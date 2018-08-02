«Как увидела череп - стало плохо». Останки могут принадлежать жене строителя Пищаловского замка

2 Авг. 10:39 2018-08-02T16:24:58+03:00

Есть версия, что именно с этого места и начался Минск. Справа под холмом протекает речушка Менка, которая и дала название поселению. Фото: Дарья ШЕВЦОВА

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Выкопать из земли череп или старинную вещь, хорошенько поорудовав лопатой, а потом выпить чашечку кофе рядом с захоронениями - обычное дело для археологов. Мне стало интересно, а смогу ли я точно так же поработать, но без предварительной подготовки?

Раньше на раскопки ходили пешком

- Когда-то я ходил на раскопки пешком из Минска до самого Городища, куда мы едем (это 6 - 7 км от столицы). Регулярные раскопки там ведутся с 1920-х, - завел диалог по дороге на место экспедиции один из моих попутчиков - известный историк Сергей Тарасов, который занимается раскопками в той местности с 1974 года. - Лет сорок назад здесь было одно поле, а транспорт ходил очень редко.

- Да. Я помню. В 1970-е здесь совсем ничего не было, - подключился мужчина, сидевший возле водителя.

- А меня тогда самой вообще еще не было, - рассмешила всю нашу компанию я.

Минут через двадцать опытные и новоявленные археологи были на месте. Вышли из машины и направились на возвышенность с просторным полем. В знойный день высокая трава и ветви деревьев стеной отделили площадь земли, сразу не заметную людскому глазу. Возле участка, покрытого желтым песком, лежала груда камней. А немного поодаль, с правой стороны - надгробные плиты.

Прекрасная погода добавляла сил для работы. Фото: Дарья ШЕВЦОВА

- Они принадлежат Рудольфу Пищалло и его жене Софье, - сказал Тарасов.

Рудольф Пищалло жил в Городище в конце XVIII - середине XIX веков. Его родословная начинается от самого князя Гедимина. А самый известный его вклад в историю Минска - строительство тюремного замка в качестве подрядчика. Тюрьма в этом сооружении по современной улице Володарского и теперь, а замок нередко называют Пищаловским. Софья - его вторая жена. Скорее всего, второй раз он женился потому, что в первом браке не было детей.

Из склепа вытаскивали зубы и разбитую посуду

Вскоре приехала остальная группа археологов. Инициатор раскопок Глеб Лободенко притащил лопаты. Двое мужчин стали забивать колышки, обозначая территорию раскопок. Снизу по ним протянули зеленую нить. Копать нужно было как раз в том месте с желтым песком - участок площадью 25 квадратов. Кстати, из желтого песка виднелся ряд красных кирпичей - оказалось, это вершина одной из стен склепа, который мы исследуем.

- Вы можете сегодня находить вот такие предметы, - обратился Глеб к команде археологов (среди которых немало любителей, найденных по объявлениям в соцсетях), держа в руках желтую коробку с находками за последний месяц.

Несколько недель понадобилось археологам, чтобы точно убедиться, что здесь были похоронены София и Рудольф Пищалло. Фото: Дарья ШЕВЦОВА

Молодые археологи стали внимательно рассматривать предметы. В коробке лежали фрагменты глиняных кувшинов и посуды Х - ХI веков.

- Если при раскопках вы будете находить что-то подобное - не выбрасывайте, а кладите в отдельный пакетик, - предупредил Глеб, а потом поставил коробку на надгробные плиты и стал показывать фотографии места раскопок в прошлом. На одной из них прогуливались в солнечный день дамы под зонтиками, на другой изображена старая церковь или красивый пейзаж.

- Считается, что именно здесь, где мы сейчас находимся, и образовался Минск. Название пошло от речки Менка, что означает «маленькая».

Под холмом струилась узкая речушка, напоминающая ручеек.

- Когда-то река была пригодна для хозяйственных нужд и промыслового освоения. Сейчас же почти пересохла. А чуть дальше, прямо посреди валов Х века, была усадьба Пищалло, - добавил Глеб.

Прекрасная погода добавляла сил для работы. Пока я выбирала лопату, археологи разобрали самые легкие и удобные. Пришлось брать лопату с узкими дырами.

- А она нормально копает? - спросила я у Глеба.

- Это облегченный, дамский вариант! Нормально.

- И эти щели не влияют на качество копания?

- Зато, если клад выкопаешь, останется на лопате, - подшутил кто-то из археологов.

Первая моя находка - зубы поросенка! Затем выкопала несколько кусочков от глиняного горшка.

- Странно находить зубы поросенка и разбитые горшки. Что же здесь делали? - озвучила я свои мысли вслух.

- Видимо, София и Рудольф после сытного обеда ссорились и били горшки, а потом были страсти… - пошутил кто-то из молодых археологов.

Археологи нашли под Минском скелеты белорусских шляхтичей. Фото: Дарья ШЕВЦОВА

Через час копания наткнулась на кирпичную кладку. Это оказалась еще одна стена от склепа.

- В этой зоне пока не копай, чтобы не повредить, - сказал руководитель раскопок от Института истории Национальной академии наук Беларуси Андрей Войтехович. - И когда еще что-то обнаружишь, копай не горизонтально, а вертикально, снимая понемногу пласты земли.

Первый череп обнаружили спустя несколько часов

Вскоре мы все оказались в яме по пояс! Но любопытство побеждало страх. Кто-то нашел старинный ножик, кто-то - замок. А ребята вытащили из могилы человеческий череп. Тарасов стал чистить его от земли.

- Это молодая женщина до 30 лет. И скорее она была невысокого роста и очень красивой, - определил археолог.

При виде черепа меня стало подташнивать. Но я держалась. Тут бы куда-то убежать, а Глеб позвал всех перекусить. Он привез большой термос с горячей водой, пакетики чая, кофе, бутерброды с колбасой и огурцы… Команда археологов выбралась из «склепа» и как ни в чем не бывало с улыбкой на лице подошла к столику с едой. Кто-то сполоснул руки водой, а кто-то сразу схватил бутерброд.

Останки человеческого тела нельзя поднимать из земли, надо оставить в «лежачем» положении. Фото: Дарья ШЕВЦОВА

После перекуса продолжили копать. Кто находился в «могиле», копали с тем же азартом, что и раньше. Мужчины сняли майки. У девушек появился румянец на щеках. Дамы, которые находились наверху, пересматривали землю, выброшенную из склепа.

В правой стороне каплицы показались останки человеческого тела. Участнице раскопок Насте было поручено аккуратно, с помощью кисточки и совочка, очистить их от земли. Но нельзя было поднимать кости из земли, надо оставить в «лежачем» положении. В ее глазах появился ужас. Однако она старательно выполняла задание руководителя раскопок.

- Скорее всего, это тоже молодая женщина до 30 лет, - предположил Тарасов.

В этот момент, как в фильме, немного поднялся ветер и стал покрапывать дождик.

- Копаем до материка! - сказал Андрей Войтехович. Материк - это нижний слой земли, где человек не производил никаких действий. Обычно при раскопках дальше него почву не поднимают. Его можно узнать по светло-желтому песку.

Тем временем Сергей Тарасов зарисовывал план каплицы и делал пометки с находками. Постепенно археологи стали расходиться домой. Тот, кто остался до «победы», подкрепился еще раз. Глеб привез большую кастрюлю с гречкой и колбасой.

- На сегодня раскопки будем завершать! - решил руководитель.

Все начали собираться домой. Вновь стал моросить дождик. Обратно в Минск я возвращалась в компании Насти и Эдуарда. Парень провез нас по деревне и показал место, где когда-то находилась усадьба Пищалло. Сейчас там заложен большой камень с названием местности и указанием даты его возникновения - «Гарадзішча 1547».

На месте раскопок уже установили памятный валун, а останки супругов Пищалло перезахоронят в середине августа. Фото: Дарья ШЕВЦОВА

Побывали мы около церкви Николая Чудотворца в Городище и на старом кладбище, где есть могилы с плитами. Раньше здесь хоронили знатных людей. Сейчас есть могилы и простого народа.

- Вот это плита священника, который служил еще в прежнем, деревянном храме 1756 года. А строил его Игнат Пищалло, не то прадед, не то прапрадед Рудольфа Пищалло, - сказал Эдуард. - Во времена «пионерии» молодые школьники приходили сюда и обламывали кресты, оскверняли. То же самое они делали и на месте, где мы сегодня раскопали, возможно, тела шляхтичей из рода Пищалло.

А спустя пару недель археологи установили, что в склепе находились тела Рудольфа и Софии Пищалло, а также еще дюжина неопознанных захоронений XVIII - XIX веков. Все останки исследовали антропологи из Академии наук. А на 11 августа (13.00) назначено перезахоронение, куда приглашаются все желающие. Жители деревни вместе со священником наконец-то по-человечески похоронят своих предков. Уже сейчас здесь установлен памятный валун с гранитной доской.