Чужой среди своих, свой среди чужих

4 Авг. 15:41 2018-08-04T15:45:17+03:00

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Вспоминается наше с Сашей интервью, в котором он говорил, как любит сцену и даже готов приплачивать за возможность выступать. К сожалению, вступать ему давали нечасто. Никто из музыкантов «Нейро Дюбеля» не мог позволить себе заниматься только музыкой – у каждого была другая работа, которая кормила. Из одних «черных списков» группа перекочевывала в другие, а когда Саша согласился вести колонку в «Советской Белоруссии», на него вылили ушаты грязи даже те, кого еще вчера считал своим другом и соратником. Свой среди чужих, чужой среди своих… Такая странная у него была миссия. Плыть против течения, быть не таким как все.

Я как-то сказал ему – Саша, сейчас попсовики одеваются на сцену куда более роково, чем ты – в кожу, браслеты. А «Нейро Дюбель» на сцене выглядит как кавер-бенд из ресторана. Он отшучивался, говорил, что не рокер. Внешнему антуражу Саша практически не придавал значения. Но с первыми же аккордами становилось понятно – сейчас «Нейро Дюбель» даст такого жару, что мало не покажется. Он выступал очень эпатажно. Могу упасть в своих светлых штанах и рубашке на пол, делать какие-то невероятные вещи, рычать в микрофон. Кого-то, конечно, это шокировало, но равнодушных никого его творчество точно не оставляло.

Саша говорил, что порой не помнил, что вытворял на сцене, и после концерта переспрашивал музыкантов, что было, исполняли ли ту или иную песню. «В меня как будто другой человек вселяется. Я на сцене довольно агрессивен. Но, правда, я всегда отдаю отчет, что разбивать колонку или гитару не нужно. Хотя по молодости мог швырнуть микрофон об стену. Звукачи нас за это не любили, после нас были помятые микрофоны и сломанные стойки», - говорил Саша. В обычной жизни он был очень деликатным человеком. Интеллигентный панк, как когда-то его назвали, а он с удовольствием согласился с этим определением.

За месяц до выхода его, теперь уже последнего альбома «Першы», он прислал его мне по электронной почте. Просил сказать свое мнение. Но и без моего мнения было понятно – Саша очень доволен этой работой, считает альбом лучшим из 18, которые они выпустили. Впрочем, так он говорил о каждом новом альбоме. Сейчас название альбома, конечно кажется не случайным. Возвращение к началу. Круг замкнулся. Знал ли он об этом, чувствовал ли, что уйдет… Вряд ли. Но не раз говорил, что последний год бы для него одним из самых трудных. Можно называть это кризисом среднего возраста, можно – черной полосой, из которой Саша не выбрался. Ясно одно: такого, как он, уже не будет.

Говорят, он мечтал умереть на сцене. Практически, так оно и случилось.

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