Ремонт провалившегося на МКАде моста закончат только 1 октября

2 Авг. 15:47 2018-08-03T13:22:28+03:00

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Все случилось в среду примерно в 15 часов на юге Минска - там, где МКАД пересекается с Игуменским трактом и въездом в Колядичи. В третьей полосе внутреннего кольца образовался провал глубиной примерно полметра. Когда его заметили, ГАИ перекрыла движение.

- Я проезжала этот участок примерно за два часа до того, как там перекрыли движение, - рассказала минчанка Наталья. - Машину нормально так тряхануло. Но повреждения асфальта не было - просто такой прогиб вниз.

ГАИ перекрыла движение под мостом и на внутреннем кольце МКАДа. Машины теперь отправляют на съезд в Лошицу, потом через светофор - и снова наверх на МКАД. Движение под мостом полностью перекрыто на выезде из Колядичей - выехать из промзоны теперь можно только направо, на МКАД.

В Колядичах находится промзона, там расположено огромное количество транспортных предприятий. В часы пик движение по единственному въезду - улице Бабушкина - было затруднено и раньше. В результате перекрытия в вечерний час пик на внутреннем кольце МКАДа образовалась трехкилометровая пробка. А средняя скорость машин на этом участке, по данным Яндекс.Пробок, составила 3 км/ч.

Балка перекрытия могла лопнуть из-за ошибки в проектировании во время реконструкции 2001 года. Фото: ГАИ Минска.

На место сразу выехала ремонтная бригада. Выяснили причину провала - лопнула одна из балок перекрытия моста. Всего таких балок - по семь штук для каждого направления движения. Под лопнувшей балкой установили временную металлическую подпорку.

- Мы заменим все семь балок на внутреннем кольце МКАДа, - рассказали на предприятии «Горавтомост». - Требуют ли замены балки на внешнем кольце, пока неизвестно - нужно обследовать конструкцию.

В четверг в Мингорисполкоме прошло оперативное совещание, на котором специалисты из разных ведомств решали, что делать дальше. Известно, что последний раз реконструкцию этот мост проходил в 2001 году. По одной из версий, причиной провала могла стать ошибка в проектировании перед той реконструкцией. Уже известно, что на ремонт понадобится два месяца - закончить работы планируют к 1 октября. И пока движение перекрыто, пробки в этой части города не исчезнут. Например, в обеденное время четверга пробка на внутреннем кольце МКАДа составляла около 800 метров.

В обеденное время четверга пробка на внутреннем кольце МКАДа составляла около 800 метров.

БУДЬ В КУРСЕ!

Из-за поврежденного моста изменились маршруты движения общественного транспорта

Автобусы №88С, 48, 148С, 114С, 134С, 1088-ТК, которые едут в сторону Чижовки, теперь не заезжают в Лошицу. То есть они едут по МКАД, на развязке с улицей Чижевских съезжают на Уборевича и далее едут по своим маршрутам. В обратном направлении - изменений нет. Автобусы №7 и 7А со стороны Бабушкина в сторону Курасовщины теперь поворачивают направо по МКАД, проезжают развязку с Чижевских, дальше едут по Турова, Лучины, Игуменскому тракту, МКАДу и далее по своим маршрутам. Автобус №67 со стороны Бабушкина в сторону Чижовки в Лошицу теперь не заезжает.

Автобус №175Э со стороны Бабушкина в сторону вокзала теперь едет по МКАДу, Турова, Лучины и Игуменскому тракту. В сторону Колядичей автобусы №7, 7А, 67, 175Э будут ходить без изменений. В утренние часы пик будет увеличено количество автобусов на маршруте №98С.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За последний год в стране поломался уже пятый мост

В декабре прошлого года треснул мост над Припятью в Житковичском районе. Автомобильное и пешеходное движение запретили. Военные устроили понтонную переправу, но из-за движения льда по реке ее несколько раз приходилось снимать - людей переправляли на катере. Через месяц аварийным признали еще один мост в Гомельской области - запретили движение грузовиков. В феврале обрушилась часть ограждения моста на Пушкинском проспекте в Могилеве. А через месяц в этом же городе рухнули перила пешеходного моста, ведущего к местному рынку.