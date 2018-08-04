2018-08-05T13:23:13+03:00
Общество

Владимир Пугач об Александре Куллинковиче: «Саша был хлесткий, противоречивый и безумно талантливый»

В час дня группа «Нейро Дюбель» должна была выступить на фестивале «Рок за бобров». В то же утро 4 августа лидер группы Александр Куллинкович умер
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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J:Морс вернулись на сцену с песней «Не умирай»J:Морс вернулись на сцену с песней «Не умирай»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Новость о смерти Александра Куллинковича оказалась слишком неожиданной. В субботу, 4 августа, группа «Нейро Дюбель» должна была выступать на фестивале. Но за несколько часов до запланированного выступления родственники Куллинковича сообщили трагическую новость. Группа J:Морс в тайминге выступлений стояла перед «Нейро Дюбель».

Владимир Пугач вышел в майке с фотографией группы, а свое выступление закончил фразой «Хорошего всем дня, чтобы было что вспомнить завтра. И чтобы у всех было завтра».

После выступления J:Морс на сцену вышел ведущий фестиваля Александр Помидоров и сообщил новость, которая ошарашила многих зрителей.

- В это время на сцену должна была выйти группа «Нейро Дюбель», но этого не состоится, - сказал Помидоров. Многие зрители тогда еще не понимали, в чем дело и громко аплодировали и кричали. - Сегодня утром Александр Куллинкович скончался в третьей клинической больнице Минска. К сожалению, это правда. Поэтому давайте почтим его память минутой молчания и одной песней.

Александр Помидоров сообщил новость, которая ошарашила многих зрителей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Помидоров сообщил новость, которая ошарашила многих зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

J:Морс вернулись на сцену с песней «Не умирай». Владимир Пугач извинился за то что «выступление было слегка скомканным».

- Мы с этой информацией (о смерти Куллинковича - ред.) так и выступали. Мы с Сашей очень давно были знакомы а близко я его узнал пару лет назад, Саша был настоящий артист: хлесткий, противоречивый, экспрессивный и безумно талантливый человек. Эта песня для него!

Рок за Бобров. Песня "Не умирай" в память об Александре Куллинковиче.Святослав ЗОРКИЙ

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