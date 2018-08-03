Врач-гинеколог Диана Мардас: «Женщины переживают бесплодие в одиночестве»

3 Авг. 13:19 2018-08-06T10:20:03+03:00

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Уже пять раз в Беларуси проходил республиканский конгресс «МамаPro» - площадка, где за раз собирается почти полтысячи родителей, а также ведущие специалисты в области медицины, которые отвечают на все вопросы. На конгресс приходят и состоявшиеся родители и те, кто только ожидает малыша, а также те, кто зачать не может. Их не много, но и не мало - примерно 15 процентов от всех собравшихся, подтверждая общереспубликанскую статистику - именно такой процент семей в стране не может завести ребенка. Их вопросы не звучат в открытый микрофон, а задаются кулуарно коллегам и руководителю проекта «МамаPro», врачу акушеру-гинекологу УЗ «5-я городская клиническая больница» Диане Мардас.

Врач акушер-гинеколог Диана Мардас. Фото: личный архив.

- Мне кажется, что это одна из тем, которую не обсуждают с посторонними, больше занимаются самокопанием и доводят себя эмоционально до крайней точки, - сразу откровенна Диана. - Именно поэтому я восхищаюсь теми, кто заходит на площадку конгресса и вместе с уже состоявшимися мамами выслушивает все ценные советы на будущее, сохраняет оптимизм и работает над ситуацией поступательно, без горячки и резких переходов от попыток забеременеть, не обращаясь к специалисту, до резкого порыва решить проблему с помощью ЭКО.

К врачу стоит обратиться через год попыток зачать ребенка

- Приходят чаще женщины или мужчины?

- На примере аудитории конгресса видно, что мужчины тоже хотят и любят вовлекаться в заботу о ребенке. Большая часть слушателей приходят парами, но вопросы, связанные с проблемами с репродуктивной функцией чаще задают женщины, более того, многие признаются, что не посвящают в свои проблемы вторую половинку, пытаются решить вопрос так, чтобы супруг даже не узнал. Наверное, это вопрос еще заставшего нас советского воспитания, где мужчина обязан был обеспечивать семью, женщина - заниматься домом и рожать детей. Вот женщины и замалчивают эти проблемы и обвиняют себя, воюют с самими собой внутри. А ведь первый шаг в поиске проблемы - это обследовать супруга, обратиться к урологу, оценить спермограмму, у мужчины фактически один тест подтверждает или опровергает бесплодие, у женщин - десятки, тут могут быть и гормоны, и воспалительный процесс, и овуляция. Список можно еще продолжить. Скажу из опыта, что мужчины такую просьбу воспринимают чаще всего абсолютно нормально, реагируют спокойно, без обвинений. Сейчас совсем другое время, обязанности распределены по-другому, иначе строится и диалог в семье - не зря мы планируем большой конгресс «ПапаPro» - есть спрос, мужчины хотят быть частью процесса становления малыша, больше поддерживать любимую женщину.

- Какие вопросы на конгрессе задают женщины, у которых не получается с беременностью?

- Один из самых распространенных вопросов: «Когда начинать волноваться?». Рекомендуется отнестись серьезно к походу к врачу, если не получается завести ребенка в течение года, это уже срок, который может быть звоночком. Почему такой большой срок, могут спросить нас читатели. Дело в том, что порядка двух менструальных циклов в год могут быть у женщины вообще без овуляции, при этом критические дни все равно наступают, поэтому пара месяцев в попытках - это нормально. Лично я советую начать сдавать анализы пациентам после полугода попыток, потому что понимаю, что можно искать причину проблемы еще полгода, а это все сказывается на психологическом состоянии женщины, которое тоже влияет на репродуктивную функцию. Приведу пример из практики. На прием пришла женщина в состоянии настоящего нервного срыва. Семья, уже есть один ребенок, мечтали о втором, хотели не затягивать, год попыток безрезультатно. В итоге женщина начала заниматься самоедством, решила, что больше не сможет иметь детей, была буквально на грани депрессии, но при этом тянула с походом к врачу. Оказалось, что после рождения первого ребенка в организме увеличилась выработка гормона пролактина - природного «блокиратора» беременности, произошла «поломка», и гормон никуда не ушел, достаточно было понизить его уровень, как беременность случилась. Но осадок от переживаний у пары остался…

- Психологи уверяют, что есть такое понятие, как психологическое бесплодие, это так?

- Сколько врачей, столько и мнений. Я скажу из опыта, что у женщины очень тонкая внутренняя настройка, и действительно частенько проблемы с зачатием возникают у тех, на кого давят «советчики» и «сочувствующие», кто много нервничает. Расскажу случай, который меня удивил. Молодая пара, молодожены, мечтающие о первенце, год у них ничего не получалось, сдали анализы - вроде бы все хорошо, но никак. Лекарства и другие стандартные методы не помогают. Решились осенью перейти к вспомогательным репродуктивным технологиям, я попросила их перед этим хорошенько отдохнуть и вообще на время отпуска забыть про беременность. Думаю, вы догадываетесь: из отпуска они привезли долгожданную беременность! Просто смогли отпустить себя и совершенно не думать о нависающей «ответственности», для женщины психологический фактор тоже очень важен.

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Противозачаточные таблетки сберегают яйцеклетки, но при этом делают репродуктивную функцию… ленивой

- Первый совет - не относиться к зачатию как к большому плану, какие еще?

- Не нужно включать режим «все, мы планируем». Нужно жить и наслаждаться своей жизнью, но все же вести себя грамотно, обратить внимание на здоровый образ жизни. Для женщин - ограничить алкоголь, не курить, для мужчин - убрать воздействие высоких температур, они нарушают качество сперматозоидов и сам сперматогенез, говоря очень простыми примерами - сократить походы в баню и сауну. Даже если пока что у вас не получается, подготовьте свое тело к будущей беременности, сами эти хлопоты помогают психологически настроиться на ожидание малыша: пролечите зубы (все знают, что кариес - мощный источник инфекции), укрепите спину с помощью упражнений, уточните у терапевта свой прививочный статус, например, в случае слабого иммунитета к краснухе, лучше сделать прививку, но ее нужно делать не меньше чем за три месяца до планирования беременности. Пейте фолиевую кислоту - 400 микрограмм в день, это осуществляет профилактику заболеваний нервной системы ребенка. Ошибка «новичка» - не придерживаться граммировки, а то иногда вместо полтаблетки будущие мамы начинают пить по две-три в день, чтобы уж наверняка. Но в таком количестве витамины просто перестают усваиваться, уж лучше поесть больше зелени - природного источника этой кислоты.

- А можно как-то подготовиться к беременности тем, кто ее вообще никак не планирует? Например, специалисты предупреждают, что в женщине заложено определенное количество яйцеклеток, можно просто упустить свое время?

- Примерно можно предположить, сколько яйцеклеток у вас еще есть в запасе, это делается с помощью УЗИ. Если врач видит, что их количество катастрофически маленькое, то времени осталось не так много, надо планировать беременность. Есть и более точные лабораторные методы диагностики репродуктивного потенциала женщины, но делать эти исследования рутинно я не рекомендую. Только по показаниям, которые в каждом конкретном случае определяет врач. Но в целом у женщины за жизнь происходит порядка 450 - 500 овуляций, эти яйцеклетки рождаются уже с нами и поочередно созревают на протяжении всей жизни. Есть еще одна маленькая хитрость - это противозачаточные таблетки, которые притормаживают работу репродуктивной системы и не дают яйцеклеткам «выпрыгивать», если говорить очень упрощенно - овуляции не происходит. Противозачаточные таблетки выравнивают «гормональные горки», положительно влияют на перепады настроения, лечат акне и т.д. Однако и их стоит использовать грамотно, чтобы не столкнуться с обратной стороной медали.

- Например?

- Приведу пример: молодая пара поженилась, но решила «пожить для себя», строить карьеру и не заводить детей. В качестве средства контрацепции молодые люди выбрали противозачаточные таблетки. Прошло пять лет, решились на пополнение, а ничего не происходит. Это вполне могло быть связано с тем, что женщина не делала перерывов, и репродуктивная система просто… расслабилась. Представьте, за пять лет кто-то делает какую-то вашу работу, скажем, постоянно моет посуду - через пять лет вы и не подумаете, что нужно сделать это самому без дополнительной стимуляции. Впрочем, с оговоркой: такие ситуации случаются с женщинами, у которых исходно были вопросы, вовремя не замеченные, не пролеченные. Именно поэтому никогда не рекомендуют часто менять врачей, кто-то уже в курсе вашей истории, знает, на что нужно обращать внимание, а другой доктор начнет с чистого листа. Второй фактор - стеснение, ну как она, очень приличная женщина, расскажет, что лечила хламидиоз? Очень часто умалчивают, а ведь это может быть одним из факторов, который влияет на бесплодие: хламидии образуют в малом тазу целую паутинку из спаек, которые могут мешать наступлению беременности.

Пол ребенка можно попытаться подгадать

- Как часто делать перерыв в приеме противозачаточных таблетках, чтобы тело «не расслаблялось»?

- Я рекомендую своим пациентам через каждый год делать перерыв на три месяца, но все очень индивидуально и зависит от уровня здоровья женщины. Кстати, интересный лайфхак: на отмену гормональных контрацептивов у очень здоровых женщин прям на старте выпрыгивают две-три яйцеклетки в одну овуляцию, поэтому очень высока вероятность двойни. Некоторые этим пользуются, но рекомендовать такое я бы не стала: все-таки организму нужно прийти в чувства после гормональных контрацептивов, потренироваться работать самостоятельно.

- По вашим рассказам бесплодие - это не приговор, а продолжите…

- …а поиск и исправление проблемы. Современная медицина уже достигла такого уровня, что помогает очень многим семьям, именно поэтому я прошу следовать принципу поиска от малого к большему. Все хотят результат здесь и сейчас, а лечение - длительный процесс рука об руку с партнером и лечащим врачом. Сначала нужно задействовать все ресурсы организма, настраивать себя на позитивный исход, и только тогда, когда организм показывает, что не готов справиться с этим сам ну никак, прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям, которые, кстати, отличное подспорье, а иногда единственное возможное решение проблем бесплодия.

- Есть ли реально научно доказанные методы, как подгадать пол ребенка?

- Есть много народных средств, а вот научно доказан разве что тот факт, что сперматозоиды, которые несут Y-хромосому, более юркие, но и погибают быстрее. Поэтому вероятность будет больше, если зачатие произойдет день в день с овуляцией. Носители X-хромосомы побольше в размерах и медленнее, зато живут дольше, зачатие можно подгадать накануне овуляции. Но вообще, не так важен пол ребенка, как то, чтобы он и мама были здоровы. Помните, я говорила о том, что наши яйцеклетки рождаются с нами и проживают всю нашу жизнь? Даже если сейчас вы слишком молоды для планирования беременности, но уже носите в себе будущего малыша, может быть, время от времени вспоминая об этом, вы будете определять для себя меру развлечений или алкоголя, лишний раз проверитесь у доктора, чтобы потом сказать крошке: «Я всегда думала о тебе».

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КСТАТИ

Три года назад на кафедре общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО Диана начала исследование: разработана анкету, цель которой - попросить только что родивших женщин (анкетирование проводится в день выписки) оценить систему родовспоможения, внести предложения о тех изменениях, которые сделали бы ее еще лучше. За период с 2015-го по 2018 год опрошено более двух тысяч мам - удивительно, что большая часть предложений касается даже не технической оснащенности или методик, мамы просили… открытого диалога. На основе опроса уже сделаны первые проекты: «День открытых дверей родильного дома» (где беременные могут увидеть роддом изнутри, познакомиться с персоналом), да и сам республиканский конгресс «МамаPro» теперь планирует запуск социальной сети родильных домов столицы, чтобы семьи могли быть в постоянном диалоге со специалистами.