2018-08-02T15:49:11+03:00
Происшествия

Пьяный угнал асфальтовый каток, а мать сдала его в милицию

Мужчина проехал 500 метров до собственного дома и оставил каток во дворе
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пьяный 58-летний пастух из деревни Малый Полсвиж умудрился-таки угнать каток. Фото: pixabay.comПьяный 58-летний пастух из деревни Малый Полсвиж умудрился-таки угнать каток. Фото: pixabay.com
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Словосочетание «угнал асфальтовый каток» звучит комично. Техника-то тихоходная, больше двадцати километров в час не разгонится, как ни газуй. Но пьяный 58-летний пастух из деревни Малый Полсвиж умудрился-таки угнать каток. И прополз на нем 500 метров до своего двора, где каток застрял в куче песка.

Возможно, горе-угонщик так же незаметно уполз бы на тихоходном агрегате обратно на стоянку, если бы не его мать, которая позвонила в милицию.

- Ничего плохого не хотел, только песочек разровнять, - оправдывался пастух перед сотрудниками отделения уголовного розыска Лепельского РОВД.

Тем не менее, угон есть угон. Наказать пастуха могут серьезно - у него уже целый букет судимостей, в том числе за угон. А за угон, совершенный повторно, суд может «начислить» от двух до семи лет лишения свободы!

- Как правило, оставляя технику в населенном пункте, мы нанимаем сторожа из местных жителей - заключаем договор с тем, кто живет в ближайшем к стоянке доме, - объяснила главный инженер ДРСУ-202 Ирина Коваленко. - А тут получилось, что в доме на окраине деревни, где стояла наша техника, живет как раз этот мужчина. Он раньше был судим, мы не могли с ним заключить договор.

КСТАТИ

Месяц назад у этого же предприятия угнали трактор. Тогда сторож у техники был. Но нетрезвый 60-летний рецидивист улучил момент, когда сторож отвлекся, и поехал кататься. Трактор нашли в течение суток в тридцати километрах от места угона. А когда нашли и угонщика, оказалось, что за этим мужчиной гоняется милиция трех районов - во всех трех он за последнее время успел отметиться кражами.

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