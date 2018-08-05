В Минске простились с Александром Куллинковичем

5 Авг. 17:35 2018-08-06T13:15:05+03:00

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В воскресенье 5 августа в крематории Северного кладбища Минска прошло прощание с рок-музыкантом, лидером группы «Нейро Дюбель» Александром Куллинковичем.

Напомним, артист умер 4 августа в больнице, куда его госпитализировали накануне. Причиной смерти стала запущенная пневмония. Ему было всего 46 лет…

Александру было всего 46 лет...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания прошла в самом большом зале крематория. Однако и он еле смог вместить всех желающих проститься с музыкантом. Долгими аплодисментами почтили память Александра Куллинковича его родственники, поклонники и коллеги, тоже рок- музыканты.

Продюсер Павел КаширинФото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди тех, кто пришел проводить Александра, были лидер группы «Крама» Игорь Варашкевич, Александр Помидоров, Лявон Вольский, лидер группы «Палац» Олег Хоменко, Змицер Войтюшкевич, Екатерина Пытлева. Также на церемонии присутствовали почти все музыканты группы «Нейро Дюбель» разных лет.

На церемонии присутствовали известные белорусские музыканты, например Игорь Ворошкевич из группы «Крама»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У гроба стоял сын Александра, очень похожий на рок-музыканта. Многие брутальные музыканты рыдали во время прощания. В субботу одно белорусское СМИ по ошибке «похоронило» Александра Помидорова. Он вел «Рок за бобров» и не мог дать волю чувствам. А на церемонии в крематории не мог сдержать слез.

Присутствующие не могли сдержать слез...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Священник, который отпевал Александра, сказал в своей речи, что в 1994 году ходил на концерт «Нейро Дюбеля» и хотя никогда не был поклонником группы и не следил за творчеством Куллинковича, ему он показался очень искренним, интересным и самобытным исполнителем.

Во время прощания кто-то из поклонников несколько раз пытался перебить священника. Однако его быстро выставил за дверь Юрий Наумов, второй вокалист «Нейро Дюбеля».

С Юрием у Куллинковича были разногласия, но все же они продолжали оставаться близкими людьми и неоднократно это подчеркивали.

Церемония прощания прошла в самом большом зале крематория, но и он еле смог вместить всех желающих проститься с музыкантомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Александра хоронили под песню «Мост через небо», как и хотел музыкант. Лидера «Нейро Дюбеля» кремировали, так захотели его родственники.

Сестра и сын Александра КуллинковичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже после, на выходе из крематория музыканты стали обсуждать предстоящий концерт его памяти. Уже понятно, что он точно состоится.

Напомним, 4 августа Куллинкович должен был выступать со своим коллективом на фестивале «Рок за Бобров» в Минске. Даже когда утром стало известно о его смерти, многие, в том числе организаторы, поначалу не поверили, подумали, что это розыгрыш. Ведь Александр любил черный юмор. Но, к сожалению, это оказалось правдой... Сейчас ведутся переговоры, чтобы гонорар за несостоявшееся выступление передали родственникам умершего.

Сын Александра Куллинковича и Юрий НаумовФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске прошла церемония прощания с рок-музыкантом Александром Куллинковичем

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