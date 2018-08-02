Экс-замглавврача Минской областной детской больницы судят за взятки: «Вину признаю полностью!»

2 Авг. 14:26 2018-08-02T16:24:58+03:00

Аркадий Потапов обвиняется в получении взятки. Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Деньги, которые мужчина получал от представителей строительных организаций, обвиняемый тратил на семью

Изменить размер текста: A A

2 августа в суде Минского района начался судебный процесс над бывшим заместителем главврача Минской областной детской клинической больницы Аркадием Потаповым, которого задержали в конце прошлого года.

49-летний мужчина обвиняется по ч. 1, 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки, в том числе повторно и в крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от трех лет с конфискацией имущества. Следствие установило 24 факта передачи должностному лицу денежных средств на общую сумму более 46 тысяч рублей.

Суд Минского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя главврача Минской областной детской больницыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее Следственный комитет сообщал, что с мая 2015 года по декабрь 2017 года мужчина неоднократно получал взятки от представителей строительных организаций, в том числе за привлечение их в качестве подрядчиков для выполнения ремонтных работ на объектах медучреждения и заключение с ними договоров подряда.

Перед началом заседания адвокат мужчины рассказал журналистам, что Потапов полностью признает свою вину.

- Мой подзащитный ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, он многодетный отец, - рассказал адвокат Руслан Яковлев. - На сегодняшний день принимает меры к полному возмещению ущерба. И сторона защиты надеется, что суд учтет эти обстоятельства в качестве смягчающих при постановлении приговора и избрании меры наказания обвиняемого.

Сам бывший замглавврача больницы прячет лицо от фотографов, поворачивается к ним спиной. Он был против видеосъемки во время судебного процесса. Поддержать его пришла супруга.

По словам адвоката, мужчина полностью признает свою вину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На суде Потапов рассказал, что женат, воспитывает троих детей: взрослого сына и двух дочерей - 15 и 7 лет. В Минской областной детской больнице он начал работать в 2009 году в должности замглавврача по техническим вопросам. Образование у мужчины техническое.

- Свою вину полностью признаю, - уверенным голосом говорит Потапов.

Со своими взяткодателями экс-замглавврача больницы был связан по работе. Так, со специалистом-строителем Гуриновичем он познакомился в 2015 году.

- С ним был оформлен трудовой договор. Под его руководством работали люди (строительная бригада – Ред.), - вспоминает Аркадий Потапов.

По словам подсудимого, инициатором дачи взятки был не он, а сами нанятые работники. Мол, они были заинтересованы в том, чтобы дальше работать в больнице. Судья Виктор Шевцов упомянул, что в разговоре с Гуриновичем Потапов говорил, что собирается ехать в отпуск в теплые страны.

- Я намекнул ему... Сумму я не называл, - говорит обвиняемый.

От Гуриновича мужчина получал деньги дважды. Последний раз - в декабре 2015 года за то, чтобы тот мог работать в медучреждении в следующем году.

По словам обвиняемого, претензий к Гуриновичу было много:

- Качество работы не соответствовали, сроки. Приходилось плитку перекладывать, перешпатлевывать, перекрашивать.

Поддержать обвиняемого пришли близкие людиФото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде прозвучало еще несколько фамилий людей, которые давали взятку замглавврачу. На вопрос: «На что вы потратили деньги?» - мужчина каждый раз отвечал: «На семью». Лишь последнюю полученную взятку он не успел потратить - его задержали.

По словам Потапова, часть денег он тратил в интересах больницы: «Сроки поджимали, иногда не хватало строительных материалов». Ущерб больнице он не причинил. А в явке с повинной указал, что получил деньги по последнему эпизоду.

Потапова обвиняют в многократном получении взяток,Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какие выводы для себя сделали за время нахождения в СИЗО? - спросил адвокат у обвиняемого.

- Такое больше никогда не повторится. Я совершил большую ошибку в своей жизни, раскаиваюсь, - говорит мужчина.

- Сложно было подобрать работников на строительные объекты за период 2015 года?

- Не все соглашались работать по государственным расценкам. Были привлечены бригадиры, которые подбирали людей, контролировали их. Но люди часто менялись, была текучка.

Суд продолжится 9 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замглавврача Минской областной детской больницы задержан за взятку

Предприниматель передал должностному лицу 1 тыс. белорусских рублей за привлечение «нужного» подрядчика (читать далее)