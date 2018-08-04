Рок-корона из рук Мулявина, запрещенная музыка и роли в кино. Жизнь Александра Куллинковича

4 Авг. 20:21 2018-08-04T20:21:29+03:00

О себе он говорил так - «Мечтал стать олигархом. И быть злее, намного злее»

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Александр Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах, но уже в пять лет родители перевезли его в Минск. Учился сначала в школе №99, потом №45, а после нее случились, как шутил музыкант, три лучших года жизни - он осваивал профессию сантехника в ПТУ №23. «Король г…на и пара», - смеялся Кулинкович, который по специальности не работал ни дня.

После ПТУ Саша поступил на журфак БГУ, но проучился всего полгода. Даже курс не закончил. Просто вышел однажды с лекции, попросив друга забрать конспект, и не вернулся. В комсомоле тоже продержался пару недель, пока не исключили за плохое поведение.

Потом работал продавцом книг и даже… дворником в Совете министров. Зато с детства, как сам признается, хотел быть музыкантом – и им действительно стал. Занимался музыкой, писал тексты, и уже в 1986 году появилась первая группа, правда, никаких записей от нее не осталось. Кулинкович постоянно подрабатывал – только музыкой в Беларуси прожить сложно. Но всегда признавался, что только музыкой хотел бы заниматься всю жизнь и до самой смерти.

17 июля 1989 года Александр Куллинкович создал группу «Нейро Дюбель» - это официальная дата рождения коллектива. В следующем году группе было бы (будет?) 30 лет…

На сайте группы написали об Александре Кулинковиче написано так: «Роль в группе — голос, тексты, музыка. Творческий псевдоним - КуЛЛинкович. Любит «бездуховное» кино и много курит».

В 90-е группа достигает пика популярности. Выходят самые известные альбомы и песни – «Петрова», «Охотник и сайгак», «Переехала комбайном», «Резиновый дом», «Время распрощаться»… В 1995 году, по приглашению Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, группа приняла участие в первом для себя серьёзном концерте во Дворце спорта.

В 1999 году на «Рок-Каранацыя '98» «Нейро Дюбель» получил главный приз - «Рок-Корону» из рук Владимира Мулявина, чем кулинкович потом очень гордился и не раз вспоминал в интервью. Помимо этого группа победила в номинациях: «Лучшая песня года» («Охотник и сайгак»), «Лучший альбом года» («Охотник и сайгак»), «Лучший клип года» («Охотник и сайгак»).

В те годы появились первые серьезные проблемы со здоровьем. В 1994 году Александру делали серьезную операцию, у него обнаружили аневризму мозжечка. С тех пор угроза новых проблем со здоровьем всегда висела дамокловым мечом над головой Кулинковича… Через 20 лет, в 2015 году во время выступления он перенес микроинсульт.

В середине 2000-х группа попала в черные списки и несколько лет не могли нормально выступать, неофициально будучи под запретом. В 2004 появился альбом «Tanki», первый полностью на белорусском языке.

- Когда-то задумали проект, песни на стихи Короткевича. Я у Лявона Вольского попросил несколько его книжек… И Короткевич меня действительно торкнул! Я честно Лявону сказал, книжки не верну, ты уж извини… Подарок! Лявон вежливый человек, вздохнул, сказал: «Подарок»! – смеясь, рассказал Кулинкович в интервью «Комсомолке» в 2008 году. - Потом я начал по-белорусски думать, стихи писать. Конечно, по-дурацки, много русизмов, добрые люди помогали…

У Александра Куллинковича и «Нейро Дюбеля» был целый набор рок-корон: за лучшую группу в 1998 и 2008 годах, за лучшие песни, клипы, альбомы... Всего группа выпустила 11 альбомов, последний – в 2017 году под названием «Першы».

Параллельно с музыкой Кулинкович занимался журналистикой и публицистикой, одно время работал техническим редактором в журнале «РиО», где редактором была его жена Елена, и вел там пару рубрик. Был колумнистом газеты «Советская Белоруссия». Последняя его колонка вышла в прошом месяце – о том, как важно понимать других и уметь простить…

Всю жизнь, как говорил – с 7 лет собирал анекдоты и поговорки. Немного снимался в кино – в фильмах Андрея Курейчика фильме «Гараш» и «Party-zan фильм», в ужастике «Заклятыя скарбы».

У Александра и Елены есть сын, тоже Саша. Сейчас парень уже взрослый, 18 лет, учится в Польше, техник-логист.

В последние годы Александр Куллинкович появлялся на публике с подругой, но личную жизнь старался не афишировать. На своей странице он поставил статус «в разводе», но личную жизнь старался не афишировать.

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На сайте группы «Нейро Дюбель» есть забавная анкета с ответами Александра Куллинковича:

«Любимый цвет — зеленый

Любимый размер — 3

Любимое животное — крыса

Любимая книга — Ильф и Петров. Все книги.

Любимый фильм — Достучаться до небес, Адреналин, День выборов . Все бездуховные фильмы от 100 млн$.

Любимый киноактер — Джейсон Стэтхэм

Любимая киноактриса — И. Чурикова

Любимая музыка из СНГ — Петр Николаевич Мамонов (Звуки Му), Саша Башлачев. Ноль. Аукцыон, Ва-БанкЪ, НОМ. Облачный край

Любимая заграничная музыка — Dead Kennedys. Rammstein. Motorhead. Molotov, Sodom, А. Челентано, Шуберт. Вивальди. Любая еврейская музыка.

Любимый поэт — Бодлер. Лявон Вольский. Сергей Михалок.

Любимый художник — нет

Любимый безалкогольный напиток — безалкогольное пиво

Любимый алкогольный напиток — виски

Любимая еда — морепродукты, детское питание «Малыш»

Любимый политик — Владимир Жириновский.

Любимый вид спорта — баскетбол

Любимое число — 17

Любимое время суток — вечер, ночь.

Любимое время года — весна

Любимая марка микрофонов — Shure

Любимый праздник — Пасха. День Победы

Хобби — рыбалка

Суеверие — «счастливая» одежда

Неосуществленная мечта — мечтал стать видеоинженером и олигархом.

Недостаток — лень

Достоинство — отходчивость и «понятливость»

«Гиблая» мечта — Свой дом, без соседей сверху и снизу.

Что бы хотелось в себе изменить — быть злее. Намного злее.

Л

юбимая песня Нейро Дюбель — Сергей Иванович, Нельзя, Край.

Нелюбимая песня Нейро Дюбель — Счастье, Клоун, Машины, Ворсинки, девять из десяти, что я написал.

Любимый персонаж (сказки, мультики и т.д) — Ежик в тумане

Любимая крылатая фраза — A.Kапоне: «Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем только с помощью с одного доброго слова». «Хочешь бегать с большими собаками? Учись сцать на большие деревья!»

Любимая страна — Голландия

Любимая одежда — джинсы и водолазка

Любимая погода — мелкий дождь

Любимая марка техники — PHILIPS

Нелюбимая рок-группа — Би-2, Земфира, Джей Морс, Без билета.

Нелюбимое человеческое качество — словонедержание, навязчивость

Любимое человеческое качество — Честь и достоинство.

Вероисповедание — православный христианин

Любимый запах — воды

Нелюбимый запах — жасмин

Любимое зрелище — Оксана Вечер

Любимое место в квартире — возле телевизора.

Любимое место в городе — моя квартира.

Нелюбимая домашняя работа — гладить.

Отношение к Америке — идиотский вопрос.

Отношение к наркотикам — всех наркоманов в топку.

Сколько бы хотел иметь детей — ни одного.

Я верю в то что (суеверия) — телевизионную программу.

Воображаемая роль в кино — Промокашка в М.В.И.Н.

С кем из известных людей хотелось бы выпить портвейну - Джелло Биафра (Dead Kennedys), с Лукашенко»

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