«Искали с помощью вертолета и квадрокоптера». Заплутавший пенсионер провел шесть дней в лесу

6 Авг. 17:18 2018-08-06T17:18:17+03:00

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Первой отсутствие отца заметила дочка. 29 июля она позвонила в милицию и сообщила, что ее папа вчера куда-то ушел из дома и не вернулся. Женщина рассказала милиционерам, что он взял с собой рюкзак и резиновые сапоги. Дочь предположила, что отец ушел в лес. Он заядлый грибник и места для своей тихой охоты выбирал разные: мог поехать и в Шумилинский район, и в Городокский. Куда он отправился в этот раз, женщина не знала, отец ей ничего не сказал.

- Нужно было выяснить, где искать мужчину. Поэтому сотрудники Первомайского РУВД Витебска отрабатывали вокзалы. Удалось выяснить, что он уехал на автобусе в Городокский район и вышел в деревне Боровцы, - рассказала Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.

Местные жители подтвердили, что видели утром похожего по описанию грибника, который шел в лес. Мужчину искали шесть дней.

В поисках участвовали сотрудники РОВД, МЧС, солдаты и местные жители. Зону поиска облетали на вертолете, запускали квадрокоптер, но все безрезультатно.

- Пропавшего нашел сотрудник уголовного розыска Городокского РОВД. Он взял на помощь своего родственника, который работал лесником, и тоже отправился искать пенсионера, вдвоем они и заметили мужчину, который лежал в болоте. Пенсионер находился в критическом состоянии - практически между жизнью и смертью. На место сразу вызвали «скорую» и МЧС, - добавила Ольга Шкуратова.

Место, где нашли грибника, сильно заболочено - машина «скорой» туда бы не доехала. Поэтому сотрудники МЧС полтора километра по высокой траве несли мужчину на носилках до машины «скорой».

Сейчас мужчина в Городокской центральной районной больнице - он в тяжелом состоянии.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Оденьтесь в яркую одежду и возьмите с собой в лес телефон и воду»

Довольно часто в лесу теряются пожилые люди - от 75 до 80 лет. Они идут в лес в одиночку, не берут с собой телефон и не предупреждают родственников о том, где будут находиться, как было в этом случае.

Спасатели и сотрудники милиции напоминают, что идти в лес нужно подготовленным. А пожилым людям лучше ходить за грибами вдвоем.

- Обязательно возьмите с собой в лес заряженный телефон с положительным балансом, чтобы в случае чего можно было вызвать помощь. Захватите воду, лекарства, компас, нож, спички и небольшой перекус. Одеваться лучше в яркую и непромокаемую одежду: был случай, когда потерявшуюся в лесу пенсионерку нашли по синему пакету, который она взяла с собой. Обязательно расскажите родным или соседям, куда вы идете.

- Если в лесу вы поняли, что заблудились, громко зовите на помощь. Позвоните в службу спасения по телефонам 101, 112 или в милицию по номеру 102. Позвонить в службу спасения можно и при отрицательном балансе, главное, чтобы была зарядка.

- Помните: если идти вдоль линии электропередач или вниз по течению реки, вы выйдете к людям. Прислушайтесь и идите на звук: шум трактора слышно за 3 - 4 км, а лай собаки - за 2 - 3 км.

- Не выбирайтесь из леса ночью. Когда темнеет, подумайте, где можно переночевать. Для ночлега подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Убежище наподобие шалаша можно сделать из веток, а подстилку - из сухих веток или мха. Чтобы те, кто вас ищет, не прошли мимо вас, повесьте на кусты то, что может привлечь внимание: рюкзак, кепку, платок. В борьбе с холодом поможет газета или мох, спрятанный под одежду.