Экс-замглавврача Минской областной детской больницы судят за взятки: «Вину признаю полностью!»
2 августа в суде Минского района начался судебный процесс над бывшим заместителем главврача Минской областной детской клинической больницы Аркадием Потаповым, которого задержали в конце прошлого года.
49-летний мужчина обвиняется по ч. 1, 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки, в том числе повторно и в крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от трех лет с конфискацией имущества. Следствие установило 24 факта передачи должностному лицу денежных средств на общую сумму более 46 тысяч рублей.
Суд Минского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя главврача Минской областной детской больницыФото: Святослав ЗОРКИЙ
Ранее Следственный комитет сообщал, что с мая 2015 года по декабрь 2017 года мужчина неоднократно получал взятки от представителей строительных организаций, в том числе за привлечение их в качестве подрядчиков для выполнения ремонтных работ на объектах медучреждения и заключение с ними договоров подряда.
Перед началом заседания адвокат мужчины рассказал журналистам, что Потапов полностью признает свою вину.
- Мой подзащитный ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, он многодетный отец, - рассказал адвокат Руслан Яковлев. - На сегодняшний день принимает меры к полному возмещению ущерба. И сторона защиты надеется, что суд учтет эти обстоятельства в качестве смягчающих при постановлении приговора и избрании меры наказания обвиняемого.
Сам бывший замглавврача больницы прячет лицо от фотографов, поворачивается к ним спиной. Он был против видеосъемки во время судебного процесса. Поддержать его пришла супруга.
По словам адвоката, мужчина полностью признает свою вину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На суде Потапов рассказал, что женат, воспитывает троих детей: взрослого сына и двух дочерей - 15 и 7 лет. В Минской областной детской больнице он начал работать в 2009 году в должности замглавврача по техническим вопросам. Образование у мужчины техническое.
- Свою вину полностью признаю, - уверенным голосом говорит Потапов.
Со своими взяткодателями экс-замглавврача больницы был связан по работе. Так, со специалистом-строителем Гуриновичем он познакомился в 2015 году.
- С ним был оформлен трудовой договор. Под его руководством работали люди (строительная бригада – Ред.), - вспоминает Аркадий Потапов.
По словам подсудимого, инициатором дачи взятки был не он, а сами нанятые работники. Мол, они были заинтересованы в том, чтобы дальше работать в больнице. Судья Виктор Шевцов упомянул, что в разговоре с Гуриновичем Потапов говорил, что собирается ехать в отпуск в теплые страны.
- Я намекнул ему... Сумму я не называл, - говорит обвиняемый.
От Гуриновича мужчина получал деньги дважды. Последний раз - в декабре 2015 года за то, чтобы тот мог работать в медучреждении в следующем году.
По словам обвиняемого, претензий к Гуриновичу было много:
- Качество работы не соответствовали, сроки. Приходилось плитку перекладывать, перешпатлевывать, перекрашивать.
Поддержать обвиняемого пришли близкие людиФото: Святослав ЗОРКИЙ
В суде прозвучало еще несколько фамилий людей, которые давали взятку замглавврачу. На вопрос: «На что вы потратили деньги?» - мужчина каждый раз отвечал: «На семью». Лишь последнюю полученную взятку он не успел потратить - его задержали.
По словам Потапова, часть денег он тратил в интересах больницы: «Сроки поджимали, иногда не хватало строительных материалов». Ущерб больнице он не причинил. А в явке с повинной указал, что получил деньги по последнему эпизоду.
Потапова обвиняют в многократном получении взяток,Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Какие выводы для себя сделали за время нахождения в СИЗО? - спросил адвокат у обвиняемого.
- Такое больше никогда не повторится. Я совершил большую ошибку в своей жизни, раскаиваюсь, - говорит мужчина.
- Сложно было подобрать работников на строительные объекты за период 2015 года?
- Не все соглашались работать по государственным расценкам. Были привлечены бригадиры, которые подбирали людей, контролировали их. Но люди часто менялись, была текучка.
Суд продолжится 9 августа.
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