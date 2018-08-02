2018-08-02T17:37:26+03:00
Общество

С 1 августа человечество живет в долг у Земли

Беларусь перешла на запас, предназначенный для будущих поколений, еще раньше - с 11 мая
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Почти за полгода до окончания 2018-го человечество истратило годовой запас ресурсов ЗемлиПочти за полгода до окончания 2018-го человечество истратило годовой запас ресурсов ЗемлиФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Каждый год экологи определяют дату Всемирного дня экологического долга. Это тот день в году, в который человечество окончательно тратит все возобновляемые ресурсы, которые планета может восстановить за год. После этого дня мы «залазим» в запасы, предназначенные природой на следующий год.

С каждым годом День долга наступает все раньше: в 1970 году он был 23 декабря, в 2000 году уже 4октября, а в 2017 - 2 августа. А в 2018 году мы начали брать в долг у будущих поколений уже с 1 августа. Получается, за прошедший год потеряли всего один день.

Чтобы подсчитать, с какого дня мы начинаем брать ресурсы взаймы, ученые из Глобальной сети экологического следа сравнивают, сколько в год человечество потребляет ресурсов и насколько быстро Земля их может восстановить. Для каждого региона день долга наступает в разное время - это зависит от экологической обстановки. Так, для Беларуси День долга наступил еще 11 мая. Некоторые страны-соседки исчерпали свои ресурсы раньше: Литва - 16 апреля, Россия - 21 апреля. Но для некоторых День долга наступил и позже, в Польше - 19 мая, в Украине - 27 июля. Раньше всех природные запасы закончились у Катара, Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов.

С каждым годом день долга наступает все раньше положенного срока Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

С каждым годом день долга наступает все раньше положенного срокаФото: Дмитрий ЛАСЬКО

По подсчетам экологов, в мире природные запасы используются в 1,7 раза быстрее, чем их можно восстановить. Это сродни использованию 1,7 Земли. Среди главных причин ученые называют обезлесение, эрозию почвы и накопление углекислого газа в атмосфере, что приводит к сильным засухам, пожарам и ураганам. Если мы продолжим, то к 2030 году человечеству понадобятся уже две Земли, а День экологического долга придется на конец июня.

Но еще не все потеряно! Экологи говорят, что некоторые простые правила помогут исправить ситуацию. Они предлагают, например, реже ездить на автомобиле, следить за питанием, есть меньше мяса и реже покупать новую одежду, сортировать мусор, отправляя бумагу и пластик на переработку.

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