Беларусь будет продавать в Иран оборудование взамен на поставки нефти?

2 Авг. 15:13 2018-08-02T15:13:22+03:00

Иранские СМИ заявляют о договоренностях двух стран, а белорусский МИД уверяет, что ничего подобного нет

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С Ираном Беларусь сотрудничает уже давно, причем в нефтяной сфере тоже. В прошлом году, к примеру, мы купили танкер иранской нефти (это порядка 600 тысяч баррелей). Пришла она к нам через порт Одессы, а дальше по трубам попала на белорусские НПЗ. Тогда белорусское правительство заявляло, что покупать нефть у Ирана нам выгодно. Затем было куплено еще 800 тысяч баррелей нефти.

И вот - снова разговоры об иранском черном золоте. Новостное агентство Mehr распространило информацию о том, что Иран и Беларусь договорились о новом сотрудничестве: мы будем экспортировать промышленную технику, а Иран - поставлять нам нефть. По информации информагентства, об этом шла речь на переговорах посла Ирана в Беларуси с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan. Причем якобы речь идет о поставках иранской нефти уже в этом году. С учетом того, что Россия постепенно снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, замещая их налогом на добычу полезных ископаемых (а значит, российская нефть для нас становится все дороже), черное золото из Ирана даже с учетом доставки выглядит не таким уже и дорогим. К тому же в верхах не раз говорили о том, что иранская нефть может стать для нас альтернативой российской.

Правда, буквально на следующий день белорусская сторона опровергла якобы существующие договоренности с Ираном.

- У Беларуси хорошие, конструктивные отношения с Исламской Республикой Иран, мы успешно сотрудничаем по ряду направлений, однако среди них нет обозначенного проекта по бартеру нефти в обмен на оборудование, - цитирует belta.by официального представителя нашего МИД Анатолия Глаза.

Договорятся ли две страны на поставки нефти взамен на промышленную технику, мы пока не знаем. Но решили посмотреть, что же Беларусь экспортирует в Иран. Из техники по объемам продаж выделяются оборудование для термической обработки материалов, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, а также легковые автомобили.