Министр спорта Сергей Ковальчук: «Во время пробежек слушаю аудиоуроки английского языка»

2 Авг. 17:50 2018-08-03T17:57:47+03:00

Сергей Ковальчук бегает минимум три раза в неделю, три минуты стоит в планке и давно играет в футбол. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В составе «Звездной команды» бизнесмены, руководители крупных организаций, чиновники, известные артисты и телеведущие. Тренировки проводят Екатерина Корнеенко и Ольга Немогай - мастера спорта по легкой атлетике, многократные чемпионки и призеры различных соревнований. Главная их цель - подвести своих подопечных к старту 9 сентября в оптимальной форме.

Тренер Екатерина Корнеенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер Ольга Немогай.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб уже заявила, что пробежит 21 км.

На очередном занятии после разминки тренеры подготовили для Dream Team упражнения на растяжку. То и дело в зале были слышны ироничные шутки, мол, хорошо, что Ксения Санкович (гимнастка, двукратная призерша Олимпиад) в этот раз по уважительной причине отсутствует, а то на ее фоне смотрелись бы бледно. Хотя на самом деле все справились отлично.

Наталья Стельмах у девушек из Dream Team дальше всех метнула мяч весом 1,5 кг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеры дали упражнения на растяжку и статику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Сорокина, председатель белорусской федерации шахмат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ректор БГУФК Сергей Репкин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Унтон, генеральный директор РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» и Дмитрий Ермоленко, руководитель ООО «Joma-Sport».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После пробежки тренеры дали упражнения с набивными мячами (1,5 кг), а все завершилось соревнованиями: кто дальше метнет снаряд. У девушек лучший результат показала телеведущая ОНТ Наталья Стельмах.

У мужчин не было равных Олимпийскому призеру и чемпиону мира в метании молота, главе федерации легкой атлетики Вадиму Девятовскому.

Вадим Девятовский показал класс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники Dream Team соревновались в метании набивного мяча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джейсон Пелмар, региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Украине и Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Конкуренцию ему составлял министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. В должность он вступил в марте этого года, ранее работал в службе безопасности президента Беларуси. В беседе с «Комсомолкой» министр рассказал, как поддерживает завидную форму.

«Утром выхожу на пробежку в 6.30»

- Какое послевкусие от тренировки?

- Хорошая тренировка, приятная нагрузка. И в целом нравится, как проходят наши занятия с Dream Team - все грамотно и полезно. Минский полумарафон - важное событие. Чем больше людей будет вести здоровый образ жизни, тем крепче и сильнее будет страна.

В своем кругу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На какую дистанцию планируете замахнуться на Минском полумарафоне?

- Думаю, 10 км. Пусть будет интрига и стимул на следующий год (улыбается). Если сразу пробежишь 21 км, то интриги не будет.

- Как часто занимаетесь спортом?

- Во вторник и четверг бегаю утром около 3 км (выхожу на дорожку в 6.30), в субботу или воскресенье - днем или вечером, в выходные дни дистанцию беру больше, около 5 - 7 км.

- Какие еще нагрузки. Президент популизирует лыжи…

- Это тоже. Зимой в Веснянке постоянно бегаю на лыжах от 10 до 20 км коньковым ходом в зависимости от погодных условий и настроения. Еще катаюсь на горных лыжах.

- Семью к спорту, наверное, тоже приобщаете.

- Сын, ему 24 года, очень хорошо бегает на лыжах. Дочь, ей 14 лет, иногда со мной может пробежать кросс, ходит на танцы. Жене беговые нагрузки не желательны, но вместе по утрам делаем зарядку и упражнение «планка». Даже если не бегаю с утра, все равно стараюсь, чтобы были физические нагрузки.

Сергей Ковальчук: "На телефон закачены аудиоуроки английского языка – во время пробежек слушаю, в том числе по утрам во время пробежек"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сколько стоите в планке?

- Три минуты без перерыва.

- Солидно. Какие в армии были нагрузки? Марш-броски?

- Пять лет служил в воздушно-десантных войсках. Марш-броски практиковались и на 15 км, и на 30 км. В училище бывали 100-километровые трехдневные марши. Во времена службы подтягивался где-то 25 раз. Соревнования у нас постоянно проводились: надо было держать пресс в уголке, делать выход силой на турнике, подъем с переворотом. Вспоминать можно долго.

- Придерживаетесь правильного питания?

- Не скажу, что очень тщательно к этому подхожу и в чем-то себя ограничиваю, например, в жареном или чем-то еще. Все-таки график работы очень плотный, часто совещания, командировки. Обедаю тем, что обычно есть в ассортименте столовой. На завтрак может быть творог с фруктами или каши. Жена вкусно готовит, поэтому вечером люблю жареную картошку или что-то еще из домашней кухни.

- Вижу, вы бежали с наушниками. Используете гаджеты?

- На телефон закачены аудиоуроки английского языка - во время пробежек слушаю, в том числе по утрам во время пробежек. Или английскую музыку. Так получается, что делаю два дела.

- Язык начали учить, когда стали министром спорта и туризма?

- Нет, уже пять лет целенаправленно учу для себя, ходил на курсы в иняз. Уже продвинутый уровень (advanced).

- Возможно, у вас не совсем спортивный бэкграунд в плане работы, но, как понимаю, спорт всегда был в вашей жизни, за футболом следили.

- Я футболом не только увлекаюсь, но и всю жизнь играю в него. Причем не только в футбол, но и в баскетбол, настольный теннис. И сейчас пристально слежу за нашими командами и не только. На прошлой неделе минское «Динамо» хорошо сыграло в Лиге Европы со словацким ДАКом (3:1), в четверг пойду на ответную игру. Сегодня БАТЭ ответную игру проводит (беседа состоялась в среду. - Ред.) с ХИКом в Лиге чемпионов. Какой там счет?

- 2:0 выигрывали. Сейчас 2:1.

- Ну вот. Я с утра так говорил: на выезде сыграют лучше.

- Вы в должности с марта. Что надо сделать, чтобы белорусский спорт развивался быстрее?

- Это совместная работа всех: министерства, федераций, тренеров, спортсменов. Общие усилия должны привести к результатам. Перспектив у нас очень много.

- За биатлон тревожно.

- Не выстрелит биатлон - выстрелят лыжи, если не лыжи, то другой вид спорта. Это жизнь. Надо уметь ждать. Да, ушла Даша Домрачева, но спортсмены такого уровня рождаются редко. Может, будет кто-то лучше, но мы пока об этом не знаем. Главное - их не упустить.

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