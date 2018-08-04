Едем на велосипеде до литовской Ниды

4 Авг. 10:34 2018-08-05T21:42:25+03:00

Наша журналистка проехала на своем двухколесном друге по Куршской косе и рассказала о своих впечатлениях [фото]

Море от Беларуси недалеко - всего-то 500 км. Но пляжный отдых на Балтике хорош, если повезет с погодой. А чтобы покататься вдоль моря на велосипеде, погода не столь критична.

Итак, наш маршрут шестидневного велопохода: Клайпеда - Куршская коса - Нида - Клайпеда - Паланга - Клайпеда. Нас четверо, с разным уровнем физподготовки.

Багажник автобуса вмещает 6 - 7 велосипедов. Фото: Андрей РУБАНОВ.

С велосипедами на поезде через границу

Добираемся так: из Минска до Вильнюса поездом, потом до Клайпеды на автобусе. Чтобы провезти велосипед в поезде, его необходимо упаковать в чехол, а сумма габаритов получившегося багажа не должна быть больше 200 см. Если велосипед с колесами 26 дюймов, то достаточно снять переднее колесо и руль. Если больше, то придется откручивать и заднее колесо. За такой багаж ничего дополнительно платить не надо.

В поезде упакованные велосипеды мы как-то примостили на площадке возле выхода. А еще же есть четыре объемных велорюкзака... В общем, проход загромоздили основательно.

Велосипеды при переезде через границу мы планировали задекларировать. Но наши таможенники объяснили, что нет необходимости - видно же, что велосипеды не новые.

Между поездом и автобусом на Клайпеду у нас было 2,5 часа. От железнодорожного вокзала до автовокзала всего пять минут пешком. Прямо на перроне собрали велосипеды, закрепили рюкзаки и пошли на пограничный контроль на вокзале.

За провозку велосипеда в автобусе при покупке билетов мы заплатили по два евро. Велосипеды крепятся позади автобуса, с внешней стороны на специальном багажнике, рассчитанного всего на 6 - 7 велосипедов. Все, что может по дороге отлететь (велокомпьютер, фонари, кармашки), надо было скрутить заранее.

Велодорожки обозначены великолепно! Фото: Андрей РУБАНОВ.

Из Клайпеды по Куршской косе

Клайпеда сразу удивила своими велодорожками. Не всегда они были удобными, порой шли по проезжей части. Но во все интересующие места города мы попадали исключительно по ним. Чуть позже, уже на Куршской косе, мы поняли, что если на Балтике едешь не по велодорожке, значит, едешь не туда. Поэтому ориентироваться было несложно.

Следующий день был очень напряженным: до единственного на Куршской косе кемпинга, что за Нидой, надо проехать 60 км. Обычно наша команда такое расстояние проезжала за два дня. Переночевать можно и ближе, в поселках, но цены на жилье там, как на элитных курортах. В лесу разбивать лагерь для ночевки запрещено - национальный парк и охранная зона ЮНЕСКО. Кроме того, установлено много видеокамер. Поэтому вариантов не было - надо добраться до кемпинга.

Из Клайпеды на пароме переправились через пролив, соединяющий Куршский залив с Балтийским морем. Удовольствие огромное, но, к сожалению, длится всего минут пять. И вот мы на Куршской косе.

Ехать по велодорожке Куршской косы - одно удовольствие. Фото: Андрей РУБАНОВ.

Большая часть пути - по сосновому лесу. Велодорожка асфальтированная, с разделительной полосой, покрытие в основном хорошее. Моря, к сожалению, не видно: вдоль него насыпан высоченный вал, через который к берегу ведут деревянные дорожки. На протяжении всего пути было лишь несколько мест, где установлены столики-лавочки. Воду, обеденный перекус надо брать с собой. Возможность пополнить запасы будет лишь километров через 45 км от старта.

Велотуристов очень много. Умиляют папы-велосипедисты, которые в специальном прицепе везут детей. Кстати, и велосипеды, и эти прицепы можно взять напрокат.

Солнце, погода комфортная, ветер в спину - ехать одно удовольствие! Последние пять километров ехали вдоль Куршского залива.

Песчаные дюны у Ниды – впечатляющее зрелище. Фото: Андрей РУБАНОВ.

Кемпинг. Рыбацкая деревушка и «литовская Сахара»

Нидский кемпинг расположен прямо в сосновом лесу. Здесь останавливаются с палатками велосипедисты, байкеры, очень много кемперов (автодом, трейлер).

Есть кафешка, кухня с чайником и плитой, душ, туалет. Все очень прилично. wi-fi, правда, только возле ресепшена. За дополнительную плату можно взять мангал. Хотя туристов много и все располагаются достаточно плотно, в кемпинге очень умиротворенно. К слову, туристы из самых разных стран, много немцев. Здесь мы провели две ночи.

После марш-броска у нас запланирован день отдыха. К сожалению, резко похолодало, хорошо, что хоть без дождя. И хотя мы на курорте, на себя надеваем всю имеющуюся одежду, включая велоперчатки - только после этого идем на прогулку. Ценные вещи берем с собой, а велосипеды оставляем в кемпинге рядом с палатками, сцепив замком возле дерева.

В кемпинге Ниды очень умиротворенно, хотя и много туристов. Фото: Андрей РУБАНОВ.

Нида - бывшая рыбацкая деревня, а теперь дорогой курорт. Поселок находится в самом узком месте литовской части косы, прямо на берегу Куршского залива, а до моря 15 минут ходьбы. Все дома здесь деревянные. Каждый обустроен с большой любовью, эта деревянная архитектура просто покорила нас! Сходили в маленький музей-домик рыбака, а в прибрежном кафе пообедали рыбой горячего копчения…

Но главная достопримечательность Ниды - белые дюны. Такие дюны когда-то губили дома жителей местных поселков. Движение песчаных дюн на Куршской косе сейчас остановлено. Но возле Ниды ученые оставили дюнам свободу, где они могут свободно перемещаться поперек всей косы. Ходить по дюнам можно только по дорожкам. А рядом хорошо видна российская граница.

У фонтана в Паланге из-за погоды, кроме нас, никого не было. Фото: Андрей РУБАНОВ.

Паланга хороша и в дождь

Обратный путь до парома, когда температура была 15оС, а сильный северный ветер дул в лицо, дались очень тяжело. На открытых участках велосипед от ветра просто останавливался, приходилось идти пешком.

После Клайпеды предстояло проехать еще 15 километров до следующего кемпинга. Но это было уже несложно, так как вся велодорожка вплоть до Паланги идеальна, велосипед катится сам. Выехав утром в 10 часов, в 18.00 мы добрались до кемпинга. Здесь уже все было попроще: стоянка в чистом поле, лишь по периметру зеленая изгородь. Нет интернета. Но душ, кухня, туалет очень приличные, и мангалом можно пользоваться бесплатно. Так как мы устали от холода и ветра, в мангале просто развели костер. Здесь мы тоже провели две ночи.

Паланга. Середина лета. От дождя и северного ветра спасают полиэтиленовые плащики. Фото: Андрей РУБАНОВ.

На следующий день - Паланга. До нее 15 км. Без тяжелого рюкзака ехать одно удовольствие! Но недолго мы радовались - начался дождь. Надеваем полиэтиленовые плащики и едем. А в Паланге - сразу в кафе, там тепло и сухо, заодно можно и пообедать.

Как только закончился дождь, Палангу заполнили толпы отдыхающих. Курорт все-таки! Музей янтаря во дворце Тышкевичей с красивым парком и безумной коллекцией роз, пешеходная улица, длинный пирс в море, и... опять ветер.

У дворца в парке Паланги очень красиво. Фото: Андрей РУБАНОВ.

Итог. За 6 дней пройдено 218 км.

Справка «КП»

Куршская коса - это узкий песчаный полуостров длиной 98 км, отделяет Куршский залив от Балтийского моря, литовская часть - 52 км. Самое широкое место косы - 3,8 км, самое узкое - 380 м. В XVI в. на территории косы начали варварски вырубать леса. К концу XVIII в. коса превратилась в натуральную пустыню с ползучими песками и многометровыми дюнами, погребавшими под собой целые деревни. В итоге Пруссия, которой тогда принадлежала коса, начала грандиозный экологический проект восстановления лесов, реализация которого затянулась на полтора века. В основном высаживали сосны, но много экспериментировали и с другими деревьями. Куршская коса является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.