Белорусские облигации в российских рублях продадут на Московской бирже

2 Авг. 16:13 2018-08-02T16:13:28+03:00

В последний раз мы такое делали в 2010 году

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Во вторник, 31 июля, вечером в Минске было заключено важное соглашение. Подписывали его белорусский Минфин, «Газпромбанк», «Совкомбанк», Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Евразийский банк развития.

Речь о том, что Беларусь выпустит облигации, которые будет продавать на Московской бирже за российские рубли. Размещаться облигации будут в 2018 - 2020 годах. Правда, на какую сумму будут выпущены облигации и под какой процент их будут продавать, пока неизвестно. Как объяснили «КП» в Минфине, речь идет о продаже облигаций юрлицам. То есть это те же евробонды, только на российском рынке.

- Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами, - сообщает пресс-служба Минфина.

Зачем мы размещаем облигации в российских рублях? Дело в том, что основная часть внешнего долга у нас - перед Россией. И кредиты от соседей нам часто выдавались в российских рублях в привязке к доллару США. Поэтому, по сути, мы будем рефинансировать свои долги перед Россией - продавать облигации за российские рубли и отдавать ими внешние долги.

Напомним, что в последний раз Беларусь выпускала облигации в российских рублях и продавала их на бирже в Москве в 2010 году. Тогда речь шла о двухлетних облигациях на сумму 7 млрд. российских рублей под ставку 8,7% годовых. На декабрь 2010 года - а именно тогда и были размещены облигации - сумма была равна 227 млн. долларов.