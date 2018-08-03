Суд о коррупции в Главном управлении потребрынка: «Достала из кошелька все деньги и отдала»

3 Авг. 13:33 2018-08-04T10:39:11+03:00

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В Минском областном суде 3 августа продолжают слушать дело о коррупции в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Обвиняемые - бывший начальник ГУПР Сергей Барисевич и еще 12 человек. Большинство из них - сотрудники комбинатов школьного питания нескольких районов Минска.

По версии обвинения, Барисевич регулярно брал взятки с директоров комбинатов школьного питания, а взамен обещал закрывать глаза на нарушения. Руководители комбинатов, в свою очередь, собирали дань с заведующих производством школьных столовых по всему Минску. При этом, судя по показаниям обвиняемых, деньги все отдавали добровольно.

В числе обвиняемых - сотрудники комбинатов школьного питания нескольких районов МинскаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В клетке кроме Барисевича еще четыре человека - у всех остальных обвиняемых другая мера пресечения. По обе стороны длинного стола сидят 13 защитников, обвинение поддерживают два прокурора.

На первой скамейке в зале расположились обвиняемые. Закрывают лица от камер, одна женщина достает небольшой молитвенник и торопливо читает, пока допрашивают ее коллегу.

Напомним, о задержании Барисевича по подозрению в коррупции КГБ рассказал в апреле 2017 года. Бывшего начальника ГУПР обвиняют в получении взяток, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и соучастии в преступлении. В отношении остальных обвиняемых были возбуждены дела по ст. 430 УК (получение взятки) и ст. 432 УК (посредничество во взяточничестве).

В клетке кроме Барисевича еще четыре человека - у всех остальных обвиняемых другая мера пресеченияФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Каждый месяц передавали по 3 млн. рублей, чтобы спокойно, нормально работать»

Заместителя заведующей комбинатом школьного питания Заводского района Ольгу Конон отпустили из-под стражи в ноябре прошлого года. На стадии предварительного расследования она написала явку с повинной о том, что давала взятки Марине Морозовой, директору комбината школьного питания Фрунзенского района. Морозова сейчас находится под стражей.

Как поясняет обвиняемая, деньги она передавала для того, чтобы «спокойно, нормально работать». Всего она передала Марине Морозовой около 34 млн. неденоминированных рублей.

Сначала деньги Морозовой Ольга Конон со своей коллегой давала только по праздникам. И на день рождения, и на Пасху, и на другие праздники директору дарили около 2 млн. неденоминированных рублей плюс букет. По словам обвиняемой, эту сумму они определили сами.

Всего по делу проходит 13 обвиняемых, 5 из них сейчас под стражейФото: Святослав ЗОРКИЙ

А потом стали передавать ей деньги каждый месяц - уже по 3 млн. рублей. В своей явке с повинной Конон указала, что это были взятки.

- Так все-таки это были взятки или благодарности? - уточняет гособвинитель.

- Благодарности, - подумав, отвечает обвиняемая. - Я была в таком состоянии… Все в голове кувырком. Когда мы давали денежные средства, я не понимала, что это взятка. Я поняла, что это взятка, уже в СИЗО, когда об этом стали говорить, в камере обсуждали. Но я не знаю, как это юридически определить - взятка или благодарность.

«Достала 200 рублей, завернула в бумажку и передала»

Наталья Комарова, завпроизводством комбината школьного питания Заводского района рассказывает, что передавала деньги Морозовой, когда она приезжала в школу с проверками. Доставала из кошелька в среднем около 100 рублей и оставляла в сумочке или кармане директора.

- Я с августа 1985 работала в комбинате школьного питания Заводского района - все время была заведующей производством. Я была в ответе за организацию школьного питания.

По версии обвинения, Барисевич брал взятки с директоров комбинатов школьного питания, а взамен обещал закрывать глаза на нарушенияФото: Святослав ЗОРКИЙ

С директорами комбината, по словам Комаровой, у нее были только рабочие отношения.

- У меня всегда были хорошие показатели, я всегда выполняла план. Были нарушения, были и наказания, но как часто - не помню.

Примерно раз в два-три месяца директор комбината приезжала в школу №169, где работала Комарова, с проверкой.

- Например, в январе 2011 года она приехала к нам, наверное, с целью проверки. Она сняла пробу, а потом, в гардеробе, я взяла деньги (около 100 рублей) и положила ей в сумочку в знак благодарности. За то, что помогла в организации питания, лишнее внимание предприятию уделила. Если бы возникли вопросы, чтобы помогла их решить, чтобы было меньше наказаний ко мне.

- Морозова даже не удивилась, что вы ей деньги в сумочку положили? - уточняет гособвинитель.

- Нет. Сказала спасибо и до свидания.

В процессе участвуют 13 защитниковФото: Святослав ЗОРКИЙ

После назначения нового директора комбината, Алеси Шумченко, система не изменилась. По словам Натальи Комаровой, деньги новому руководителю передавали, «чтобы не было вопросов».

- Как-то ко мне пришла Ольга Конон и сказала, что по поручению директора. Я поняла, что она за деньгами. Достала из кошелька 200 рублей - все, что было, завернула в бумажку и передала ей. Мне показалось, что 100 рублей - это было бы мало, - пожимает плечами обвиняемая. При этом зарабатывала она 600 - 700 рублей.

В суде объявлен перерыв.

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