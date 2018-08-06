Главврач 3-й больницы: «Куллинкович поступил к нам в крайне тяжелом состоянии»

6 Авг. 13:13 2018-08-06T17:30:55+03:00

Можно ли было спасти лидера группы «Нейро Дюбель» и все ли сделали для этого врачи, «Комсомолке» рассказал Владимир Комар - главный врач 3-й минской клиники, в которой утром 4 августа скончался музыкант

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Внезапная смерть 46-летнего лидера рок-группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича шокировала многих.

- Владимир Аркадьевич, Александр Куллинкович умер от пневмонии, некоторые винят врачей - мол, недосмотрели, он не мог сгореть за несколько часов...

- К нам его доставила «скорая». К сожалению, уже в очень тяжелом состоянии.

- Еще в 2010 году Александр рассказывал в интервью, что он регулярно болеет, что у него ослабление иммунитета, говорил, что в 1994 году ему удалили аневризму мозжечка. Это может быть связано?

- Нет, та ситуация не имела отношения к происходящему. К сожалению, похоже, что он не всегда следил за своим здоровьем.

- Александр это и не скрывал: последний год был тяжелый и в личном плане, и в рабочем - все на нерве…

- Все вместе это и дало такой плачевный результат. Он поступил к нам в стационар, был полностью обследован, ему сразу назначили адекватное лечение, он получал все необходимое. Состояние ухудшалось катастрофически, повторюсь: он поступил в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, жизнь на износ порой ведет к катастрофе. В первую очередь страдает иммунная система, что имело место и здесь. На таком фоне любое заболевание, в том числе и пневмония, протекает непредсказуемо и часто приводит к печальным последствиям.

- И это может привести к сбою разных систем в организме?

- Совершенно верно. Есть такое понятие: полиорганная недостаточность (тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем. - Ред.), она может приводить к самым непредсказуемым последствиям, в том числе к летальному исходу.

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- ...На самом деле ничего фатального со мной не происходит. Просто я регулярно болею. Ослабление иммунитета - следствие давней операции. В 1994-м году мне удалили аневризму мозжечка. Началось все с того, что начала сильно болеть голова (читайте далее)

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