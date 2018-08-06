2018-08-06T13:41:35+03:00
Звезды

Промотур по Беларуси финалиста на детское «Евровидение-2018» начался со свадьбы победителя конкурса

В выходные женился триумфатор детского «Евровидения-2007» Алексей Жигалкович [фото + видео]
Иван ПЕТРОВ
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Даниэль Ястремский отправился в промо-тур по Беларуси. Фото: Никита Безруков.Даниэль Ястремский отправился в промо-тур по Беларуси. Фото: Никита Безруков.
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Накануне финала национального отбора 14-летний Даниэль Ястремский со своей командой отправился в тур по стране.

- Поскольку конкурс в этом году пройдет в «Минск-Арене», Беларусь должен представить по-настоящему народный представитель, подумали мы и поехали в тур по стране. Это 12 крупных городов Беларуси - по два в каждой области. Назвали наши гастроли строчкой из конкурсной песни Даниэля - «Час падкажа...», - рассказал «Комсомолке» пиар-менеджер юного артиста Сергей Андрианов. - Кроме традиционных встреч с местными СМИ в каждом городе у нас также пройдут получасовые выступления Даниэля в торговых центрах.

Финалист Даниэль Ястремский перед финалом отбора посетит 12 городов Беларуси.

Финалист Даниэль Ястремский перед финалом отбора посетит 12 городов Беларуси.

Промотур стартовал в эти выходные. Правда, не концертом в Бобруйске, а свадьбой в Минске. 4 августа женился 22-летний победитель детского «Евровидения-2007» Алексей Жигалкович.

Женился триумфатор детского «Евровидения-2007» Алексей Жигалкович.

Женился триумфатор детского «Евровидения-2007» Алексей Жигалкович.

- Как молодой режиссер Алексей помогал нам с поиском видеооператора для тура, - говорит Андрианов. - Мы с утра, еще до церемонии, поздравили молодых и отправились в Могилевскую область.

По Беларуси финалист отбора на детское «Евровидение-2018» передвигается на стилизованном ретроавтомобиле. На нем же и поедет со своей командой 31 августа на сам отбор.

- Каждому городу мы дали свой порядковый номер. 12 городов - 12 пожеланий. У нас же песня Time, а на часах 12 цифр, - замечает символизм Андрианов. - Каждое пожелание оформляли на арт-табличке. Это либо народная поговорка, либо строка из белорусской песни. Например, для Могилева «Час падкажа...», што «У сваім краю, як у раю», а для Бреста «Час падкажа...», што «Мой дом - мая крэпасць».

Каждому городу Даниэль Ястремский дарит пожелание на арт-табличке. Фото: Инстраграм Даниэля Ястремского.

Каждому городу Даниэль Ястремский дарит пожелание на арт-табличке. Фото: Инстраграм Даниэля Ястремского.

Промотур закончится 25 августа большим концертом и презентацией клипа на конкурсную песню Даниэля Ястремского в арт-пространстве «Песочница».

Daniel Yastremski - TIME - Belarus - Junior Eurovision Song Contest 2018 (NF).

КСТАТИ

Финал национального отбора пройдет 31 августа в прямом эфире «Беларусь 1». Всего участвуют 10 финалистов, среди которых Никита Белько, Мария Жилина, группа «Мята», Артем Скороль, Елизавета Мея, Мария Гулевич, Ангелина Ярощук, Ярослав Соколиков, группа Monkey Tops. Даниэль Ястремский выступит под вторым номером.

Детское «Евровидение-2018» состоится на этот раз 25 ноября в Беларуси в «Минск-Арене».

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