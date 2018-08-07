Опасности варикозного расширения вен

7 Авг. 21:22 2018-08-07T21:23:42+03:00

Варикоза и всех его проявлений можно избежать, если внимательно к себе относиться.

С таким заболеванием, как варикозное расширение вен, сталкиваются очень многие. Но зачастую мы все воспринимаем варикоз исключительно как эстетическую проблему и не задумываемся, что она может представлять серьезную угрозу для здоровья

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Для начала давайте разберемся с тем, что представляет собой данное заболевание, ведь причины и механизм развития лежит в строении нашей кровеносной системы.

Кровь циркулирует в нашем организме, как известно, по малому и большому кругу. Поступает из сердца и возвращается обратно. И если благодаря сокращению сердца кровь поступает в органы и ткани беспрепятственно, то с возращением обратно к сердцу не все так просто. Для того чтобы кровь могла подниматься вверх, в венах существуют клапаны, которые открываются и закрываются при каждом сердечном сокращении. И таким образом кровь возвращается вверх, обратно к сердцу, не опускаясь вниз.

Однако бывает так, что в силу разных причин (наследственность, малоподвижный образ жизни, заболевания вен и др.) вены расширяются, и клапаны не могут плотно закрываться, и кровь начинает застаиваться в одном или нескольких местах. Это и есть варикозное расширение вен. Чем же оно так опасно и к каким последствиям может привести?

Геморрой. Казалось бы, что эти две проблемы никак не связаны между собой. Но на самом деле геморрой - это то же варикозное расширение вен, которое происходит в области малого таза. И хотя нельзя сказать, что если у вас проблемы с венами на ногах, это обязательно приведет к геморрою, но тем не менее может поспособствовать развитию нового заболевания.

Тромбоз глубоких вен. Фактически, это образование сгустков крови (тромбов) в местах застаивания крови, которые препятствуют свободному протоку крови. Самая большая опасность заключается в том, что тромб может оторваться и идти с кровотоком по всей системе с риском заблокировать какой-либо сосуд, в том числе и в жизненно важных органах, таких как легкие (эмболия), сердце (инфаркт) и мозг (инсульт).

Тромбофлебит. Вместе с тромбом возникает дополнительное воспаление стенки вены. Это в свою очередь сопровождается болью, повышенной температурой и многими другими неприятными проявлениями. А самая главная опасность в том, что оторвавшись, тромб может не только заблокировать сосуд, но и пронести инфекцию, из-за которой возникло воспаление, через весь организм, что может привести к сепсису.

Трофические язвы. Это глубокие повреждения тканей, практически открытые раны, которые очень долго заживают. Одной из основных причин их возникновения является как раз варикозное расширение вен. Само течение заболевания и его лечение, как правило, очень болезненные, и процесс может дойти даже до хирургического вмешательства.

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Как бы страшно все эти проблемы и болезни ни звучали, надо помнить, что неприятных последствий всегда можно избежать, если вовремя начать действовать. Ели вы вдруг стали замечать беспричинные дискомфорт, отечность, усталость в ногах, даже без особых внешних проявлений, это уже повод обратиться к врачу. Варикозное расширение вен - это то заболевание, которое на начальных этапах можно вылечить медикаментозно, не прибегая к хирургическому вмешательству. А главное, самого варикоза и всех его проявлений можно избежать, если внимательно к себе относиться.

А это значит:

- Правильно питаться, соблюдать питьевой режим

- Если у вас сидячий образ жизни - применяйте «правило часа»: хотя бы раз в час встать из-за стола, немного пройтись, сделать гимнастику.

- В случае если вам стало известно о проблемах с сосудами в семье, особенно внимательно следите за собой и своими ощущениями.

- Лекарственные препараты. Для профилактики врач может назначить препараты, в которых содержится вещество диосмин и гесперидин, которые уменьшают растяжимость вен и венозный застой, уменьшают проницаемость капилляров и улучшают лимфатический дренаж.