«Подорожают даже чипсы!». Западные эксперты прогнозируют неурожай картошки, грозит ли он нам?

2 Авг. 16:20 2018-08-05T21:42:25+03:00

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Из-за жаркого лета во многих европейских странах в этом году недосчитаются урожая. Например, потери зерновых в некоторых регионах Германии составят до 70% по сравнению с прошлым годом, в России - до 25%. У нас пока планируют собрать только на полмиллиона тонн зерновых меньше, чем в прошлом году.

Еще один продукт из группы риска - картошка, национальное достояние белорусов.

- Жара особенно оказала влияние на пшеницу и картофель. Их будет недостаточно, поэтому подорожают фактически все продукты, даже чипсы, - рассказал в эфире канала ОНТ немецкий экономический аналитик Роберт Халвер.

Неужели и мы останемся без картошки? Эксперты успокаивают: бульба будет, но, возможно, меньше и дороже, чем в прошлом году.

- Этот сезон выдался достаточно трудным, хотя начинался неплохо, - говорит Вадим Маханько, заместитель гендиректора по научной работе научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству. - Весна пришла рано, картофель был посажен практически вовремя. Но в конце мая и июне, когда шел активный рост ботвы, закладывались клубни, и картофелю было нужно много воды, стояла засуха. После нее пошли сильные ливни, причем в разных частях республики. Часть картофельных полей оказалась подтоплена, переувлажнение спровоцировало развитие фитофтороза - опасного заболевания, из-за которого можно остаться без урожая. Но эти проблемы удалось решить - и картофель будет. По нашим наблюдениям, ранние и среднеранние сорта пока немного отстают от уровня прошлого года. По более поздним сортам урожайность на эту дату достигла прошлогоднего уровня. То, как дальше сложится сезон, будет сильно зависеть от погоды. Итоги можно будет подвести только осенью, но без картофеля мы в любом случае не останемся.

- Если его будет меньше, чем в прошлом году, он подорожает?

- Это возможно. Обычно на цену картофеля у нас сильно влияет ситуация на российском рынке. Но Россия большая, погодные условия там отличались по регионам. Будем ждать осени.

По официальной статистике, в июне по сравнению с маем картошка подорожала на 34,2%. Сейчас килограмм молодого картофеля можно купить за 60 копеек.

А ЭТО ВРЕМЯ

Президент предложил механизаторам уходить на сиесту

Судя по температуре за окном, Беларусь превратилась в южную страну. Во время поездки в Минский район Александр Лукашенко предложил перенять и одну полезную южную традицию - сиесту! Ну, хотя бы для механизаторов.

- Если будет такая жара и духотища, может быть, середину дня, три-четыре часа, не работать? - задался вопросом президент. - Все-таки это август, как только солнце садится - сразу прохладно. И можно работать с утра. Надо поберечь людей. Я понимаю, механизаторы рвутся заработать (…), но надо очень аккуратно, потому что при такой жаре - это не для нас! Тем более влажность очень высокая.

Сами механизаторы от дневного отдыха, конечно, не отказались бы. Но считают, что по «южному» графику в Беларуси работать не получится.

- Комбайны почти не выходят в то время, когда есть роса. В 7 - 8 утра она еще лежит, а появляется к 9 вечера, когда начинает темнеть. Если бы днем был перерыв, то все бы больше отдыхали и меньше работали. На практике это, к сожалению, малоприменимо. Днем, конечно, жарко, но тракторы и комбайны современные, в них есть кондиционеры. Это очень помогает, - поделился с «Комсомолкой» главный инженер-механик одного из агропромышленных предприятий.