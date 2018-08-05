«Рок-музыка - хобби, которым я буду заниматься до самой смерти»

5 Авг. 02:16 2018-08-05T18:33:24+03:00

Александр Куллинкович был настоящим философом, а его простые песни нередко многое объясняли в жизни. Фото: Татьяна Матусевич

Александр Куллинкович был уверен, что не так важно, где человек родится - важно, где он умрет

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В день прощания со знаменитым рок-музыкантом вспомнилось, как автор этих строк в конце 2016-го с коллегами-журналистами брал большое интервью с Александром Куллинковичем (прощаются с артистом 5 августа в крематории Северного кладбища Минска). Напомним, 4 августа, около 9 утра музыкант умер в больнице, куда его госпитализировали накануне. Причиной смерти Александра стала недолеченная пневмония. В этот же день он должен был выступать со своим коллективом «Нейро Дюбель» на фестивале «Рок за Бобров» в Минске на аэродроме Боровая.

Вместо «Нейро Дюбеля» на сцене «Рока за бобров» выступила группа «J:Морс». Вокалист Владимир Пугач вышел к микрофону в майке «Нейро Дюбеля», объявил трагическое известие и предложить почтить память Александра минутой молчания.

Александр всегда выступал за тесный контакт с публикой.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Говорили долго, откровенно, порой хватаясь за голову от обсуждаемых ситуаций, порой - машинально оглядываясь по сторонам от хлесткой лексики музыканта. Он пришел в белом вязаном свитере и (хотя чаще доводилось видеть Александра Михайловича в концертных костюмах или концертных майках/рубашках) таким вот белым и уютным запомнился.

В тельняшке на сцену Александр выходил только на концертах "Крамбамбулі", с которой он посотрудничал в 2003-2004 годах.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Многое из наговоренного так и не вышло. Но записи, благо, сохранились. А беседовали с Куллинковичем о...

... БАНАЛЬНОМ

Это, конечно, касается истории возникновения названия группы «Нейро Дюбель» и псевдонима артиста - Куллинкович (с двумя буквами «л» в отличии от настоящей фамилии). Стоит отметить, что эти вопросы артист всегда переносил стоически и неизменно сочинял все новые и все более изощренные истории на эти темы. Вот, скажем, о фамилии:

- История пошлая. В конце 1980-х шел я по Минску с товарищем и увидел в подземном переходе на площади Ленина (а наружная реклама только-только появилась) «Автомобили в лизинг». Это непонятное слово «лизинг» нам понравилось и вызвало ассоциацию со словом… «куннилингус». И приятель мне предложил в шутку: «Саш, а запиши альбом «Куллинкович и куннилингус». Красиво ведь!» Ну, пошутили, а дальше все забылось. А уже в середине 1990-х я и вправду добавил букву «л» для сценического имени, вспомнив этот случай. Но в паспорте ничего не менял.

Нынешний состав "Нейро дюбеля" Куллинкович не раз называл лучшим.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Не менее изящно Александр Михайлович выкрутился и от в тысячный раз заданного вопроса о названии. Мол, хотелось, коль уж играть команда собралась панк, что-то связанное с Sex Pistols и фаллическими символами. Так к ранее утвержденному sex добавился dubel.

- Но звучало совсем пошло, - резонно заметил Куллинкович.

Но после операции на головном мозге артиста буквально преследовало слово «нейро». В итоге, им и заменили спорный sex. Хотя, признавался Куллинкович, первые лет десять существования коллектива он порывался от этого названия избавиться.

- Глупейшее, конечно, название. Но, наверное, ничего из замен тоже не было слишком умно: «Дружина имени автомата Калашникова», «Пуп земли», «Выключатель», «Две на элеваторе».

Александр любил заглянуть в последние минские пивные советского образца - за честным общением и вдохновением. Фото: Татьяна Матусевич

... ЖУРНАЛИСТСКОМ ХЛЕБЕ

- Теперь я больше журналист, чем музыкант. Потрындеть люблю. Но не блогер - я слишком ленивый. Так, кратенько пульну, а потому смотрю на реакцию. А в «СБ» пишу на темы морали, или реагирую на события. Правда, я журфак БГУ не закончил - бросил на первом курсе. И под это подвел философскую базу. Для меня было очевидно, что статьи первокурсников интереснее, чем у пятого курса, который уже поставили в рамки. А когда как-то в компании я сказал, что у меня уже на руках, первокурсники стали смеяться, какого ты тут делаешь, если не от армии косишь? Я почти всерьез и задумался и ушел попить пива, чтобы в университет уже не вернуться.

"Время распрощаться", как в песне Куллинковича, пришло так рано. Фото: Татьяна Матусевич

... СОЦСЕТЯХ

- Я удалил из френдов в Фейсбуке всего одного человека. Он поспорил с моим настоящим другом по жизни, позволил себе выпад против него на уровне «морда жидовская».

... ПАНК-РОКЕ И ИМИДЖЕ

- «Нейро дюбель» и раньше, и теперь исполняет музыку в стиле «панк», но он не являлся и не является смыслом, образом жизни для участников. Мы никогда явно в творчестве не протестовали. В Беларуси тем более просто смешно протестовать против чего угодно. Сергей Михалок как-то в давнем разговоре привел параллель. Если камень бросить в воду, будут брызги и круги. А у нас от броска камня раздастся глухой звук «боўць». Причем с годами он только более тихий.

Александр всегда пел от сердца!Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

... АУДИТОРИИ

- «Нейро Дюбелю» более комфортно выступать в клубах. Мне очень важно ощущать зрителей, видеть их глаза, руки, похлопать кого-то по плечу и наоборот. С радиомикрофоном можно спрыгнуть со сцены и на большой площадке. Вообще, на них и артист питается их мощной общей энергией, пьянеет от нее, это ни с чем не сравнимое чувство.

Александра Куллинковича связывала с Лявоном Вольским крепкая давняя рок-дружба. Ведь именно лидер начинающего "Нейро дюбеля", как вспомнил в своем Фейсбуке Вольский, высоко оценил первый материал только появившегося N.R.M. в начале 1990-х.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

... ПОПУЛЯРНОСТИ

- Если мы не будем играть в маленьких клубах, мы не будем играть вообще. «Нейро Дюбель» был даже не белорусской, а минской группой, ей и остался. А рок-музыка - хобби, которым я буду заниматься до самой смерти.

Куллинкович на концертах был клубком эмоций. Фото: Татьяна Матусевич

... ВЕЗЕНИИ

- «Нейро Дюбель» часто снимался в пилотных программах, которые в эфир не шли, хотя сама передача выходила. Звали меня и группу, наверное, потому что все в СМИ знают: я могу поболтать о чем угодно.

А что осталось фанатам "Нейро дюбеля"? Песни про "край, нам незнаёмы" и не только. Фото: Татьяна Матусевич

...О СВОЕМ ЛИРИЧЕСКОМ ГЕРОЕ

- Это городской сумасшедший, который не свяжет и двух слов - у него путаются мысли в голове. Ему интересны пиво и девушки и все равно, вышел ли новый айфон. Он ведь и при пейджерах рылся в помойках. Знаете, я посетитель двух с половиной минских пивнух - заплеванных, но где я душой отдыхаю и как контактный человек могу поговорить с из посетителями, профессором или бомжом. Там и правда есть люди, кому по барабану все вокруг, они сознательно отреклись от нашего мира.

... АЛКОГОЛЕ

- Алкоголь мне всегда помогал при создании песен. Мозг в эти моменты раскрывается, но нужно не переборщить, а то все закроется. После первых трех рюмок мужик становится радостным, после пятой начинает страдать. Потому, если пишешь по пьяни, надо уметь как можно дольше оставаться на стадии, когда все кругом классные. Но алкоголь под запретом перед и во время концертов. Я по пьяни подставлял группу, есть опыт.

... ПЕСНЕ «Я памру тут»

- Не так и важно, где человек родится, важно, где он умрет.

Александру Куллинковичу было всего 46 лет. Группу «Нейро Дюбель» он создал в 1989 году, последнее выступление коллектива прошло на фестивале «Басовище» в Польше, буквально за две недели до смерти. Группа выпустила 16 альбомов. Помимо этого Куллинкович снимался в кино.

Прощание с рок-музыкантом прошло в минском крематории 5 августа.

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