«Сложились как карточный домик». Начался суд о рухнувших в цирке трибунах

3 Авг. 01:00 2018-08-04T12:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В суде Минского района начался суд над учредителем и бывшим директором цирка шапито SIRIUS, 38-летним жителем Жодино Сергеем Кахновичем. Напомним, в сентябре прошлого года в Заславле произошло ЧП: в передвижном цирке обрушились трибуны. Очевидцы утверждают, что все восемь рядов сложились как карточный домик. С ушибами и переломами госпитализировали шесть человек. Потерпевшими по делу проходят 13-летний школьник Арсений и 63-летняя пенсионерка.

Экс-директора цирка обвиняют по ч.1 ст. 338 УК РБ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), минимальное наказание - штраф, максимальное - лишение свободы до двух лет.

«У сына был перелом стопы, он пропустил месяц занятий с врачом-дефектологом»

Мама пострадавшего мальчика Анна Юзва рассказала «Комсомолке», какой шок испытала при известии об обрушении.

- Дочь позвонила оттуда мужу на телефон, я услышала, как он сказал: «Как обрушилась? Бегу!». Ничего не объяснил и полетел в цирк. Я была в шоке! Как оказалось, Арсения придавила металлическая конструкция. Выбраться из шатра ему помогла женщина, - говорит Анна. - Сын получил перелом трех костей стопы, месяц был в гипсе, нога зажила. Обидно было, что целый месяц мы пропустили занятия с дефектологом. Арсений - аутист. Конечно, мы будем подавать иск о моральном и материальном ущербе. Ответчик предложил неделю назад 400 рублей за лечение и санаторно-курортное лечение нашей семье - мы отказались.

Сестра Арсения, 11-летняя Евгения, дала в суде показания.

- Все трибуны начали ехать с металлическим скрежетом. Поднялась большая пыль… - вспоминает девочка. После того, как выбралась, Женя позвонила папе, рассказала о случившемся, и с братом отошла от шатра к магазину. - Арсений жаловался на боль в ноге, прихрамывал, плакал. Взрослых мы не просили о помощи.

Допросили и 13-летнего Арсения. Мальчик сказал, что «немного боится ходить в цирк».

Обвиняемый думает, что кто-то специально нарушил конструкцию циркаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Не обеспечил надлежащим образом надежность трибун»

Сейчас Кахнович занимает должность главного режиссера того же цирка шапито SIRIUS. Цирк продолжает работать, собирает полные залы.

- Думаю, что кто-то специально нарушил конструкцию цирка. В этом году пытались наш цирк поджечь. В Заславле в прошлый раз пытались цирк разрушить, - уверяет Сергей Кахнович.

Но, по словам гособвинителя Натальи Короткой, Кахнович сам изготовил схему-эскиз металлической конструкции трибун, без проектной документации, без конструкторской и технологической документации.

- Кахнович не обеспечил надлежащим образом надежность и устойчивость трибун (...). И допустил в эксплуатацию цирк шапито с трибунами без технического паспорта на конструкцию передвижного цирка, - озвучила обвинение Наталья Короткая.

Кахнович также получил в Минском облисполкоме удостоверение на право организации и проведения цирковых представлений 5 и 6 сентября прошлого года. Но нарушил сроки: представление, на котором произошло ЧП, было 7 сентября.

Потерпевшие сидели на одной скамье с обвиняемым. Вину Кахнович признал частично.

- ЧП произошло в моем цирке, значит, есть моя вина, - говорит мужчина. - Правила и нормы мы старались соблюдать и соблюдали. Я был на 100% уверен, что трибуны безопасны.

В шатре деревянные трибуны опрокинулисьФото: Павел МАРТИНЧИК

«Он ходил в церковь, ставил за меня свечку. Стало его жаль…»

Пенсионерка Ольга Михайловна, которая получила перелом крестца, примирилась с обвиняемым и написала заявление, в котором просит освободить Кахновича от уголовной ответственности.

В суде женщина рассказала, что на цирковое представление пришла с двумя внучками.

- Я не помню, как рухнула трибуна. Я потеряла сознание. Открываю глаза, а внучка Иришка говорит: «Бабуля, очень болит спина». Я думала, что у нее перелом спины. Подошли двое молодых мужчин, они взяли доску и Иру вынесли на улицу, - плачет Ольга Михайловна. - Я молилась, чтобы у нее все было хорошо!

Женщина вспоминает, как к ней в больницу приходил обвиняемый.

- Я его отчитала: «Вы же знали, что у вас неполадки, почему вы нас пустили?». Обвиняемый пытался объяснить, что он лично проверял все крепления. Сказал, что, скорее всего, это был террор. (...) Говорил, что ходил в церковь, ставил за меня свечку. Мне стало его жалко... Всякое в жизни бывает.

Ольге Михайловне обвиняемый возместил ущерб - 400 рублей.

- Я показала свои расходы. Он сказал: «Заказывайте путевки в санаторий, я вам все оплачу».

«Комсомолке» Сергей Кахнович рассказал, что пытался примириться и с семьей Арсения.

- Возил их семью в декабре прошлого года на новогоднее представление в «Президент-отель». По Минску устроил экскурсию. Дети были довольны.

Заседания суда еще продолжатся.