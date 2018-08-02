2018-08-02T15:14:26+03:00
Общество

«Молодежь! Хорошо, если вы в нашем возрасте тоже будете ходить на рок-концерты, а не под себя»

Что меняется в жизни человека, которому исполнилось 50 лет? [обсудим!]
Раиса ЮДИНАобозреватель
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- После 50-ти в жизни не меняется ничего, - говорит автор. Фото: личный архив.- После 50-ти в жизни не меняется ничего, - говорит автор. Фото: личный архив.
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Есть ли жизнь после 50? Когда мне было 20, я изредка об этом задумывалась. Понятно, что человек, которому исполнилось 50, продолжает жить и даже работать, но каково ему, бедняжке с грузом таких-то лет?! Наверное, так думают и многие нынешние 20-летние. А кто-то из приближающихся к полувековому юбилею и вовсе впадает в панику: ай-яй-яй, такой эпохальный рубеж, что-то же должно произойти, щелкнуть, измениться.

Так вот, я теперь знаю: не меняется ни-че-го.

Вот этой фотографии, на которой я, из роддома привезенная и по рукам-ногам связанная ору, полвека. 1 августа оттикало.

Привезли из роддома. Фото: личный архив.

Привезли из роддома. Фото: личный архив.

Это одеяльце с зайчиками до сих пор сохранилось, кстати. Реликвия моя, мягкая и уютная, хоть и потрепанная.

Как и открытка, которой дядя Коля, друг семьи, поздравил моих родителей со мной.

Открытка, которой друг семьи поздравил родителей с рождением дочери. Фото: личный архив.

Открытка, которой друг семьи поздравил родителей с рождением дочери. Фото: личный архив.

А я? Да с каждым годом все лучше. И уже знаю, что полтинник - это не страшно и не больно.

Вспомнился по случаю разговор десятилетней давности. Стоим мы в курилке (ага, курила я полжизни много и смачно), я про концерт «Агаты Кристи» взахлеб рассказываю. А коллега молодой удивленно так говорит:

- Ну вы даете! Еще на рок-концерты в вашем возрасте ходите?

Фото: личный архив.

Фото: личный архив.

Напомню, это было десять лет назад, когда я была еще не такой взрослой, как сейчас. Пока соображала, как бы достойно ответить на обидную дерзость, за меня ответила острая на язычок коллега Ира:

- Дай бог, чтобы вы в нашем возрасте ходили на рок-концерты, а не под себя!

Все дружно посмеялись, а шутку эту резкую я запомнила на всю жизнь. Даже периодически ее цитирую в разговоре с молодежью. Когда нарываются. Когда думают, что к пятому десятку ты должна остепениться, вязать крючком ажур, катать огурцы, выкладывать в Одноклассниках фотки этих самых огурцов и других стратегических запасов, одеваться неброско и ходить только на концерты «хиты 80-х». Типа все самое интересное у тебя уже должно быть в воспоминаниях.

Жизнь прекрасна в любом возрасте! Фото: личный архив.

Жизнь прекрасна в любом возрасте! Фото: личный архив.

Вы шутите? А куда ж денется все то, что нажито с юных лет? И красная помада, и рок-музыка, и яркая одежда, и айнанэ в крови и многое то, что есть твоя сущность - все остается. Только сама становишься еще умнее, опытнее и сильнее. В этом-то и прелесть зрелого возраста. У меня все. Тема возраста закрыта.

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