требовал зарабатывать не меньше 1000 долларов в месяц и отдавать эти деньги ему. Кого-то заставляют идти на работу, других, наоборот, принуждают сидеть дома, причем карманных денег не дают. И женщины вынуждены просить деньги на кусочек сыра, крупу или мясо. А если мужу не понравился тон, которым у него попросили денег, он их не давал - в итоге женщина с ребенком оставалась без средств даже на еду.

«Каждый год в милицию поступает информация о 120 тысячах семейных конфликтов»

Сейчас привлечь к ответственности за насилие в семье можно только близких людей, которые вместе живут и ведут общее хозяйство. В будущем действие закона будет распространяться и на бывших супругов и сожителей, и на взрослых детей, которые живут отдельно.

- Каждый год в милицию поступает информация примерно о 120 тысячах конфликтов в семье. Больше 100 человек в год погибают от домашнего насилия. Но эти 120 тысяч не показывают общую картину, потому что это явление остается довольно латентным, - отметил Сергей Красуцкий.

Сейчас домашнего агрессора могут привлечь к ответственности, если жена, которая пострадала от его действий, напишет заявление в милицию. Но иногда жертвы от этого отказываются. Не хотят афишировать проблему и платить из семейного бюджета штраф, который могут назначить домашнему тирану.

- Мы предлагаем дать возможность без наказания сглаживать конфликтные ситуации. Те нормы, которые закреплены в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях, нас устраивают. Мы хотим сделать так, чтобы без привлечения к административной ответственности можно было помирить супругов и сохранить семью, - добавил представитель ведомства.

В МВД предлагают больше внимания уделять профилактике насилия. Обидчика могут поставить на профилактический учет, вынести официальное предупреждение или защитное предписание - то есть с письменного согласия пострадавшего выселить агрессора из дома на срок до 30 дней. Новый закон позволит делать это без привязки к административному или уголовному процессу.

Чтобы не допустить насилия в будущем, в ведомстве предлагают использовать процедуру оценки риска. То есть жертве предложат заполнить специальный опросник - результаты позволят определить, насколько высока вероятность повторного насилия. Затем будет определяться, какие меры предпринять к обидчику и какая помощь нужна жертве.

Почти месяц назад концепцию нового закона опубликовали на сайте МВД. Сергей Красуцкий рассказал, что к ним поступают обращения, в которых ведомство обвиняют в попытках изменить традиционные семейные устои.

- Но этот закон нацелен на укрепление традиционных для белорусского общества семейных отношений. Семья у нас определяется как добровольный союз мужчины и женщины. Нам же, ссылаясь на какие-то религиозные каноны, рассказывают, что кто-то в семье должен быть главнее, кто-то имеет право применять в семье насилие. Я думаю, что это абсолютно не присуще нашему обществу.

Проект закона сейчас находится на рассмотрении в Совете министров. В октябре этого года его направят президенту.

КСТАТИ

Жертвы насилия стали чаще обращаться в кризисные комнаты

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