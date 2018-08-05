Пугач о «Роке за Бобров», где не успел выступить Куллинкович: «Самый тяжелый концерт, но сделали его драйвовым и четким»

5 Авг. 18:30 2018-08-06T22:13:43+03:00

Сергей Михалок в конце выступления спел песню Егора Летова "Зоопарк", "которую часто горланили с Саньком" в память об Александре Куллинковиче Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На аэродроме «Боровая» в тридцатиградусную жару прошел фестиваль «Рок за Бобров» [фото + видео]

На одной сцене спели Сплин, ЛСП, Noize MC, J;Морс, ДДТ, Звери и Louna. Должна была выступить и группа «Нейро Дюбель». Но, к сожалению, фестиваль запомнится многим не жарой и количеством зрителей, а смертью лидера «Дюбелей» Александра Куллинковича за несколько часов до выступления. Владимир Пугач из группы J:МОРС узнал жуткую новость перед выходом на сцену.

— И это был самый тяжелый концерт за последнее время, — признался Пугач. —Потому что люди, которые находятся сейчас по ту сторону сцены, понятия не имеют, что произошло, и они хотят драйвовый и четкий концерт. И нам его нужно сделать.

Владимир Пугач о смерти Александра Куллинковича узнал перед своим выступлением. С этим знанием пришлось выйти на сцену и сделать "драйвовый и четкий концерт, потому что зрители еще о смерти не знают"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пугач пришел на концерт в майке с группой «Нейро Дюбель», которую ему когда-то подарил Александр Михайлович. Но надевая ее, еще не знал, что придется выйти на сцену вместо Куллинковича. Просто хотел так выразить поддержку Куллинковичу, который попал в больницу за день до фестиваля. Получилось все иначе. После выступления J:МОРС на сцену с новостью, которая для многих стала шоком, вышел ведущий Александр Помидоров. Судя по реакции зала, многие действительно узнали об этом только от него.

Новость, которая для многих стала шоком, сообщил ведущий Александр ПомидоровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Память Александра Куллинковича почтили минутой молчания, и в то время как на сцену должна была выйти группа «Нейро Дюбель», вернулись J:МОРС с песней «Не умирай». Многие плакали.

Рок за Бобров. Песня "Не умирай" в память об Александре Куллинковиче.Святослав ЗОРКИЙ

Между собой организаторы обсуждают, что в среду на репетиции Куллинкович был бодрым и ничего не предвещало. А в пятницу попал в больницу с пневмонией и передал коллегам по группе записку: «Ребята, сообщайте оргам, что мы снимаемся с фестиваля».

Один из организаторов фестиваля Руслан Стариковский у себя в фейсбуке написал:

— Саша очень хотел спеть эту песню. Переживал, что когда ее поет, то плачет... В итоге ты ее не спел, а плачем все мы... PUNK'S NOT DEAD!!!! R.I.P., — и добавил видео, где Куллинкович поет «Маленькую песенку в голове. Вот и все».

Несмотря ни на что фестиваль продолжался. После J:МОРС на сцену вышли «Дай Дарогу», потом Louna, а за ней Noize MC.

Noize MC вспомнил свой дуэт с Сашей Соколовой из Atlantida Project. Саша умерла от онкологии в 2015 годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Noize, как и пару лет назад на фестивале «Рок за Бобров» спел песню «Иордан», которую записывали вместе с группой Atlantida Project. Солистка Саша Соколова умерла от онкологии в конце 2015 года. Нойз признался, что это был лучший дуэт.

—К сожалению, новых песен мы уже вместе не напишем, — сказал Noize МС.

Уже на выступлении первых групп на Боровой было много народуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Noize без преувелечений зажег публикуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы сфотографировать артистов или заснять на видео, люди передавали телефоны тем, кто стоит ближе к сценеФото: Святослав ЗОРКИЙ

За порядком как всегда смотрели бдительноФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Звери» выступали на оупен-эире в Беларуси впервые. По словам лидера группы Ромы Зверя, выступление под открытым небом — это другой масштаб и энергетика. У Ромы Зверя спросили и о его киношном опыте. Недавно он сыграл в кинофильме «Лето».

— Если говорить о моем дальнейшем участии в качестве актера, то, наверное, все-таки нет, — признался Рома. — Это очень тяжело. И количество качественных фильмов и предложений у нас в стране не такое большое. У нас не так много хороших режиссеров, которые могли бы снимать достойное кино. И ко всему прочему, актерская профессия очень тяжелая: ты зависишь от всех операторов, гримеров, от режиссера, от «светиков», от людей, которые тебя кормят. В музыке гораздо проще. Чаще организаторы зависят от тебя, а не ты от них. И ты волен выбирать, что тебе ближе: куда ехать и ехать ли вообще.

Рома Зверь сравнил актерскую и музыкальную сферу: актерам сложнее - они зависят от большего количества людейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Иногда одной джинсовки достаточно на троихФото: Святослав ЗОРКИЙ

Олега ЛСП после недавнего выступления в Киеве на родине встретили громкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Организаторы рассчитывали, что на фестиваль придет около 30 тысяч человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы спрятаться от солнца, могут пригодиться неожиданные вещиФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Жесть" на носках Олега ЛСП и красные полосы, которые гармонируют с шортамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На фестивале, по подсчетам организаторов, побывали 45 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем ожидалосьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рома Зверь практически не говорил со зрителями между песнямиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но после первой песни зрители кричали: "Рома, мы тебя любим"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В промежутках между песнями пели "Районы-кварталы", а дождались эту песню от группы в конце выступленияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа «Сплин» на сцене появилась около восьми вечера, когда солнце светило не так ярко и Васильева можно было рассмотреть не только живьем, но и на экранах около сцены. Александр Васильев старался соединить в рассказ все названия песен.

— Мне очень приятно, что в Минске пересекаются наши с вами «Линии жизни».

Когда на песне «Выхода нет» зажглись вспышки телефонов, Васильев сказал:

— Мне очень приятно, что ваши огни горят. Пусть они будут гореть и через сто лет, — и спел песню «Когда пройдет сто лет».

Александр Васильев с группой "Сплин" вышел на сцену около восьми вечераФото: Святослав ЗОРКИЙ

Васильев начал свое выступление долгим проигрышем, чтобы разогреть зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене Васильева слушал Юрий Шевчук - лидер группы "ДДТ" - хедлайнера фестиваляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Особенно ждали зрители хит группы - "Выхода нет"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С каждой песней Васильев становился все эмоциональнее, а публика все активнееФото: Святослав ЗОРКИЙ

Весь фестиваль над зрителями развевался флаг группы LounaФото: Святослав ЗОРКИЙ

Васильев часто менял гитары и старался связать все песни в один условный рассказФото: Святослав ЗОРКИЙ

Михалок вышел на сцену эпатажно, со стихами — читал свои, цитировал чужие. Свою музыку называл шансоном, вовсю выкладывался на сцене, раскрывал подноготную коллег по группе и сообщил, что взаимные лайки — это сексуальное извращение.

— Многие считают меня безумцем. Шухер, граждане, на сцене психопат! — первые строчки стихотворения, которыми Михалок поприветствовал публику.

Но после достаточно жесткого выступления Михалок очень эмоционально высказался о смерти Александра Куллинковича и о группе «Нейро Дюбель».

Что сказал Сергей Михалок об Александре Куллинковиче.ВИДЕО: Микита Недаверков

Михалок устроил настоящее почти часовое шоу: плясал с микрофонной стойкой, передавал привет СМИ, которые будут писать о фестивале, и фотографам, которые не могут поделить ракурс под сценойФото: Святослав ЗОРКИЙ

За шоу попросил прощения у "интеллигентной аудитории"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аудитория, судя по реакции, была не против такого шоуФото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце выступления очень эмоционально высказался о смерти Александра Куллинковича и спел песню "Зоопарк", которую любили горланить на гулянках вместе с КуллинковичемФото: Святослав ЗОРКИЙ

Часам к девяти тридцатиградусная жара резко прошлаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но на сцене по-прежнему было жаркоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Шевчук с группой "ДДТ" вышел на сцену последнимФото: Святослав ЗОРКИЙ

Закончился фестиваль около часа ночиФото: Святослав ЗОРКИЙ