Выходные в Минске 4 и 5 августа: фламенко, фляки, футбол

3 Авг. 11:02 2018-08-03T11:02:30+03:00

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- В Верхнем городе в предстоящие выходные - сразу два дня национальных культур. В субботу - День Литвы, в воскресенье - Польши. На празднике литовской культуры будет много музыки, песен, мастер-класс по литовским танцам, интерактивы со зрителями, выставки. «День Польши в Минске» - это и известный в Европе польский джаз и мастер-классы по приготовлению фляков и бигоса (это во дворике отеля «Монастырский»). Здесь же под вечер - выступления артистов уличного театра из Кракова. Почти настоящую лабораторию Марии Складовской - Кюри ищите в Каретном дворике. Планируется также презентация от университета в Лодзи.

4 и 5 августа, 13.00 - 17.00, Верхний город. Вход свободный.

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Фестиваль «Рок за Бобров» - это всегда масштабно, громко и со вкусом. Ждем выступлений групп «ДДТ», «Ляпис-98», «Сплин», «Звери», Noize MC, Louna, «Дай дарогу», ЛСП, J:МОРС, «Нейро Любель». В прошлом году «Рок за Бобров» посетили 25 тысяч зрителей, но в этом году гостей ждут еще больше, не зря площадь фестиваля увеличилась вдвое, а точек на фудкорте будет больше втрое.

4 августа на аэродроме «Боровая» Билеты: 35 - 69 руб.

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- Вечером пятницы культурный центр «Корпус» запускает новую серию познавательных событий - «Служебный пропуск», в рамках которой центральный вход превратится в служебный. И первый пропуск выписали пианист Кирилл Кедук и скрипач Павел Батян - молодые, но уже известные в Беларуси и за рубежом музыканты. В преддверии исполнения программы «Классика NEXT» на фестивале «Классика у Ратуши» артисты проведут открытую репетицию с оркестром. Прозвучит музыка Шопена и Мендельсона. А если не успели, то в субботу вечером с их участием - программа «Классика Next» у Ратуши.

3 августа, 20.00, культ.центр «Корпус» (пр.Машерова, 9/8), 4 августа, 20.30, площадка у Ратыши. Вход свободный везде.

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- Испанский мюзикл Карлоса Сауры «Фламенко, фламенко», показ которого 28 июля в рамках проекта Open Air CINEMA отменили из-за непогоды, состоится в предстоящую субботу. В этой ленте историю фламенко воссоздают гениальные танцоры Сара Барас и Хосе Мигель Кармона, а также Пако де Лусия - один из самых известных в мире испанских гитаристов-исполнителей фламенко.

4 августа, 21.00, дворик отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6). Бесплатно.

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- В художественной галерее «Аристократ» открылась персональная экспозиция выставляемых впервые полотен художника Владимира Гладкова под названием «Обнаженная красота». Особенность его произведений - соединение русской академической художественной школы с собственными новаторскими приемами.

4 и 5 августа, 10.00 – 20.00 и вплоть до конца сентября, художественная галерея «Аристократ» (Логойский тракт, 10). Вход свободный.

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- Минск принимает этап Евролиги по пляжному футболу. Кстати, пляжный футбол включен в программу II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году. В этапе Евролиги в Минске примут участие сборные Беларуси, Италии, Польши и Турции.

3 – 5 августа, игры в 17.15, 18.30, СОК «Олимпийский» (Сурганова, 2а). Бесплатно.

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- В предстоящие выходные в Минске турнир Беларуси по интуитивному футболу Volkswagen Cup, который соберет команды незрячих и слабовидящих игроков. Кстати, сборная Беларуси по футболу среди слабовидящих - это самая титулованная команда в истории отечественного футбола: они пять раз становились чемпионами мира и четыре - чемпионами Европы. Для болельщиков, в том числе слабовидящих, будет работать зона развлечений.

4 августа с 11.00 до 18.30 - отборочные игры, 5 августа в 10.00 - товарищеский матч представителей дипмиссий в Беларуси и сборной команды слабовидящих игроков, с 11.00 до 17.00 - полуфиналы и финалы, стадион ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3). Вход свободный.

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- Приходите с детьми на Международную выставку железнодорожных моделей «Белорусский модуль-2018». Свои работы представят около 20 моделистов из Беларуси, России и Украины - большой действующий макет железной дороги, многочисленные модели подвижного состава разных эпох, соответствующая инфраструктура. Все в масштабе 1:87.

4 и 5 августа, 11.00 - 16.30, зал ожиданий станции «Заслоново» Детской железной дороги. Вход бесплатный.