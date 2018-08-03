В Витебском зоопарке спасают раненого барсука

3 Авг. 11:53 2018-08-03T11:53:58+03:00

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Молодого барсука в витебском зоопарке спасают уже третий день. Шансов выжить у животного очень мало. На голове у него страшные раны, самая большая – длиной сантиметров в десять. Барсука привезли из Витебского района.

- Он зашел на приусадебный участок в одной из деревень, люди заметили его и попытались убить. Били по голове чем-то острым, то ли лопатой, то ли тяпкой, - рассказала директор зоопарка Ирина Орлова. – Когда подумали, что животное уже мертво, решили сдать его труп на проверку, чтобы определить, не является ли барсук носителем бешенства. А он оказался живым.

Барсук пострадал абсолютно зря, объясняет Ирина Орлова. Это животное даже не является садово-огородным вредителем – овощи не грызет, фрукты не ворует. Наоборот, он приносит пользу – на мышей охотится. Сейчас барсуки нагуливают жир на зиму, так что неудивительно, что в поисках пищи он забрел в деревню. Кроме того, барсук занесен в Красную Книгу Беларуси. За убийство краснокнижного животного предусмотрен штраф.

- Если вы увидели на своем приусадебном участке животное, которое не можете идентифицировать или не знаете, опасно ли оно, не нужно чинить самосуд, просто дайте ему уйти или обратитесь в Государственную инспекцию природных ресурсов, - объясняет Ирина Орлова.