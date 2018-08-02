2018-08-03T18:13:01+03:00
Спорт

На Минском полумарафоне ожидается 35 тысяч участников и новый маршрут

Если зарегистрироваться до 19 августа, то можно получить именной нагрудный номер
Владимир КРИУЛИН
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Оригинальные костюмы на Минском полумарафоне приветствуются.Оригинальные костюмы на Минском полумарафоне приветствуются.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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9 сентября участники забегов на Минском полумарафоне выйдут на старт трех дистанций: 5, 10, 21 км. Первыми стартовать будут те, кто заявился на самую длинную дистанцию. На данный момент поступило почти 2500 тысяч заявок только на 21 км (в том числе около 600 от иностранцев).

Как отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский, в прошлом году были сопоставимые цифры, ажиотаж всегда начинается в последнюю неделю. На полумарафоне 2017 года было 30 тысяч участников, на этот раз планка - 35 тысяч. Глава БФЛА призывает не тянуть с регистрацией. С 1 сентября стоимость участия возрастет (студентам, школьникам, пенсионерам - бесплатная регистрация на 5 км). Тем, кто успеет заявиться до 19 августа, ждет бонус - именной нагрудный номер. Регистрация и подробная информация на сайте minskhalfmarathon.by.

По просьбам любителей бега маршрут на 21 км составили так, чтобы он уместился в один круг - это проще психологически (раньше было два круга по 10,5 км). Дистанция пройдет от Дворца спорта к проспекту Независимости, дальше - к «Минск-Арене» и обратно.

- Сам живу в Веснянке, часто там езжу. Не завидую нашим любителем бега - вы сами видели, какие там горки. Но, с другой стороны, когда они преодолеют эти горки, восторг будет, - сказал Вадим Девятовский.

Чтобы подготовится к забегу, есть много клубов, где проводятся тренировки. В том числе бесплатные.

ВИДЕОКАРТА МАРШРУТА НА 21,1КМ

ВИДЕОКАРТА МАРШРУТА НА 10,55КМ

ВИДЕОКАРТА МАРШРУТА НА 5,5КМ

Еще можно поспособствовать тому, чтобы в Беларуси прошла Всемирная шахматная олимпиада.

- В первую очередь, хочу сказать огромные слова благодарности Белорусской федерации легкой атлетики за дружескую атмосферу, за то, что вы поддержали нас, нашу инициативу и нашу заявку: Республика Беларусь подала заявку на проведение Всемирной шахматной Олимпиады, - сказала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина. - Часто бытует мнение, что шахматы – это не спорт. Я думаю, что наше участие в Минском полумарафоне даст дополнительное подтверждение тому, что шахматы - это спорт. Вчера мы открыли прием заявок на команду Белорусской федерации шахмат – это для всех желающих, кто захочет пробежать в поддержку нашей заявки на проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2022 года. Любой человек может зарегистрироваться и поддержать Беларусь в этом значимом шахматном событии.

Также все участники могут не только пробежать и бросить вызов себе, но и помочь через благотворительные организации тем, кто оказался в сложной ситуации. Подробнее о благотворительном забеге Минского полумарафона - на blagozabeg.by.

БФЛА и известынй предприниматель и паралимпиец Алексей Талай объеденили усилия, создав благотворителньый фонд.

- Мне в социальных сетях пишет огромное количество людей, пишут с бедой, с горем, когда нет возможности поговорить о своем событии, о своей беде, о своем тяжелом происшествии, - говорит Алесей. - Люди ищут какую-то поддержку. Когда читаешь это и понимаешь, что ты не можешь всем помочь, то приходится в себе находить какое-то оправдание, какие-то слова «Леша, всем не поможешь. Делай, что можешь и будь, что будет!»... Вадим Анатольевич Девятовский - мощнейший человек. Когда я его прочувствовал, я понял, что мы резонируем. Когда я услышал, что да, мы можем сотрудничать и мы будем сотрудничать - это было счастье. Перспектива уже рисовала картины будущей работы. Дети с ДЦП, дети с аутизмом, работа со школами, высшими учебными заведениями. Мы знаем, что сейчас в Европе есть такая тенденция: дети не видят смысла жизни. Мне писали родители, мне писали учителя, что Алексей придите, пожалуйста, расскажите свой опыт, откройте им глаза, что надо жить несмотря ни на что. Надо жить, развиваться, учиться, заниматься спортом, следить за своим здоровьем. То, что и продвигает Минский полумарафон. Для любого человека, который знает почем фунт лиха. Очень много в этой жизни видел и предательства, радости, и горя, и счастья. Для меня это очень ценно. Сегодня я уже дал свою пресс-конференцию. Считал, что я человек закаленный, но нет. Всю ночь думал о сегодняшнем дне, что я скажу, радовался и не мог уснуть. Во мне все бурлило и кипело. Думаю, что это будет новая эра благотворительности в Республике Беларусь. Новая эра взаимодействия добрых людей, светлых людей.

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