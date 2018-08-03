2018-08-03T21:16:00+03:00
Общество

В Полоцке 22-летний сотрудник МЧС в свой выходной спас школьницу и ее старшую сестру

Сестер унесло течением от берега и они едва не утонули
Наталья ПАРТОЛИНА
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На этом пляже сотрудник МЧС спас тонущих школьницу и студентку. Фото: социальные сети.На этом пляже сотрудник МЧС спас тонущих школьницу и студентку. Фото: социальные сети.
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Не дал случиться трагедии 22-летний сержант внутренней службы Никита Григорьев. 2 августа у молодого человека был выходной, и он вместе со своей девушкой отдыхал на пляже на берегу Западной Двины в Полоцке. Около 16.20 он услышал крик о помощи и увидел, что тонет девочка-подросток, а на помощь ей плывет девушка.

Никита Григорьев служит в МЧС два года. Фото: МЧС.

Никита Григорьев служит в МЧС два года. Фото: МЧС.

Никита Григорьев бросился в воду. Обеих уже унесло метров на 70 от берега. Девочка выбилась из сил и, вцепившись в девушку, тянула ее на дно. Чтобы добраться до тонущих, спасателю пришлось проплыть около 150 метров. Он подхватил школьницу под руки, а старшая девушка поплыла, держась за него. Так все трое добрались до берега.

Спасенными оказались шестиклассница из деревни Бигосово Верхнедвинского района и ее двоюродная сестра – студентка-первокурсница Полоцкого педагогичекого колледжа. Обеих осмотрели медики, но медпомощь сестрам не понадобилась.

-Никита Григорьев служит в МЧС с августа 2016 года, - рассказали в Витебском областном УМЧС. - , Он командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №11 Новополоцка.

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